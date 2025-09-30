Экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни за взяточничество

Рассказать друзьям

Куньмин. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмине провинции Юньнань (КНР) завершился Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2025, в котором приняли участие 200 иностранных представителей от 165 СМИ из 87 стран, международных и региональных организаций, передает корреспондент агентства.





Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояс, одного путь" в 2013 году, ставшую платформой для международного сотрудничества.





Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине выступил с инициативой по глобальному управлению "для построения более справедливой и равноправной системы глобального управления".





Форум сотрудничества СМИ был совместно организован редакцией газеты "Жэньминь жибао", комитетом КПК провинции Юньнань и народным правительством провинции Юньнань с программой "Совместная ответственность СМИ в продвижении взаимного обучения между цивилизациями". В рамках мероприятия прошли церемония открытия, основной форум и несколько подфорумов, включая диалог по сотрудничеству СМИ "Один пояс, один путь", Вторую премию "Шелковый путь" по международным коммуникациям и семинар по сотрудничеству СМИ между АСЕАН и Китаем, Японией и Республикой Корея (10+3).





Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" проводится девятый раз с момента своего создания в 2014 году. В форуме за это время приняли участие более 1000 представителей зарубежных СМИ из более чем 100 стран и регионов, а также международных и региональных организаций, "чтобы объединить свои усилия для содействия качественному развитию совместного строительства "Одного пояса, одного пути".