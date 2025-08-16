15.08.2025, 10:11 38356
Пять складов и вейпы на шесть млрд тенге: крупную оптовую сеть выявили в Астане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявили крупную оптовую сеть, осуществляющую незаконный оборот вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов. В ходе обыска изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге", - заявили в агентстве.
Кроме того, по информации АФМ, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге. С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции. Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
Ранее более 150 тысяч вейпов изъяли в Алматы.
новости по теме
15.08.2025, 13:56 30976
В Талдыкоргане постоялец гостиницы жестоко убил ставшего свидетелем кражи администратора
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу рассмотрено уголовное дело по фактам совершения убийства с целью скрыть другое преступление, кражи, умышленного уничтожения чужого имущества, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в мае текущего года обвиняемый снял номер в одной из гостиниц Талдыкоргана. На следующий день, находясь в ресторане гостиницы, он не смог оплатить счет и договорился с администрацией рассчитаться позже.
Чтобы погасить долг, злоумышленник решил украсть деньги с ресепшена. Выбрав момент, когда администратор спала, он выключил свет и начал искать деньги у стойки регистрации. Взяв платежный терминал банка, он собирался уйти, однако от шума проснулась администратор и застала его на месте кражи. Женщина попыталась вызвать полицию. Увидев это, злоумышленник выхватил у нее телефон, повалил на кровать, несколько раз ударил по лицу, затем нанес удары по голове огнетушителем и в завершение - ножницами. От полученных травм женщина скончалась на месте.
После чего похитил мобильные телефоны, принадлежавшие администратору и владельцу, заметив, что в отеле установлены камеры видеонаблюдения, решил скрыть преступление путем поджога стойки регистрации, после чего скрылся с места преступления", - рассказали в суде.
По совокупности преступлений убийца приговорен к 18 годам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших 18 миллионов тенге в счет материального ущерба и морального вреда.
Напомним, в Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда.
15.08.2025, 13:43 32656
SIM-box и более 300 SIM-карт изъяли у 18-летнего иностранца в Алматы
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
Рассказать друзьям
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь выявлено оборудование SIM-box, используемое мошенниками для подмены номеров, сообщает прокуратура города.
В ходе оперативных мероприятий в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяты SIM-box, более 300 SIM-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование.
В ведомстве пояснили, что оборудование широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства", предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что за этот год 7 аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них уже вынесены приговоры.
Прокуратура города Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в 2025 году ликвидировано три международных преступных call-центра. При координации прокуратуры возбуждены 47 досудебных производств по использованию SIM-боксов, изъято 82 устройства и свыше 50 тыс. SIM-карт, задержано 36 лиц, в том числе 16 иностранцев, по 4 делам вынесены приговоры.
15.08.2025, 09:13 40721
В Астане застройщиков подозревают в обмане более 300 казахстанцев
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полицейские расследуют уголовное дело против руководства строительной компании "Asyl-Nur Qurylys", которое обвиняют в обмане более 300 граждан Казахстана, сообщает Polisia.kz.
В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск. Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы", - заявили в полиции.
Также по решению суда акимат Астаны снес объект, чтобы защитить интересы пострадавших людей.
С марта прошлого года представители ТОО без разрешительных документов рекламировали квартиры в строящемся доме МЖК "Mardan" и заключали договоры бронирования", - говорится в сообщении.
Ранее в Астане более 400 семей вложили 4,6 млрд тенге в долевое строительство и остались без жилья.
14.08.2025, 17:01 66071
В Туркестанской области блогера задержали по подозрению в вымогательстве
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полицейские задержали блогера, подозреваемого в вымогательстве, сообщает Polisia.kz.
Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов, а затем потребовал еще 4 млн тенге. Сотрудники УБОП задержали блогера при получении взятки в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов. Сейчас проводится расследование", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, а полиция продолжает искать все детали произошедшего.
Ранее в Жетысуской области блогер получил 6 лет за вымогательство.
14.08.2025, 12:31 73441
Пожизненный срок получил житель Павлодарской области за неоднократное изнасилование падчерицы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области прошло закрытое судебное заседание по делу о неоднократном изнасиловании несовершеннолетней своим отчимом.
Согласно материалам суда, обвиняемый неоднократно с применением угроз насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.
Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
В пресс-службе суда отметили, что данное преступление относится к категории особо тяжких и за него предусмотрено лишь одно наказание - пожизненное заключение.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе суда.
Ранее казахстанец получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы.
13.08.2025, 20:15 90826
АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, сообщает пресс-служба ведомства.
Агентством раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн-магазины.
В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов", - говорится в сообщении АФМ.
Также идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов. Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.
В ведомстве добавили, что за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в том числе 4,5 кг синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества "анаболические стероиды").
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства страны.
13.08.2025, 16:35 95231
В Жезказгане задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Жезказган. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Жезказгане задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба департамента полиции области Ұлытау.
По факту двойного убийства в Жезказгане возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления. На допросе он признал свою вину. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.
Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области", - добавили в пресс-службе.
Ранее телеканал Almaty TV сообщал о жестоком убийстве женщины и ее дочери в области Ұлытау. По информации телеканала, погибшая 1966 года рождения была найдена в собственной квартире с семью ножевыми ранениями. Ее дочь, которая училась на втором курсе международного колледжа в Астане, также была обнаружена с признаками насильственной смерти. Предположительно, девушку задушили проволокой.
13.08.2025, 14:15 75491
Ущерб в 38,5 млн тенге: раскрыта международная схема интернет-мошенничества в СКО
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Петропавловск. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в Северо-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
В районном центре Булаево киберполицейские задержали пятерых местных жителей в возрасте от 19 до 24 лет.
Как сообщает полиция, 21-летний житель Аккайынского района подозревается в создании организованной преступной группы, входящей в международную сеть интернет-мошенничества. Он координировал действия четырех так называемых дроповодов - лиц, которые через сеть дропперов обеспечивали перевод денежных средств от потерпевших к "обнальщикам".
На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по этим фактам составляет 38,5 миллиона тенге.
Полиция продолжает устанавливать их причастность к другим подобным преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидировали 146 особо опасных преступных групп.
Читаемое
15.08.2025, 11:20Нет права на ошибку - президент о качестве образования в Казахстане 15.08.2025, 12:2194921Комитет государственного энергетического надзора и контроля создали в Казахстане 15.08.2025, 14:4085171В МВД сообщили о ходе служебного расследования по инциденту в детдоме в Баганашыле 15.08.2025, 15:1082421По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов 15.08.2025, 14:4382081В СКО наказали чиновников за искажение данных о ликвидации несанкционированных свалок 09.08.2025, 12:11Вовлечение казахстанских кадров и применение отечественного оборудования при строительстве АЭС обсудили Бектенов и глава "Росатома"320516Вовлечение казахстанских кадров и применение отечественного оборудования при строительстве АЭС обсудили Бектенов и глава "Росатома" 11.08.2025, 20:05277536В Алматы могут появиться зоны с платным въездом 09.08.2025, 12:51277181Спортсмены раскритиковали новый скейт-парк возле озера Сайран 09.08.2025, 17:05274266"Не приезжайте, пожалуйста": новый тренд в соцсетях запустили алматинцы 09.08.2025, 19:10272296Схвативший за шею лебедя посетитель Ботанического сада в Алматы арестован на 7 суток 05.08.2025, 16:11376626Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак 07.08.2025, 16:39371931Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане 08.08.2025, 13:58370676Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе 07.08.2025, 12:59370241Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ 08.08.2025, 17:13369356В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?