11.07.2024, 17:05 8336
Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС
Фото: Depositphotos
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Баку. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС, заявила на пленарном заседании Х парламентского форума межгосударственного объединения председатель милли меджлиса страны Сахиба Гафарова.
Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - цитирует ТАСС Сахибу Гафарову.
По ее мнению, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.
Также Гафарова высказалась за искренний диалог в рамках международных парламентских платформ во избежание двойных стандартов.
Парламенты должны содействовать сотрудничеству, наводить мосты, бороться с конфронтацией. Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в европейском парламенте", - добавила она.
Ранее МИД Шри-Ланки подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС.
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06.07.2024, 16:34 42341
По итогам саммита ОТГ принята Карабахская декларация
Фото: Акорда
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Баку. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) принята Карабахская декларация, сообщает пресс-служба Акорды.
Также в завершение встречи подписано решение глав государств об усилении секретариата Организации тюркских государств.
Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в Нахчыване (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в Стамбуле (Турция). В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.
06.07.2024, 14:49 43596
Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - Токаев
Фото: Акорда
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Баку. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.
Он подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его мнению, тюркские народы всегда должны сохранять солидарность.
Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия - это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в организации уделяем особое внимание принципу медиации. В этой связи хочу подчеркнуть наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном", - заявил Токаев.
Он отметил, что тема саммита "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности" отвечает общим интересам всех стран. По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе.
Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации. Под девизом Организации "TURKTIME!" мы наращиваем наше взаимодействие. На сегодняшний день проведено около 40 мероприятий. Выработаны новые механизмы сотрудничества между нашими странами в таких сферах, как социальная политика, деятельность правоохранительных органов, образование, технологии, инновации и промышленность. В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, которые призваны способствовать продвижению богатой тюркской культуры. Пользуясь случаем, хочу пригласить спортсменов из братских стран принять участие в этих зрелищных состязаниях", - сказал глава государства.
06.07.2024, 10:04 47006
Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Фото: Акорда
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Физули. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.
В аэропорту города Физули его встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.
Напомним, в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.
Как сообщили в МИД РК, участники мероприятия обменялись мнениями по совершенствованию деятельности Организации и актуальным вопросам международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как транспорт, логистика, коммуникации и борьба с климатическими изменениями.
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу проинформировал о ходе председательства Казахстана в ОТГ в 2023-2024 годах, которое проходит под девизом "TURKTIME!". Он также обозначил видение РК по дальнейшему развитию организации и укреплению ее авторитета на мировой арене.
По итогам заседания было принято решение о назначении исполнительного директора представительского офиса ОТГ в Венгрии, а также утверждены документы, которые будут подписаны в ходе предстоящего заседания Совета глав государств ОТГ.
Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в Нахчыване (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в Стамбуле (Турция). В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.
05.07.2024, 20:59 53491
Президент Казахстана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Фото: Акорда
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кира Стармера с убедительной победой Лейбористской партии на всеобщих выборах и его назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает пресс-служба Акорды.
В этот исторический момент британский народ высказал доверие дальновидной программе партии и вашему эффективному лидерству. Казахстан привержен дальнейшему развитию многогранного сотрудничества с Великобританией в духе недавно подписанного нами соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - говорится в телеграмме.
Кроме того, глава государства пожелал премьер-министру успехов в ответственной деятельности, а британскому народу - процветания.
Напомним, лидер Лейбористской партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля страны Карла III.
04.07.2024, 21:09 76331
Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает перс-служба Акорды.
Президент РК подчеркнул, что Монголия - один из важных партнеров Казахстана в Азии.
Сотрудничество двух государств неизменно укрепляется в духе взаимного уважения и поддержки. Между нашими странами налажен доверительный и конструктивный политический диалог, сформирована обширная договорно-правовая база, углубляются культурно-гуманитарные связи. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность Вам и всему народу Монголии за проявленную солидарность и оказанную помощь в связи с беспрецедентными наводнениями в Казахстане", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, наращивания транзитно-транспортного сообщения. По словам президента, для полного раскрытия имеющихся возможностей правительствам двух стран следует работать над поиском новых направлений торгово-экономического взаимодействия.
Потенциал наращивания несырьевого экспорта из Казахстан в Монголию составляет порядка 100 млн долларов. В этой связи предлагаю поставить цель по увеличению товарооборота до 500 млн долларов", - отметил Токаев.
Глава нашего государства также заявил о необходимости увеличения количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией, а также призвал рассмотреть возможности строительства автомобильной дороги, которая позволит значительно сократить время в пути.
Лидер Монголии высоко оценил результаты политических и социально-экономических преобразований в Казахстане, а также отметил укрепление роли Астаны на международной арене.
По его словам, две страны должны развивать многоплановое сотрудничество, основанное на общих ценностях и историческом прошлом.
Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом.
04.07.2024, 18:58 79116
ШОС притягивает к себе все больше сторонников - Си Цзиньпин
Председатель КНР отметил, что ШОС получила новое развитие
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 4 июля, в Астане во время саммита "ШОС плюс" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что ШОС получила новое развитие за год работы казахстанского председательства.
В этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который служит площадкой для обсуждения широкого круга вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждает авторитет ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", - цитирует председателя КНР Zakon.kz.
Он добавил, что современный мир претерпевает беспрецедентные преобразования глобального, эпохального, исторического значения. Стремительно преобразуется мироустройство, развертывается очередная научно-техническая и промышленная революция, в то время как человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастает фактор нестабильности и неопределенности.
В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и полной решительности. Необходимо прочно утвердить и внедрить в жизнь идею сообщества единой судьбы, руководствоваться шанхайским духом, неуклонно придерживаться путей развития в соответствии с национальными особенностями и реалиями в регионе. Важно совместно построить прекрасный дом для семьи ШОС, где народы наших стран могут жить в спокойствии и счастье", - цитирует Си Цзиньпина Tengrinews.kz.
Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в столице Казахстана приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые касаются взаимодействия в различных сферах. Также на саммите определили новую столицу и генерального секретаря ШОС. Новой столицей организации объявлен китайский город Циндао, а генеральным секретарем ШОС назначен на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев, который в настоящее время занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.
04.07.2024, 17:50 80896
Президент Казахстана: Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене
Глава государства обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "ШОС плюс" заявил, что голос Шанхайской организации сотрудничества должен и будет громче звучать на международной арене, сообщает пресс-служба Акорды.
Наша общая задача - усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века. Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства", - подчеркнул глава государства.
Президент Казахстана предложил к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций, а также 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной ассамблеи в поддержку инициативы "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".
Глава государства обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС. Он также приветствовал от имени Казахстана намерение Китая расширить доступ странам ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами - членами организации до 3 трлн долларов.
Нам важно в полной мере раскрыть колоссальный экономический потенциал ШОС. Этой ключевой цели отвечает принятый нами сегодня план конкретных действий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Широкие перспективы открывает взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Мощным двигателем устойчивого роста мировой торговли является дальнейшее укрепление транспортной взаимосвязанности. По территории государств - членов ШОС пролегает более 350 тысяч километров железных дорог, на которые приходится 2/3 мирового грузооборота. Поэтому пространство ШОС способно стать большим евразийским поясом развития глобальной торговли", - подчеркнул глава государства.
При этом Казахстан, как акцентировал Касым-Жомарт Токаев, является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Он рассказал о проводимой нашей страной работе по сопряжению мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского транспортного маршрута и коридора Север - Юг, а также по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров.
Также, по мнению президента, крайне важным направлением деятельности ШОС является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эта сфера находилась в постоянном фокусе внимания во время председательства Казахстана в организации.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил ввести практику ежегодных встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС, расширить сеть университетов ШОС путем включения в него новых учебных заведений партнеров по диалогу, ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям.
Ранее сообщалось, что внешняя торговля стран ШОС превышает $8 трлн.
04.07.2024, 14:06 81956
Мы можем добиться прочного и всеобщего мира - генсек ШОС
Недавние террористические инциденты в регионе показали, что взаимодействие в области безопасности нуждается в дальнейшем углублении и расширении
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на заседании совета глав государств - членов ШОС отметил успехи работы организации в области безопасности.
На фоне происходящих сложных изменений, укрепляя стратегическое взаимодействие, взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между государствами-членами, работая сообща над преодолением внешних вызовов, мы можем добиться прочного и всеобщего мира, стабильности и процветания в регионе и даже в глобальном масштабе", - сказал Чжан Мин.
По его словам, сотрудничество в области безопасности является самым ярким примером успехов ШОС.
Наши народы нуждаются в постоянном чувстве защищенности. Взаимодействие в сфере безопасности требует постоянного продвижения, оно не имеет финишной черты. Недавние террористические инциденты в регионе показали нам, что взаимодействие в области безопасности нуждается в дальнейшем углублении и расширении. Важность его развития невозможно переоценить", - подчеркнул генсек.
Он также подчеркнул, что в международной экономической среде, полной нестабильности и неопределенности, народы государств - членов ШОС ожидают прорывного развития экономического сотрудничества в рамках организации с применением инновационных подходов, которое принесет им практические ощутимые выгоды.
Центральная Азия является ядром ШОС. Спокойствие и процветание Центральной Азии тесно связаны со стабильностью и развитием ШОС", - подчеркнул спикер.
За последние три года, по его словам, круг партнеров ШОС значительно расширился: число государств-членов увеличилось до двузначной цифры, число партнеров по диалогу увеличилось на 8, теперь в "семье ШОС" 26 стран.
Кроме того, установлены партнерские отношения с Лигой арабских государств и программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это свидетельствует о том, что основные принципы и цели ШОС получают все более широкое признание и распространение. Надеемся, что сможем сохранить позитивную динамику развития, чтобы ШОС могла занять более активную, открытую и уверенную позицию на международной арене с еще более обширным влиянием" - добавил Чжан Мин.
Напомним, Беларусь официально стала членом ШОС.
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