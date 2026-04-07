Назначен новый гендиректор телеканала КТК

Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия "Стоп - нарушения" внедрен формат негласного патрулирования на дорогах города, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.





Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции в штатском передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь фактов агрессивного вождения: резких перестроений, так называемой шашечной езды, подрезаний и создания аварийных ситуаций.





Фиксируя такие нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции. Уже они осуществляют остановку транспортного средства и привлекают водителя к ответственности в установленном законом порядке.





По данным МВД, только за минувшие выходные в Алматы пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к ответственности.





Полиция отмечает, что внедрение негласного патрулирования направлено на повышение дисциплины водителей и профилактику дорожно-транспортных происшествий, особенно тех, которые происходят из-за опасной манеры вождения.





Дополнено 06.04.2026, 18.05





Также в Алматы введены фильтрационные посты, сообщили в департаменте полиции Алматы.





В ночное время на основных магистралях города организуются специальные участки с временным сужением проезжей части по принципу "бутылочного горлышка". Это позволяет замедлить транспортный поток и обеспечить выборочную проверку водителей, в том числе на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения. Один из таких постов в минувшие выходные функционировал на ВОАД. Для обеспечения безопасности движения были установлены временные дорожные знаки: ограничение скорости до 40-60 км/ч, обозначение объезда препятствия и предупреждение о сужении дороги", - говорится в сообщении.





Как отметили в полиции, практика показала свою эффективность. За 5 дней проведения ОПМ "Стоп -нарушения" на дорогах Алматы пресечено 9 тысяч 820 правонарушений. В частности, задержаны 43 водителя в состоянии опьянения, выявлены 78 водителей, не имеющих права управления, задержаны 12 водителей, ранее лишенных прав, пресечено 14 фактов использования подложных государственных номерных знаков.





Как сообщалось ранее, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.





Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Экспертиза показала, что водитель ZEEKR был пьян.



