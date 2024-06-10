Петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей

Фото: depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей, - Петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.





На официальном портале E-Petition.kz, опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", - проинформировали в ведомстве.





Подчеркивается, что срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.





Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства", - добавили в пресс-службе.





Ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации". Она собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.





О петиции против утильсбора высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги.





Также в Казахстане собрала необходимое количество подписей еще одна петиция - об отмене единого часового пояса.





Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.





Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.