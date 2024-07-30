В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT

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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки завершения ремонтных работ на автомобильных и железных дорогах - Сроки завершения ремонтных работ на автомобильных и железных дорогах представили в правительстве Республики Казахстан.





Дорожно-строительные работы охватывают 12 тысяч километров дорог, что является рекордным показателем для страны. Из этих дорог 8 тысяч километров принадлежат республиканской сети, а 4 тысячи километров - местной. До конца года планируется завершить работы на 7 тысячах километрах автодорог", - проинформировали в правительстве.





Как рассказали в пресс-службе, ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов общей протяженностью около двух тысяч километров: Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Атырау - Астрахань и Актобе - Кандыагаш. Некоторые участки этих дорог начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.





В этом году планируется завершение строительства автомобильного тоннеля на перевале Шакпак баба в Туркестанской области, автомобильного путепровода на станции Шамалган и моста через Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане", - сообщили в правительстве.





Общая протяженность автодорог в Казахстане 95 тысяч километров, из которых 25 тысяч входят в республиканскую сеть, а остальные 70 тысяч километров - дороги местной сети.





Вместе с этим до конца 2024 года Министерство транспорта планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году.





Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда - Семей, Павлодар - Алматы, Актобе - Атырау и Алматы - Сарыагаш. Также обновятся вагоны на направлениях Павлодар - Туркестан, Караганда - Самара, Караганда - Омск и Костанай - Алматы", - уточнили в кабмине.





По данным правительства, в первые шесть месяцев этого года объем экспортных несырьевых грузов, перевозимых по железной дороге, вырос до 10 миллионов тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Выросли перевозки химических и минеральных удобрений на 11%, цветных металлов - на 9%, черных металлов - на 15%, а также других грузов, таких как мука, соль, растительное масло и комбикорм, - на 11%. Особенно заметен рост экспорта в Китай, который увеличился на 19% и составил 6,8 миллиона тонн.





Также в пресс-службе отметили значительный рост в области гражданской авиации. Пассажиропоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 миллиона человек. В казахстанских аэропортах было обслужено 11,3 млн пассажиров, что на 21,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.





В рамках комплексного плана развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы планируются работы по дноуглублению акватории порта Курык, строительство контейнерного хаба в порту Актау. Объем перевозок грузов по ТМТМ за 6 месяцев увеличился на 65% и составил 2,1 млн тонн.





Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал состояние автодорог и поручил привести в нормативное состояние всю республиканскую сеть дорог к концу 2025 года.





Президент назвал качество автодорог в Казахстане одной из серьезных проблем отечественного туризма.





О системных недостатках в автодорожной отрасли также заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.



