Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году

Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Введено в действие - Введено в действие постановление правительства Республики Казахстан от 20 марта 2026 года № 187 "О реализации указа президента Республики Казахстан от 14 марта 2026 года № 1202 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года".





Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать:





1) работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года граждан мужского пола в количестве 43 231 человек в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;





2) медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - говорится в документе.





Министерству внутренних дел Республики Казахстан поручено организовать усиленное дежурство в местах сбора и отправки в войска призывников, Министерству транспорта - обеспечить их перевозку.



