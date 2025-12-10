09.12.2025, 09:13 165986
Правительство усилило контроль за рынком ГСМ
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана усиливает контроль за рынком ГСМ. Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось совещание по вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов. Участники обсудили текущие результаты и дополнительные шаги по улучшению механизмов контроля, сообщили в правительстве.
По словам Романа Скляра, внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объемами ГСМ, работа НПЗ и логистики идет в штатном режиме.
Вместе с тем, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится. Ответственным органам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом порядке.
Правительством уточнены задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между МВД, АФМ, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке.
Также Министерству энергетики поручено продолжить работу по цифровизации сектора. Оснащение нефтебаз приборами учета и передача данных в режиме реального времени остается одним из ключевых направлений. Подготовленные поправки в законодательство призваны закрепить современные требования к отрасли и обеспечить единый стандарт учета нефтепродуктов.
Роман Скляр отметил, что правительство последовательно обеспечивает прозрачность и устойчивость рынка ГСМ, а также своевременное снабжение внутреннего рынка. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования.
Он подчеркнул, что стабильность функционирования рынка нефтепродуктов, контроль за его прозрачностью и обеспечение энергетической безопасности страны продолжают оставаться приоритетом. Государственные органы и далее будут осуществлять полный мониторинг движения ГСМ от НПЗ до конечной точки реализации.
новости по теме
10.12.2025, 09:32 4236
"Казахмыс" объявил о предстоящей смене акционера
Фото: Казахмыс
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "Казахмыс" сообщила о подписании рамочного соглашения, предполагающего предстоящую смену контроля над ТОО "Корпорация Казахмыс" к новому акционеру.
Соглашение подписано по совместному решению президента "Казахмыс" Владимира Кима и председателя Совета директоров Эдуарда Огай. Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании", - проинформировали в пресс-службе компании.
Отмечается, что особое внимание будет уделено соблюдению требований законодательства Республики Казахстан. В соответствии с отраслевыми нормами, смена владельца долей или акций компаний в горно-металлургическом секторе требует получения специального разрешения Министерства промышленности и строительства, а также Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Параллельно будут проводиться процессы по уведомлению своих партнеров, кредиторов, миноритарных участников и других заинтересованных сторон. Эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании", - уточнили в компании.
Согласно подписанному документу, предстоящая смена акционера не повлияет на производственные и операционные процессы, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются в полном объеме. Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами.
09.12.2025, 15:20 98616
Главы "КазМунайГаза" и КТК обсудили энергетическую безопасность нефтепровода
Фото: admnvrsk.ru
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
В ходе встречи Хасенов и Горбань обсудили текущие результаты сотрудничества и рассмотрели совместные планы на предстоящий период.
Глава КМГ отметил важность стабильного транзита казахстанской нефти и подчеркнул, что компания уделяет особое внимание вопросам бесперебойного функционирования КТК.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию и реализации совместных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности нефтепровода КТК.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
09.12.2025, 12:31 130401
Золотовалютные резервы Казахстана выросли на $16,3 млрд
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что золотовалютные резервы страны выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд, сообщает Акорда.
C начала года валютные активы Нацфонда выросли на $4,8 млрд. Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка $8,2 млрд, или 13,7%. При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд. Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ с начала года увеличился на 2,6 трлн тенге, или 11,7%, и составил 25 трлн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе масштабной цифровизации и реализации Национальным банком цифровых проектов, в том числе связанных с деятельностью Антифрод-центра и технологической реализацией национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
По словам Тимура Сулейменова, Национальный банк принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен.
Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата реализация программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы", - уточнили в пресс-службе.
По итогам встречи президент поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Национального банка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.
Напомним, годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%.
08.12.2025, 17:45 272926
К 2028 году поставки российского газа в Казахстан могут вырасти втрое
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки российского газа в Казахстан к 2028 году могут вырасти более чем в три раза - до 12 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение комитета Госдумы по энергетике.
Газпром" участвует в газоснабжении потребителей Западно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей Казахстана, поставки российского газа увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. Прорабатывается вопрос газификации северных регионов Казахстана. Потенциал сотрудничества велик, если в 2024 году объем поставок составлял 3,8 млрд кубометров в год, то в 2028 году, по прогнозам, он может вырасти до 12 млрд кубометров", - говорится в сообщении.
Ранее "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан, и этот проект может сыграть существенную роль в переориентации российского экспорта трубопроводного газа.
Также сообщается, то правительство РФ внесло изменения в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), согласно которой планируется строительство магистрального газопровода на 10 млрд кубометров для газификации Казахстана. Экспортный магистральный газопровод предназначен для подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов республики.
Кроме того, в начале сентября 2025 года "Газпром" и Казахстан заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025 году и 2026 году.
06.12.2025, 11:58 658721
Минэнерго Казахстана рассматривает использование альтернативных экспортных маршрутов после атаки на КТК
Фото: admnvrsk.ru
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана сообщило, что рассматривает использование альтернативных маршрутов экспорта нефти после атаки на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.
В настоящее время министерством совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в Минэнерго, инцидент на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением необходимых мер безопасности.
Главная задача ведомства на данном этапе - сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков", - уточнили в министерстве.
Сообщается, что системы автоматической защиты на терминале сработали в штатном режиме. Герметичность трубопроводов обеспечена, угрозы для экологии нет.
Внешнеполитическая оценка инцидента находится в исключительной компетенции Министерства иностранных дел. Работа Министерства энергетики сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в конце ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.
МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
06.12.2025, 10:34 666671
Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Вена. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Австрию министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с представителями ведущих австрийских промышленных и инвестиционных компаний. Мероприятие объединило ключевые компании, работающие в сферах машиностроения, зеленой металлургии, транспорта, инноваций и высоких технологий, сообщили в пресс-службе МИД.
Во встрече приняли участие представители ÖBB, Lasselsberger Group, Primetals Technologies Austria GmbH, AVL List GmbH, Steyr Automotive, Rosenbauer International, Magnatech GmbH и других компаний, формирующих промышленный и технологический профиль Австрии.
Министр представил инвесторам обзор экономических тенденций Казахстана и подчеркнул значимость Австрии как надежного европейского партнера. Сегодня в Казахстане успешно работают около 170 компаний с австрийским участием, включая Lasselsberger Group, Liebherr, Andritz Hydro, Swarovski. Казахстан также является ключевым поставщиком нефти в Австрию - более 40% импорта нефти этой страны приходится на казахстанские поставки.
В ходе круглого стола стороны обсудили перспективы реализации новых проектов в сферах машиностроения, зеленой металлургии, модернизации транспортных систем, переработки сырья, внедрения интеллектуальных технологий. Отдельное внимание уделено возможностям укрепления экспортного потенциала Казахстана, в частности в области агропромышленной продукции, металлургии, химической промышленности, машиностроения и IT-услуг.
Кроме того, австрийским компаниям были представлены новые возможности для размещения производств, локализации технологий, а также расширения присутствия на рынках Центральной Азии.
Австрийский бизнес традиционно демонстрирует высокое доверие к Казахстану. Наше партнерство основано на технологичности, долгосрочности и стремлении к совместному развитию. Казахстан предлагает устойчивую макроэкономическую среду, доступ к региональным рынкам и привлекательные условия для реализации промышленных проектов. Приглашаем австрийские компании активнее расширять свое присутствие и участвовать в новых инициативах", - заявил глава МИД Казахстана.
Кошербаев подчеркнул, что Казахстан остается лидером региона по привлечению прямых иностранных инвестиций. За годы независимости страна привлекла более $470 млрд, что подтверждает устойчивый международный интерес и высокий уровень доверия к казахстанской экономике.
Стороны договорились продолжить предметную проработку инвестиционных и индустриальных проектов, а также активизировать взаимодействие между профильными ведомствами и бизнесом двух стран.
05.12.2025, 15:32 819361
Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки
Подписан меморандум о взаимопонимании между Институтом ядерной физики и компанией "Росатом Технологии Сооружения"
Рассказать друзьям
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Институте ядерной физики стартовал семинар, посвященный вопросам проектирования и эксплуатации исследовательских ядерных установок. Мероприятие объединило ведущих специалистов Казахстана и России и стало площадкой для обсуждения развития научно-исследовательской ядерной инфраструктуры страны, сообщили в Агентстве по атомной энергии.
Как отметил в ходе мероприятия председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, строительство нового исследовательского реактора в Институте ядерной физики, а также аналогичного проекта в Национальном ядерном центре станет ключевым шагом в развитии атомной науки, подготовке специалистов и расширении технологических возможностей страны.
Казахстан открыт к различным технологическим решениям и готов рассматривать оптимальные конфигурации с учетом мирового опыта", - подчеркнул он.
В рамках семинара состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Институтом ядерной физики и компанией "Росатом Технологии Сооружения" (ООО "РТС", входит в госкорпорацию "Росатом"). Документ закрепляет намерение совместно проработать проект сооружения многоцелевого исследовательского реактора и комплекса лабораторий, а также расширять сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии.
В ходе семинара эксперты представили возможные конфигурации будущей установки, обсудили перспективные материалы, изотопные технологии и задачи, которые будет решать новый научный объект.
05.12.2025, 14:50 824296
В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прогнозирует, что в текущем году ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Об этом он заявил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана".
Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов", - сказал глава государства.
По его словам, за последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли.
За последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%. Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%. Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза. В результате число экспортеров возросло в 3 раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках", - сказал Токаев.
При этом он подчеркнул, что активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, который динамично растет и развивается, а его доля в экономике достигла 40%.
За последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, а объем выпуска их продукции - в 2,5 раза. Сегодня в сфере бизнеса работает 4,5 млн человек, или почти половина всего занятого населения страны", - привел данные президент.
В своем выступлении глава государства также отметил, что к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 трлн долларов с созданием 78 млн рабочих мест.
А для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 млрд долларов к ВВП. Такой подсчет имеется. Насколько он верен - жизнь покажет. Мы должны всецело воспользоваться открывающимися возможностями", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане примут программу поддержи малого бизнеса.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.12.2025, 09:32"Казахмыс" объявил о предстоящей смене акционера 10.12.2025, 09:47221Тело новорожденного обнаружили в Кентау 05.12.2025, 14:50823681В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки816156Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16752146Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19748796Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25744681В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса 05.12.2025, 14:50823681В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки816156Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16752146Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19748796Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25744681В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?