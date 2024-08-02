01.08.2024, 13:44 42416
В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению правозащитников Организации Объединенных Наций, правительство Казахстана должно отклонить рассматриваемую им петицию о принятии законодательства, нарушающего свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Эта петиция изначально не должна была рассматриваться правительством и должна быть отклонена", - заявили независимые эксперты ООН по правам человека.
Правозащитники утверждают, что, если правительство отреагирует на петицию и примет закон, запрещающий публичное выражение идентичности представителей ЛГБТ, это нарушит многие права, включая свободу выражения мнения и равенство перед законом.
Между тем казахстанский блогер Альжан Исмагулов прокомментировал визит в Астану верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Жозеп Боррель едет в Казахстан, чтобы показать, что они держат руку на нашем пульсе и контролируют, делаем мы что-то правильно или нет (...) Если, по их мнению, мы делаем что-то неправильно, они летят к нам, как недавно американский посол пугал нас, если мы примем закон по ЛГБТ", - рассказал Исмагулов изданию "Sputnik Казахстан".
Также, по мнению блогера, Борреля заинтересует вопрос строительства АЭС в Казахстане. Европейские компании хотят получить этот контракт и они надеются, что Казахстан не примет решение работать с "Росатомом".
И, конечно, это вступление Казахстана в БРИКС. Буквально недавно в Китае было объявлено, что БРИКС будет разрабатывать свою систему межбанковских переводов - альтернативу SWIFT. Это очень большой удар по самой системе SWIFT и по атлантической англосаксонской системе, по однополярному миру", – подчеркнул Исмагулов.
Напомним, в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. Ее должны рассмотреть за 40 рабочих дней с момента регистрации.
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01.08.2024, 15:23 38241
Стало известно, за что подали в суд на Нуртаса Адамбая
Фото: instagram/nurtasadambay
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский комедийный актер, шоумен и продюсер Нуртас Адамбай рассказал, за что на него подали в суд.
Управление по делам религии Астаны подало на меня в суд за то, что я написал слова из перевода священного Корана на своей странице инстаграм. Честно говоря, я не знал, что в нашей стране нельзя цитировать перевод Корана", - написал он на своей странице в Сети.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Астане Нуртас Адамбай предстанет перед судом.
01.08.2024, 09:18 59211
Что ожидается в Казахстане в августе
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в августе текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Перевод времени в Казахстане: будет принято решение по петиции
В начале августа будет принято решение по петиции по возврату прежнего времени. Напомним, петиция за отмену перевода времени за короткое время собрала 50 тысяч подписей. В пятницу, 2 августа, состоится публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе.
Проезд в автобусе подорожает в Алматы и Астане
В Астане и Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте. В столице стоимость проезда повысится до 110 тенге, в Алматы - до 120 тенге.
Стартует августовское ЕНТ
АВГУСТОВСКОЕ ЕНТ-2024 пройдет в период с 10 по 15 августа. Как сообщили в Национальном центре тестирования, с сертификатом августовского ЕНТ можно поступить на платное обучение. Стоимость участия в тестировании - 5640 тенге. Тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ.
В данном ЕНТ могут принять участие:
- выпускники школ и колледжей 2024 года;
- выпускники школ и колледжей прошлых лет;
- обучающиеся 11-х (12-х) классов за рубежом;
- кандасы;
- условно зачисленные студенты;
- студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности;
- студенты желающие перевестись на педагогические специальности из других специальностей.
Завершается прием заявлений в школы
Прием заявлений для зачисления в первый класс продлится до 31 августа 2024 года. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма № 065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.
Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане
Министерство здравоохранения РК в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, а это более 380 тысяч детей ежегодно. Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile - август 2024 года.
Казахстанцы смогут пройти бесплатный скрининг легких в онкоцентрах
С 1 по 3 августа 2024 года государственные онкоцентры Казахстана приглашают всех желающих на дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого. В рамках дней открытых дверей все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок. Прием будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе иметь удостоверение личности, сообщили в Минздраве.
Изменятся правила снятия пенсионных накоплений
Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.
Приказом предусматривается приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе
30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. В этом году 30 августа выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 30, 31 августа и 1 сентября.
Всего в августе у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день и 10 выходных.
Погода в августе
По данным синоптиков Казгидромета, в августе средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1° - в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, на большей территории Павлодарской области, в северной половине Костанайской области, на крайнем севере Карагандинской области.
Количество осадков в августе прогнозируется около нормы в большинстве регионов. Больше нормы ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской областей, в южной половине Алматинской области, на юго-востоке Кызылординской области, областях Жетысу и Абай, меньше нормы - на большей части Кызылординской области, на крайнем юго-западе области Улытау.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах +18, +25°С на большей территории Казахстана, +9, +17°С в горных районах востока и юго-востока страны, +26, +28°С в Мангистауской области, на большей территории Кызылординской, Туркестанской областей, на юго-востоке Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской области, на крайнем востоке Жамбылской области, в отдельных районах Алматинской областей.
31.07.2024, 19:14 87681
В Минкультуры прокомментировали скандал в театре оперы и балета имени Абая в Алматы
Ведомство проведет служебное расследование законности действий
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Министерства культуры и информации РК сообщили, что ситуация с сотрудниками Казахского национального театра оперы и балета имени Абая связана с реорганизацией структуры театра, проведенной в рамках действующего законодательства.
Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Отметим, театр обеспечит все компенсационные выплаты", - сообщили в Минкульте.
В пресс-службе добавили, что ведомство проведет служебное расследование законности действий.
Ранее девять девушек-капельдинеров (билетеры) театра оказались на грани увольнения. Сотрудницы утверждают, что причина их увольнения связана с неподходящей внешностью и предстоящим юбилеем театра, на котором ожидается визит главы государства.
31.07.2024, 09:28 275366
Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 августа, состоится публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Мероприятие состоится 2 августа 2024 года в 09.00 по адресу: город Астана, улица Азербайжана Мамбетова, 22, конференц-зал, 2 этаж, в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан", - говорится в сообщении.
На мероприятие приглашаются заявитель Руслан Лепский или его представитель, а также заинтересованные лица.
Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли. В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Стоит отметить, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ.
30.07.2024, 20:36 318456
В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность
Объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 30 июля о сильном дожде в период 31 июля - 1 августа в горных и предгорных районах близ Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, сообщает пресс-служба ДЧС города.
Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам РГП "Казгидромет", на 31 июля в горах Иле-Алатау объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя.
ДЧС Алматы просит алматинцев и гостей города не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.
30.07.2024, 16:59 327691
Строительство АЭС в Казахстане: публичные обсуждения прошли в Кызылорде
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кызылорде прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
На встрече по обсуждаемой теме выступили представители Министерства энергетики РК, РГП "Национальный ядерный центр РК", ТОО "Казахстанские атомные электростанции", РГП "Институт ядерной физики". Они рассказали о преимуществах строительства АЭС, принципах работы и уровне воздействия атомных станций на окружающую среду и здоровье людей", - проинформировали в ведомстве.
Убежден в необходимости строительства АЭС в нашей республике. Во-первых, в Казахстане растет дефицит электроэнергии. По добыче урана мы на первом месте в мире. И думаю, что у нас не будет проблем с дальнейшим развитием этой отрасли. Во-вторых, новый энергетический проект даст толчок научно-техническому прогрессу. В-третьих, во многих ведущих странах есть АЭС, в той же Европе, Китае, России, США, Японии. И Казахстан должен тоже идти в ногу со временем, не отставая от мировых держав. Другой вопрос, кто и где будут строить АЭС. И в этих вопросах важно применить мировой опыт", - заявил член совета сенаторов, доктор политических наук, профессор Мурат Бактиярулы.
Также в ходе обсуждений участники задали волнующие их вопросы. В первую очередь они касались безопасности АЭС, ее эксплуатации, финансирования проекта, подготовки кадров, а также нынешней ситуации и прогноза развития отечественного энергетического комплекса.
Очевидно, что, когда говорят о безопасности, в сознании людей укрепилась трагедия на Чернобыльской АЭС, где не были соблюдены меры безопасности. Несмотря на это, в Украине сегодня действует пять АЭС. И в Японии, несмотря на аварию на АЭС Фукусима, люди не отказались от атомной энергетики, сейчас в этой стране работает 21 реактор. Сегодня в 18 странах мира производят 57 ГВт электроэнергии. В энергии есть сейчас большая потребность. Очевидно, что АЭС - это источник новой энергии, большой энергии. Богатства и недра земли мы должны использовать во благо народа. Поэтому мы в обязательном порядке построить атомную станцию и в нашей стране", - отметил директор Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа имени Абдикаримова Бахытжан Абдикаримов.
Подчеркивается, что по итогам встречи участники отметили важность строительства АЭС, подчеркнув ее значимость для дальнейшего социально-экономического развития страны, в том числе для наращивания энергетического комплекса, повышения качества жизни людей.
По мнению кызылординцев, необходимо широкое информирование общественности о масштабном проекте. В его реализации важна поддержка всех казахстанцев", - добавили в министерстве.
Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
30.07.2024, 15:38 331336
Нанесли разметку, не залатав ямы - алматинцы вновь жалуются на качество дорог
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Турксибского района города Алматы пожаловались на дорожные работы на улице Гете, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на ямочный ремонт дорожного полотна на улице Гете в Алматы. По словам местных жителей, ямы больше месяца не латают, при этом на дороге появилась свежая разметка.
Как всем известно, разлиновка считается последней стадией ремонта дороги, то есть первым делом снимают асфальт или часть асфальта при ямочном ремонте, убирают и вывозят его, второй стадией идет укладка нового асфальта или заделывание дыр в старом и третьей стадией идет нанесение разметки. Как так получилось, что вторую стадию пропустили и сразу перешли к третьей? Ведь акиматом был выделен бюджет на полный ремонт дороги, а не на половину. Как начали наносить разметку на дорогу, не залатав в ней ямы, и кто принимал работу по ремонту дороги, перед тем как нанести разметку?" - спрашивают местные жители.
Также алматинцы пожаловались на плачевное состояние тротуара с бордюрами на улице Гете.
Просим обратить внимание на тротуар с бордюрами, на видео очень хорошо видно, в каком плачевном они состоянии. В центре города в некоторых местах уже по третьему кругу меняют бордюры на тротуарах, а на маленьких улочках Турксибского района не везде вообще есть тротуар", - добавили они.
Просьба данную публикацию считать официальным запросом в акимат Турксибского района города Алматы.
Напомним, жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
30.07.2024, 12:39 308336
Просроченные препараты анестезии вводили пациентам в области Абай
Фото: Depositphotos
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Семей. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице района Мақаншы области Абай пациентам вводили просроченные препараты анестезии, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре области Абай, в медорганизации выявлены ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.
Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза) "Кетам".
Принятыми мерами прокуратуры 12 должностных лиц медицинского учреждения наказаны в дисциплинарном порядке и на 12 лиц наложены административные штрафы по статье КоАП "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий" на более 1,5 млн тенге.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?