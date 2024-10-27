26.10.2024, 14:05 62836
Президент Казахстана посетит с государственным визитом Монголию
В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Акорда.
28-29 октября Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию. Глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", - проинформировали в пресс-службе президента.
Отмечается, что в ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.
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26.10.2024, 18:00 55406
Казахстан обсудил с южнокорейскими компаниями участие в строительстве АЭС
Фото: Минэнерго РК
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Сеул. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев провел серию встреч с представителями крупнейших энергетических компаний Южной Кореи и государственными органами, сообщили в пресс-службе ведомства.
В период с 22 по 25 октября состоялся официальный визит казахстанской делегации в Республику Корея во главе с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым.
На встрече с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея господином Ан Док Кыном обсуждены вопросы сотрудничества в атомной отрасли.
Глава Минэнерго Казахстана побеседовал с представителями корейских компаний на предмет их возможного участия в международном консорциуме, создание которого в настоящее время изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Саткалиев отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в 2025 году.
По итогам переговоров с представителями компании Doosan Enerbility подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и Doosan Enerbility. В рамках документа стороны изучат возможность локализации производства энергетического оборудования корейской компании с подготовкой местного персонала, а также открытия представительства завода в городе Астане.
Кроме того, с министром торговли, промышленности и энергетики обсуждена возможность расширения партнерских взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли и проектов в области возобновляемых источников энергии и т.д.
Также глава Минэнерго Казахстана провел переговоры с представителями крупнейших корейских компаний, таких как: Doosan Enerbility, Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea National Oil Corporation (KNOC), Samsung C&T.
Ранее министр энергетики РК ответил на вопросы о рисках и безопасности при строительстве АЭС, а также о стоимости проекта.
26.10.2024, 12:28 63586
Токаев поздравил президента Австрии с Национальном днем Республики
Фото: Акорда
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену с национальным Днем Австрийской Республики, сообщает Акорда.
В своем поздравлении президент отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, а также выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-австрийское взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов", - говорится в сообщении.
Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену и народу Австрии благополучия и процветания.
Вчера главы иностранных государств поздравили президента Казахстана с Днем Республики.
25.10.2024, 17:03 111396
На казахстанско-китайской границе для перевозчиков введут биометрическую идентификацию личности
Фото: КГД
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пункте пропуска казахстанско-китайской границы "Нур жолы - Хоргос" продолжает деятельность рабочая группа, в составе работников Главной транспортной прокуратуры РК и Комитета государственных доходов МФ РК, которая призвана решить проблему создания искусственного дефицита свободных очередей и спекуляцией бронированием. На очередном совещании были приняты важные для рынка решения, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов.
Для борьбы с манипуляциями очередью принято решение внедрить в CarGoRuqsat биометрическую идентификацию личности. Система будет сопоставлять лицо пользователя на видео в момент идентификации с фотографией в его документах, которые пользователь загрузил при регистрации. Тем самым сокращается поле деятельности для тех посредников, которые не уполномочены перевозчиками и создающими необоснованный дефицит мест в электронной очереди с целью личной наживы", - отметили в КГД.
При этом, наоборот, уполномоченные перевозчиками посредники наравне с водителями смогут получить цифровую "доверенность" от владельца или балансодержателя авто.
То есть, каждый владелец или балансодержатель транспортного средства будет вносить данные о доверенных посредниках в систему, после чего такие посредники смогут самостоятельно бронировать очередь. Тем самым институт посредников будет поставлен на учет в сервисе, что позволит отслеживать и анализировать "цифровые следы" каждого пользователя и его действий в системе. Это позволит оперативно и комплексно отслеживать подозрительную активность пользователей и выявлять вероятных нарушителей. В случаях, если пользователь более 10 раз в месяц отозвал бронь, или же не явился на пункт пропуска - система будет автоматически списывать со счета владельца или балансодержателя добровольную компенсацию в бюджет в размере 100 МРП за "простой" пункта пропуска", - уточнили в комитете.
По данным КГД, анализ показал, что тех, кто злоупотребляет с неиспользованием брони достаточно много.
К примеру, система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или же бронь по которым была отозвана более трех раз за последний 30 дней. Однако, пока что рабочая группа решила установить "порог" в 10 случаев неиспользования брони в течение месяца. При этом система будет "мониторить" и если в этом списке будут авто одних и тех же владельцев или балансодержателей, этот порог будет снижен и практически все те, кто злоупотребляет подпадут по выплату компенсации в бюджет. Сейчас у нас нет задачи наказать. Сейчас необходимо подать сигнал рынку, что электронная система - это прозрачная система, в которой все операции хорошо видны и к тем, кто продолжит создавать искусственный дефицит будут приняты меры. Наша конечная задача - реализовать пропускной потенциал постов на сто процентов, это должно способствовать развитию транспортного потенциала нашей страны", - пояснили в Комитете госдоходов.
Члены рабочей группы также намерены проработать с Государственным кредитным бюро вопрос интеграции сервиса электронного бронирования с Единой базой данных по страхованию (ЕСБД). Сегодня в Сервис передаются неполные данные. В случае полноценной интеграции, система будет видеть кто именно имеет доверенность на управление транспортным средством, тем самым система исключит бронирование очереди неуполномоченными перевозчиками посредниками.
Кроме того, 15-18 октября 2024 года в городе Алматы между КГД МФ РК и Таможенным управлением Урумчи КНР состоялась встреча руководителей приграничных таможенных органов Казахстана и Китая. В рамках данной встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества приграничных таможенных органов РК и КНР, в части увеличения пропускной способности на пунктах пропуска, признания уполномоченных экономических операторов, контроля радиационных материалов, а также проблемные вопросы перевозчиков.
В ходе переговоров были достигнуты следующие договоренности: китайская сторона поддержала продление работы пунктов пропуска "Калжат" - "Дулаты" на 2 часа. Для увеличения пропускной способности согласовано установить дополнительный инспекционно-досмотровый комплекс на китайском пункте пропуска "Дулаты - Калжат". Также стороны договорились о создании Рабочей группы для проведения хронометража прохождения автотранспорта на пунктах пропуска "Нур жолы - Хоргос" в обоих направлениях с целью решения проблемных вопросов.
25.10.2024, 16:03 115086
Вьетнамская авиакомпания открывает рейсы по маршруту Фукуок - Астана
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air с осенне-зимней навигации 2024-2025 года планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Фукуок - Астана. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа А-330.
Открытие авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в комитете сообщили о том, что авиакомпания SCAT запускает прямые пассажирские рейсы в Камбоджу по маршрутам Астана - Сиануквиль и Алматы - Сиануквиль.
24 октября состоялся первый вылет из Астаны, из Алматы планируется вылет 29 октября.
Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.
25.10.2024, 12:53 139891
Главы иностранных государств поздравили Токаева с Днем Республики
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Президент России Владимир Путин в своей телеграмме пишет, что российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, а Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках многосторонних структур.
Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - отмечает Владимир Путин.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул возросший авторитет Казахстана на региональном и международном уровнях и от имени китайского народа выразил поддержку успехам нашей страны как дружественного соседа и всеобъемлющего стратегического партнера.
Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства и выведения сотрудничества на качественно новый уровень", - написал Глава КНР.
В телеграмме президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена подчеркивается, что стратегическое партнерство между Казахстаном и США основано на таких принципах ООН, как независимость и территориальная целостность.
Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Казахстаном, твердо придерживающимся данных принципов в решении проблем безопасности, экономики и экологии", - говорится в телеграмме.
Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III дал высокую оценку отношениям с Казахстаном и выразил уверенность в том, что страны продолжат тесное взаимодействие по таким глобальным вопросам, как сохранение мира, защита окружающей среды, изменение климата.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в поздравительном послании отметил, что оба государства связывает прочное многостороннее сотрудничество.
Уверен, что наши страны смогут углубить контакты в рамках различных структур и расширить горизонты партнерства", - говорится в телеграмме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества между двумя братскими народами, основанного на общности языка, истории и культуры.
Мы высоко ценим особое внимание Казахстана к вопросу консолидации тюркского мира, а также ведущую роль в укреплении авторитета Организации тюркских государств", - написал он.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении подчеркнул, что в Казахстане проводятся коренные изменения, комплексные и системные реформы во всех сферах жизни государства и общества. Лидер Узбекистана также отметил возросший престиж и влияние страны на международной арене.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что с момента обретения независимости братский Казахстан добился значительных успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, а также активной внешней политике. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительной телеграмме выразил готовность и далее прилагать все необходимые усилия во имя дальнейшего приумножения взаимовыгодного сотрудничества, основанных на принципах стратегического партнерства и союзничества.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что благодаря открытому и дружественному диалогу на высоком уровне туркмено-казахские отношения активизировались по многим направлениям. Также свои теплые пожелания выразил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительной телеграмме подтвердил дальнейшую заинтересованность в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с Казахстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Свои поздравления также направили хранитель двух святынь - король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Папа Римский Франциск, император Японии Нарухито, король Марокко Мухаммед VI, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, султан Омана Хайсам бен Тарик, король Нидерландов Виллем-Александр, король Бельгии Филипп, король Швеции Карл Густав, король Испании Фелипе VI, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Индии Драупади Мурму, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Швейцарии Виола Амхерд, президент Чехии Петр Павел, президент Словакии Петер Пеллегрини, президент Португалии Марселу Ребелу де Соза, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Финляндии Александр Стубб, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Эстонии Алар Карис, президент Албании Байрам Бегай, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Вьетнама Кыонг Лыонг, президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, президент Кипра Никос Христодулидис, президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоса, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Аль-Судани, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ, руководитель администрации президента шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, председатель Европейского совета Шарль Мишель, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.
25.10.2024, 09:37 143741
Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас - Токаев
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Этот величественный праздник - олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей. Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования", - сказал президент.
Он отметил, что надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан.
Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан. Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас! Уверен, все наши граждане глубоко осознают эту большую ответственность и внесут свой вклад в укрепление нашей государственности", - подчеркнул Токаев.
Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и больших свершений.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечается национальный праздник День Республики.
Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию национального праздника - Дня Республики. Церемония поднятия государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.
Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят государственный флаг и прозвучал государственный гимн.
В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Дню Республики, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости.
24.10.2024, 13:08 390391
В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов
Также изъято 498 тыс. га земель олигополий на 22 млрд тенге
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан с начала года возвращено свыше 1,7 трлн тенге, изъято 498 тыс. га земель олигополий на 22 млрд тенге, сообщил сегодня на торжественном собрании в честь празднования Дня Республики в Генеральной прокуратуре глава ведомства Берик Асылов.
Также с начала года оказана помощь 411 инвесторам (из Турции, ОАЭ, Китая, Германии и др.), вклад которых в экономику составил 9,1 трлн тенге, сообщил Асылов.
Накануне национального праздника глава Генпрокуратуры наградил ведомственными медалями и благодарственными письмами некоторых сотрудников и работников ведомства.
В завершение мероприятия состоялся концерт, подготовленный сотрудниками органов прокуратуры.
Ранее сообщалось, что за счет возвращенных государству средств построят спортивный комплекс в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальную школу в селе Темирлан Туркестанской области.
24.10.2024, 12:49 376541
Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело
Депутат заверил, что виновные понесут справедливое наказание
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Марат Кожаев в кулуарах сената прокомментировал дело школьницы, попавшей в сексуальное рабство в Кызылординской области.
По его словам, все виновные понесут справедливое наказание.
Не разобравшись во всех нюансах этого происшествия, во всех его причинах и условиях, делать выводы рано. Будет суд. Когда в суде будут исследованы все обстоятельства дела, будет дана четкая правовая оценка, тогда мы узнаем истину", - сказал Марат Кожаев.
Журналисты выразили мнение, что без волны резонанса семья девочки могла оказаться в опасности.
Я следователь с 30-летним стажем, и на моей памяти таких происшествий было достаточно много. И без общественного резонанса принимались соответствующие справедливые и объективные решения, состоялись приговоры и люди несли ответственность. У нас достаточно большое количество преступников сидит в тюрьме по делам, в которых не было никакого резонанса", - подчеркнул депутат.
Кожаев подчеркнул, что в суде ценятся только процессуальные доказательства, а не тот шум, который поднимают в соцсетях. При наличии доказательств виновные, как правило, несут наказание согласно закону.
Он также подтвердил, что дело будет рассматриваться в суде открыто.
На опасения журналистов, что виновные избегут ответственности, Кожаев заявил, что у общественности такого страха нет.
Это разгоняете ситуацию вы, информационные ресурсы. Думаю, подавляющее большинство нашего населения доверяет правовой системе нашей страны", - заключил депутат.
Сегодня Марат Кожаев уверенно заявил, что никакого разгула преступности в Казахстане нет.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.
О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
В прошлом году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
В связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?