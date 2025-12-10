Золотовалютные резервы Казахстана выросли на $16,3 млрд

Фото: depositphotos.com

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что золотовалютные резервы страны выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд, - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что золотовалютные резервы страны выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд, сообщает Акорда.





C начала года валютные активы Нацфонда выросли на $4,8 млрд. Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка $8,2 млрд, или 13,7%. При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд. Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ с начала года увеличился на 2,6 трлн тенге, или 11,7%, и составил 25 трлн тенге", - говорится в сообщении.





Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе масштабной цифровизации и реализации Национальным банком цифровых проектов, в том числе связанных с деятельностью Антифрод-центра и технологической реализацией национальной цифровой финансовой инфраструктуры.





По словам Тимура Сулейменова, Национальный банк принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.





Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен.





Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата реализация программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы", - уточнили в пресс-службе.





По итогам встречи президент поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Национального банка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.



