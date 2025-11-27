KMG PetroChem начала разбирательство с Tecnimont

Рассказать друзьям

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A. Поводом стали сведения о масштабном споре, возникшем вокруг российского проекта "Еврохим Северо-Запад - 2", передает корреспондент агентства.





Tecnimont, являясь ключевым подрядчиком по строительству газосепарационного комплекса для производства полиэтилена в Атырау, оказалась под давлением судебных претензий, связанных с исполнением договорных обязательств, банковскими гарантиями и трактованием санкционных режимов в России. Эти процессы формируют существенные правовые и финансовые риски не только для проектов в России, но и для стабильности всей группы в Казахстане.





Итальянская Tecnimont S.p.A. и ее "дочка" "МТ Руссия" стали ответчиками по иску "ЕвроХим Северо-Запад - 2". Российская компания требует 202,7 млрд рублей (около 1,4 трлн тенге) компенсации за остановку строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе. Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.





По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.





Создавшаяся ситуация вызвала обеспокоенность у казахстанской компании KMG PetroChem. KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.





Ввиду этого KMG PetroChem потребовала от холдинга Maire Tecnimont S.p.A. обеспечить приоритетную организацию стратегических консультаций на уровне старших юридических и управленческих команд обеих сторон. Задача этих консультаций - комплексная оценка корпоративных рисков, связанных с судебными процессами по делу EuroChem, а также формирование единой высокоуровневой стратегии по защите интересов в Казахстане и минимизации последствий возможного признания внешних решений суда.