Никакого разгула преступности в Казахстане нет - депутат

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Марат Кожаев в кулуара сената парламента Казахстана заявил, что никакого разгула преступности в стране нет, передает корреспондент агентства.





Давайте в этих случаях будем оперировать официальной статистикой (...) Никакого разгула преступности в нашей стране, уважаемые, нет. Вы имеете возможность свободно гулять в любое время суток по улицам города, посещать любые места общественного доступа. Вы, что, где-то наблюдаете вакханалию в нашей стране? Нет, конечно", - заявил депутат.





Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.





Напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.





Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.





Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.





Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.



