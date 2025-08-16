В СКО наказали чиновников за искажение данных о ликвидации несанкционированных свалок

Рассказать друзьям

Петропавловск. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области госслужащих привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за фальсификацию данных о ликвидации несанкционированных свалок и ненадлежащий экологический контроль, - В Северо-Казахстанской области госслужащих привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за фальсификацию данных о ликвидации несанкционированных свалок и ненадлежащий экологический контроль, сообщили в областной прокуратуре.





В СКО выявлены случаи фальсификации сведений о ликвидации 79 несанкционированных свалок, складирования отходов вне установленных мест, а также размещения отходов за пределами санкционированных полигонов.





Наряду с этим установлено, что действующие полигоны в Мамлютском и Кызылжарском районах, а также в городе Петропавловске не соответствуют элементарным экологическим требованиям и санитарным нормам.





При этом уполномоченными органами не приняты меры по очевидным и системным нарушениям, что фактически способствовало искажению реального положения дел.





За искажение отчетных данных о ликвидации несанкционированных свалок, ненадлежащий экологический контроль и слабую координацию работы в сфере охраны окружающей среды к дисциплинарной ответственности привлечены 13 должностных лиц, в том числе руководитель департамента экологии, руководитель управления природных ресурсов акимата области и заместители акимов Аккайынского, Кызылжарского и Мамлютского районов.





Также к административной ответственности привлечены 12 акимов сельских округов, наложены штрафы на общую сумму 1,3 миллиона тенге.



