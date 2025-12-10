Правительство усилило контроль за рынком ГСМ

Рассказать друзьям

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана усиливает контроль за рынком ГСМ. Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось совещание по вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов. Участники обсудили текущие результаты и дополнительные шаги по улучшению механизмов контроля, - Правительство Казахстана усиливает контроль за рынком ГСМ. Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось совещание по вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов. Участники обсудили текущие результаты и дополнительные шаги по улучшению механизмов контроля, сообщили в правительстве.





По словам Романа Скляра, внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объемами ГСМ, работа НПЗ и логистики идет в штатном режиме.





Вместе с тем, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится. Ответственным органам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом порядке.





Правительством уточнены задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между МВД, АФМ, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке.





Также Министерству энергетики поручено продолжить работу по цифровизации сектора. Оснащение нефтебаз приборами учета и передача данных в режиме реального времени остается одним из ключевых направлений. Подготовленные поправки в законодательство призваны закрепить современные требования к отрасли и обеспечить единый стандарт учета нефтепродуктов.





Роман Скляр отметил, что правительство последовательно обеспечивает прозрачность и устойчивость рынка ГСМ, а также своевременное снабжение внутреннего рынка. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования.





Он подчеркнул, что стабильность функционирования рынка нефтепродуктов, контроль за его прозрачностью и обеспечение энергетической безопасности страны продолжают оставаться приоритетом. Государственные органы и далее будут осуществлять полный мониторинг движения ГСМ от НПЗ до конечной точки реализации.