24.10.2024, 12:00 43746
Никакого разгула преступности в Казахстане нет - депутат
Марат Кожаев призвал оперировать официальной статистикой
Фото: depositphotos.com
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Марат Кожаев в кулуара сената парламента Казахстана заявил, что никакого разгула преступности в стране нет, передает корреспондент агентства.
Давайте в этих случаях будем оперировать официальной статистикой (...) Никакого разгула преступности в нашей стране, уважаемые, нет. Вы имеете возможность свободно гулять в любое время суток по улицам города, посещать любые места общественного доступа. Вы, что, где-то наблюдаете вакханалию в нашей стране? Нет, конечно", - заявил депутат.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
Напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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25.10.2024, 09:14 13246
В Казахстане отмечают День Республики
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 октября, в Казахстане отмечают национальный праздник - День Республики.
25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана.
18 октября 1995 года указом президента РК Нурсултана Назарбаева "О праздничных днях в Республике Казахстан" 25 октября было объявлено национальным праздником - Днем Республики.
13 декабря 2001 года был принят закон РК № 267 "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому День Республики признан государственным праздником.
В апреле 2009 года были приняты поправки в закон о праздника, которые исключил День Республики из числа государственных праздников.
29 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", согласно которому Дню Республики присвоили статус национального праздника.
Во всех регионах и городах республики проходят праздничные мероприятия.
В Астане в День Республики запустят праздничный салют. Фейерверк запустят 25 октября в 21.00 на территории Триатлон-парка (район пирса), сообщили в акимате.
В честь праздника в Астане запланировано более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многое другое. Они пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования.
В Алматы в честь празднования Дня Республики Казахстан 25 октября в 21.00 на площади Абая, перед Дворцом Республики (проспект Достык, 56) и 21.30 на площади Астана состоится шоу дронов. Шоу будет длиться около 20 минут, в течение которых небо над Алматы преобразится в настоящий световой спектакль.
Организаторы шоу дронов подготовили уникальную программу, в которой более 500 дронов синхронно взмывают в небо и создают визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости", - отметили в акимате.
Кроме того, 25 октября в 20.00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.
Напомним, День Республики является выходным днем. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.
В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать 25 октября.
24.10.2024, 10:29 47861
Будут ли работать ЦОНы в Казахстане 25 октября
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября, сообщает госкорпорация "Правительство для граждан".
Суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 09.00 до 13.00", - отметили в госкорпорации.
Центры обслуживания населения в будние дни принимают граждан с 09.00 до 18.00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00, по субботам - с 09.00 до 13.00.
Напомним, в Казахстане 25 октября отмечают День Республики. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.
23.10.2024, 19:04 72676
Древнюю реликвию нашли в Алматинской области
Эксперты отметили, что видят подобные изображения впервые
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Конаев. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области найден древний камень с нанесенными на нем петроглифами, на которых изображены некие существа, охотящиеся на животных, а иногда и людей.
Находка была обнаружена при расчистке территории под строительство дома жителем Алматинской области.
Мы ровняли землю под фундамент, когда нам попался странный камень, сначала мы не обратили на это внимание, но когда увидели на нем странные рисунки - решились обратиться к археологам", - рассказал прораб Ахмад Байдаурен.
По словам ученых, предположительно, время нанесения изображения относится к концу бронзового века. Петроглифы выбиты в технике пикетажа каменными или металлическими орудиями. Эксперты отметили, что видят подобные изображения впервые.
На лицевой части изображено существо с острыми когтями. В древности их называли жезтырнаками. На задней стороне камня нанесено изображение древних людей с копьями, охраняющих свой скот и жилище. Судя по направлению копий, эти люди не только могли обороняться, но и охотиться за странным существом", - подчеркнул один из археологов.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
23.10.2024, 17:50 80991
Не нужно играть со здоровьем человека - биолог объяснил вред смены часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель в интервью специально для Kazakhstan Today рассказал о тяжелых последствиях, с которыми сталкиваются казахстанцы вследствие перевода времени на час назад.
Люди просят оставить то время, в котором они жили несколько десятилетий, и не нужно играть со здоровьем человека. Наш часовой пояс - единственно подходящий. Это же не просто так было решено очень давно, для этого проводились определенные исследования", - заявил биолог.
По его словам, нарушение биологических циркадных ритмов может вызвать так называемый внутренний джетлаг - расстройство биологических ритмов. Тело человека продолжает функционировать по старому времени, переживая стресс из-за несовпадения с новыми часами.
Вместе с тем, отметил специалист, невозможно выявить среднее время привыкания к новому времени, потому что все люди уникальны, с различным генотипом, аминокислотной последовательностью в белках и прочими. Теперь эту уникальность подвергли серьезным стрессовым ситуациям.
Когда переводили время назад, у граждан Казахстана никто не спросил. Это самое главное. При этом о строительстве атомной станции нас спросили, а про перевод времени - почему-то нет. Хотя это такое же важное решение для всего населения", - добавил эксперт.
Между тем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Сегодня появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Республики Казахстан. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса.
23.10.2024, 15:01 89051
Владельцы яблоневых садов Алматы пожаловались президенту на произвол прокуратуры
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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцы яблоневых садов в предгорьях Алматы записали видеообращение к президенту, в котором пожаловались на произвол со стороны прокуратуры города.
По их словам, недавно прокуратура Алматы обратилась с иском в экономический суд о признании недействительным права собственности ТОО "Международная ассоциация клубов" на земельные участки, которыми данная организация владеет с 2004 года, уже более 20 лет.
Основанием для лишения собственности по мнению прокуратуры является то, что по одному из участков проходит река Поганка. Однако почему-то у прокуратуры не возникает вопросов к собственниками элитных жилищных комплексов по участкам которых река Поганка течет вдоль Ремизовского ущелья до проспекта Аль-Фараби", - сообщают владельцы садов.
Они подчеркнули, что используют участки по целевому назначению.
Никаких строений и коттеджей здесь нет. Мы выращиваем знаменитый алматинский апорт и поставляем его алматинцам и гостям нашей страны", - заявили авторы видео.
По их мнению, прокуратура пытается отобрать их земли под застройку элитным жильем и уничтожить яблоневые сады в предгорьях Алматы.
Вы всегда говорите, что необходимо защищать и оберегать наш алматинский апорт. В своем последнем послании, вы сказали: если землепользователь, добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. Однако, для прокуратуры ваши слова никакого значения не имеют. Мы понимаем, что эти земли хотят забрать любыми способами для застройки элитным жильем. Надеемся, что вы увидите это обращение, примете меры и остановите беспредел прокуратуры", - обратились авторы видео к президенту.
В противном случае, подчеркнули они, их семьи останутся без средств к существованию, а знаменитый алматинский апорт просто исчезнет.
Напомним, уничтожение яблоневых садов в предгорьях Алматы происходит не первый год.
В сентябре этого года активисты заявили, что сделки по выведению садов из госсобственности проводятся с грубейшими нарушениями земельного права и подлежат отмене. По вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения, отметили общественники.
Между тем в прошлом году алматинский апорт был признан официальным брендом Казахстана.
23.10.2024, 14:22 91306
Лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в сети
Фото: unsplash.com
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лишь 16% казахстанских родителей знают о случаях, когда их дети переписывались с незнакомцами в сети. Более четверти (29%) рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей, сообщает по результатам опроса* "Лаборатория Касперского".
Общение с незнакомцами - одна из главных онлайн-угроз для детей. Иногда после знакомства в интернете они соглашаются на встречу в реальной жизни, что крайне опасно. О таких случаях знают 4% опрошенных родителей. У ребенка также могут выпрашивать личные фото или другие материалы, которые потом можно использовать для шантажа, кибербуллинга или других подобных целей", - пишут авторы материала.
По данным опроса, 16% родителей знают о случаях, когда у их детей просили личные фотографии, из них 40% рассказали, что у ребенка выманивали интимные фото.
В онлайн-знакомствах нет ничего плохого. Однако родители должны объяснять детям, что общаться с незнакомцами нужно крайне осторожно - как и в реальной жизни. Стоит сразу насторожиться, если с человеком совсем нет общих знакомых в соцсетях, страница была создана совсем недавно, на нет никакой информации и фото. Еще важнее обращать внимание на то, что именно пишет незнакомец: например, предлагает встретиться поздно вечером без родителей, выманивает личные данные, пытается завести разговор на интимные темы", - пояснил Валерий Зубанов, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.
Чтобы защитить детей от угроз, "Лаборатория Касперского" рекомендует:
- разговаривать с детьми об онлайн-угрозах и выстраивать доверительное общение, чтобы в случае опасности они не боялись обратиться за помощью;
- приучать детей не делиться личными данными с незнакомцами и не вводить их на сомнительных ресурсах;
- предупреждать о рисках овершеринга, то есть излишней публикации данных о себе в сети. Этой информацией могут воспользоваться злоумышленники;
- использовать специальные программы для родительского контроля, такие как Kaspersky Safe Kids. Приложение блокирует неподходящий контент, помогает привить детям полезные цифровые привычки, позволяет отслеживать местоположение ребенка и многое другое. Эффективность и безопасность решений "Лаборатории Касперского" регулярно подтверждается независимыми тестами.
*Опрос проведен компанией ОнИн по заказу "Лаборатории Касперского" в Казахстане в 2024 году. Всего опрошен 1001 человек.
Напомним, в опросе, проведенном агентством Kazakhstan Today, 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах.
В сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг. Также в ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Генеральный прокурор Берик Асылов комментируя волну детских самоубийств, сообщил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
В свою очередь представитель МВД РК Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
О причинах детского суицида и пробелах в законодательстве, из-за которых организаторов "групп смерти" сложно привлечь к ответственности, Kazakhstan Today в эксклюзивном интервью рассказали эксперты.
23.10.2024, 08:33 105381
В Казахстане появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили новую петицию на портале epetition.kz, в которой просят перевести время на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент.
В данной петиции берется международный опыт разумных стран. Настоящей петицией требуем перевести время в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", - говорится в описании к петиции.
Авторы петиции приводят в пример опыт Бразилии, где одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления.
Отличным примером международного опыта принятия разумных решений можно увидеть на примере Бразилии. А именно, бразильские энергетические ведомства одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления на фоне продолжающейся засухи. Так как уровень воды на крупнейших гидроэлектростанциях снизился, Бразилия вынуждена импортировать электроэнергию и поднимать тарифы для потребителей", - сообщили авторы петиции.
Отмечается, что перевод часов на час вперед с ноября по февраль позволит использовать больше дневного света и снизить нагрузку на энергосистему в пиковые вечерние часы. Эту инициативу поддерживают представители ресторанного бизнеса, утверждая, что дополнительный час дневного света увеличит число клиентов и повысит выручку как минимум на 10%.
Все эти доводы относятся и к жителям центральных и восточных областей страны, включая Астану, Алматы, Шымкент. Потребление электроэнергии растет, за счет раннего заката. Как сообщили в "АлматыЭнергоСбыте", основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август является, в том числе, короткий световой день. Более того в ВКО сейчас темнеет в 16.20, а зимой будет темнеть в 15.20. Разумно будет перевести время на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", - считают авторы петиции.
Также они обратили внимание, что в темное время суток растет количество криминальных происшествий.
Например, город Алматы освещен только на 85% и то, только по данным акимата. Соответственно, будет более безопасно, если солнечный свет будет дольше, чем до обеда", - сообщили авторы.
Они отметили, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты. Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. На сегодня собрано более 32 тысяч голосов. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
22.10.2024, 17:45 118536
Пахнет лоббированием - депутаты раскритиковали законопроект о недрах и недропользовании
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса раскритиковали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахстана "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования".
Кроме Казахстана по твердым полезным ископаемым ни у одной страны практически нет инвесторов. В России нет, в европейских странах и Америки тоже нет. У нас работают инвесторы. Вы думаете, человек, который придет, будет думать и защищать интересы Казахстана?! Никогда в жизни. Он будет защищать интересы недропользователя", - цитирует sputnik.kz депутата Бактыкожу Измухамбетова.
По его словам, в проекте закона "пахнет лоббированием и тут есть коррупция". Любые изменения и дополнения в закон "О недрах и недропользовании" прежде всего должны предусмотреть контроль, который будет осуществлять государство, считает депутат мажилиса.
Один из инициаторов законопроекта - депутат Альберт Рау пояснил, что документ был передан в правительство год назад и через полгода было получено заключение, сообщает inform.kz.
Также против некоторых норм документа выступил депутат Бакытжан Базарбек.
В свое время в Кодекс о недрах зашла лоббистская норма, когда на одного человека оформляется до 200 блоков. А 1 блок - это почти 2 км территории для разведки и добычи ископаемых. Кто первый закрепил эти блоки, тот их и получает. Использует он или нет эти блоки, но все эти территории его. Я думал, что этот законопроект будет препятствовать этому. Но здесь все так и оставили. Мы же понимаем, что каким бы крупным ни был недропользователь, он 200 блоков осваивать не может" - заявил депутат.
Презентуя проект закона, депутат Константин Авершин отметил, что документ должен поставить под запрет возможности "кулуарных решений" доступа к недрам и законодательно закрепить единый портал недропользования в качестве базы данных и инструмента цифровизации, информирует zakon.kz.
Механизм доступа к недрам регламентируется только двумя открытыми конкурентными возможностями - принцип "первой заявки" с фиксацией времени поступления заявок онлайн и онлайн-аукцион", - заявил Константин Авершин.
По его словам, механизм аукциона будет расширен до всех случаев прекращения прав недропользования или признания их недействительными по старым запасам, контрактам на недропользование, а также по перспективным проектам, которые предоставлялись без открытого рассмотрения, вне конкурса и повышенной платы подписных бонусов, включая случаи индустриально-инновационных проектов и национальных компаний.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запускается новая платформа для недропользователей.
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Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?