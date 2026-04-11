Президент предложил учредить орден Аль-Фараби
Также глава государства высказался о необходимости приоритизации в финансировании науки
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на церемонии награждения ученых в преддверии Дня работников науки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить орден Аль-Фараби, а также заявил о необходимости развития прикладной науки в стране.
Считаю необходимым учредить орден Аль-Фараби, который займет достойное место в иерархии государственных наград. Данного высокого знака отличия будут удостоены граждане, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни", - сказал президент, отметив также, что в текущем году накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена "Мейірім", Ходжи Ахмеда Яссауи и Аль-Фараби.
Продолжая, президент поднял проблему недостаточного развития прикладной науки в Казахстане.
Несомненно, очень хорошим показателем служит увеличение количества проектов в этой сфере. Прежде всего стоит отметить, что сегодня университеты превращаются в технологические хабы (...) Тем не менее в этой сфере остается немало нерешенных проблем. Как вы знаете, в марте я посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, где обсудил с представителями научного сообщества ряд вопросов. В первую очередь я отметил необходимость жесткой дисциплины и четкой приоритизации в финансировании науки. Главной целью должно быть не номинальное освоение бюджета, а реализация проектов, приносящих пользу обществу", - подчеркнул глава государства.
В завершение церемонии президент вручил награды ряду ученых.
Напомним, в Казахстане установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
Как сообщалось ранее, за последние годы объем государственных вложений значительно увеличился и составляет сотни миллиардов тенге ежегодно. Однако, по оценке президента, "практической отдачи от финансирования науки пока нет" - реальные результаты остаются минимальными. Нарушения фиксируются на всех этапах - от отбора грантополучателей до реализации проектов. Отсутствуют действенные механизмы фильтрации, которые могли бы предотвращать присвоение средств. При этом значительная часть проектов не доходит до стадии внедрения: из тысяч профинансированных инициатив лишь единицы дают коммерческий результат. Отдельной проблемой называется смещение акцента с результата на "освоение бюджета". Такая модель, по сути, стимулирует формальную отчетность вместо реальной научной отдачи.
11.04.2026, 11:20 21121
Токаев наградил известных ученых Казахстана
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил известных ученых Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, глава государства подписал указы о награждении генерального директора Института востоковедения имени Сулейменова, доктора филологических наук, профессора Дукена Масимханулы орденом "Барыс" III степени, а также о присвоении филологу Айнур Абиденкызы почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
Также высокие награды присуждены за их значительный вклад в развитие востоковедения, фундаментальные исследования в области синологии, введение в научный оборот новых источников по истории нашей страны, популяризацию культурных ценностей и особые заслуги в укреплении исторических связей между Казахстаном и Китаем.
В этой связи президент направил ученым поздравительную телеграмму, в которой отмечается, что данными наградами отмечены результаты их многолетней плодотворной научной деятельности.
Глава государства пожелал семье известных востоковедов творческих успехов и благополучия.
Ранее президент предложил учредить орден Аль-Фараби.
10.04.2026, 16:58 71841
Туякбаев назначен первым вице-министром труда и соцзащиты населения
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ербол Туякбаев назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба правительства РК.
Ербол Туякбаев родился в 1992 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева.
Работал в Комитете науки Министерства образования и науки РК, где прошел путь от эксперта до руководителя управления. Также работал в акционерных обществах "Информационно-аналитический центр" и "СПК "Астана". Занимал должности главного инспектора отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела инспекторской и территориальной работы, а также заместителя руководителя аппарата акима города Астаны. С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего отделом социального развития аппарата правительства Республики Казахстан.
Ранее Бахтияр Жазыкпаев был назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК.
10.04.2026, 13:41 83741
О недопустимости передачи функции воспитания детей соцсетям высказался Токаев
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на церемонии награждения ученых, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости передачи функции воспитания детей социальным сетям, а также высказался о высоких показателях смертности людей в дорожных авариях и нападениях на полицейских.
Недавно в США один из судов вынес решение, согласно которому алгоритмы определенных интернет-платформ признаны как причиняющие вред детям инструменты, провоцирующие у них психологическую зависимость. Для нас этот вывод очевиден", - сказал глава государства.
Он подчеркнул недопустимость передачи функции воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам.
Это уже факт, не нуждающийся в дополнительном изучении и доказательстве", - констатировал он.
Касым-Жомарт Токаев также выразил обеспокоенность большим числом смертельных дорожных аварий в стране и случаями нападения на полицейских.
Ранее в своих выступлениях я уже останавливался на вопросе безопасности дорожного движения. К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения. Это недопустимо. Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах. Но трагедий не становится меньше", - высказался президент.
Он подчеркнул, что ситуация требует пристального внимания правительства и всего общества. Следует внедрить высокую культуру вождения, неукоснительного соблюдения гражданами всех установленных правил.
Также, подчеркнул Токаев, недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и тем более нападения на них.
Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов. Если мы хотим стать прогрессивной нацией, то должны поставить прочный заслон любым посягательствам на честь и достоинство полицейских, врачей, учителей, работников сферы услуг и всех добросовестных, законопослушных граждан", - добавил он.
Напомним, что широкий резонанс вызвало ДТП, произошедшее в Алматы 21 марта, в котором погибли три человека. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС. После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
Также отметим, что сразу несколько случаев нападения на полицейских произошли в Казахстане за последние несколько недель. В частности, в Усть-Каменогорске двое нетрезвых напали на сотрудника полиции и ранили из его же табельного оружия. В Костанае полицейского избили после сделанного им замечания. В Атырауской области группа нетрезвых дебоширов нанесла тяжелые побои сотруднику полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Депутат Асхат Аймагамбетов обратил внимание, что согласно исследованиям чрезмерное использование гаджетов у детей может привести к проблемам с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и суицидам.
10.04.2026, 13:15 86221
Выборы в курултай состоятся в августе - президент
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на церемонии награждения ученых, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы в курултай, сообщает Акорда.
Сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный курултай. Выборы состоятся в августе текущего года. Специально говорю об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании. Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями", - сказал президент.
Глава государства напомнил, что новая Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года.
К этому времени все основные законы должны быть приведены в соответствие с нормами Конституции. Парламент уже приступил к большой законотворческой работе в этом направлении. Ожидаю от депутатов качественного и оперативного рассмотрения законопроектов", - добавил глава государства.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана.
10.04.2026, 11:49 91876
МИД: Казахстан укрепляет инвестиционное сотрудничество и международные связи
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошел форум по защите инвестиций, а в Ереване состоялись казахстанско-армянские консультации по консульским вопросам, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Форум Investment Protection Forum был посвящен вопросам защиты прав инвесторов, совершенствования правового сопровождения инвестиционных проектов и укрепления инвестиционного климата.
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров сообщил, что с момента обретения независимости Казахстан привлек в экономику более 480 млрд долларов прямых инвестиций. В 2025 году приток ПИИ составил 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4%. По его словам, основными драйверами роста стали обрабатывающая промышленность и финансовый сектор, что свидетельствует о переходе от сырьевой модели к более диверсифицированной экономике.
Также отмечено, что благодаря целенаправленной работе с инвесторами удалось привлечь крупные международные компании с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов. В прошлом году было проведено около 1200 встреч с иностранными компаниями за рубежом и организовано порядка 200 визитов их представителей в Казахстан. Для оперативного решения вопросов инвесторов действует специальный механизм task force, созданный совместно с Генеральной прокуратурой и местными исполнительными органами.
В тот же день в Ереване прошли плановые консультации по консульским вопросам между представителями Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Республики Армения. Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД Азамат Аубеков, армянскую сторону - начальник консульского департамента Артур Петросян.
Стороны обсудили вопросы реализации соглашений о порядке поездок и пребывания граждан, а также сотрудничества в сфере миграции, подписанных в апреле 2024 года. По итогам встречи был подписан протокол консультаций, закрепивший достигнутые договоренности и определивший дальнейшие направления сотрудничества.
В МИД РК в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошел казахско-польский бизнес-форум с участием более 120 представителей компаний двух стран, где обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в сферах логистики, транспорта, энергетики и АПК; отмечено, что товарооборот между Казахстаном и Польшей превысил 1,2 млрд долларов, а в РК работают около 150 компаний с польским капиталом, при этом в рамках форума состоялись панельные сессии, презентации и B2B-встречи.
В Шанхае состоялась церемония открытия прямого авиарейса Алматы - Шанхай авиакомпании Air Astana, который, как отмечается, усилит торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и КНР. В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, городских властей и компании, подчеркнув стратегическое значение маршрута для развития двусторонних связей и транспортной доступности Казахстана.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с министром экономической безопасности Японии Кими Онода. Стороны обсудили развитие расширенного стратегического партнерства, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере критически важных минералов, энергетики, IT, ИИ и космоса, а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Японская сторона назвала Казахстан надежным партнером и выразила заинтересованность в углублении взаимодействия.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов обсудил с представителем Минюста ФР Никласом Вилхелмссоном итоги референдума по новой редакции Конституции РК и проводимые политические реформы, включая перераспределение полномочий и развитие парламентской системы. Стороны также рассмотрели перспективы обмена опытом в сфере избирательных технологий и укрепления сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.
Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев посетил Республику Мордовия, где обсудил с главой региона Артемом Здуновым развитие торгово-экономического сотрудничества. Казахстан остаётся ключевым торговым партнёром Мордовии: товарооборот в 2025 году составил $149 млн, увеличившись на 13%, при этом на Казахстан пришлось 42% экспорта региона.
В рамках визита также открыт офис почетного консула РК в Саранске и назначен его руководитель - предприниматель Андрей Рогачёв. Стороны подчеркнули перспективы сотрудничества в промышленности, АПК и радиоэлектронике, а также развитие культурно-гуманитарных связей, включая Дни казахстанского кино и фотовыставку.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев принял участие в первом заседании старших должностных лиц Форума "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле, где обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту и развитие регионального сотрудничества.
В ходе визита также состоялись встречи с руководством МИД, Минторговли и Минтранспорта Республики Корея, на которых стороны подтвердили заинтересованность в укреплении торгово-инвестиционных связей, развитии транспортной логистики и продвижении проекта Alatau City. Отдельно прошли переговоры с представителями корейского бизнеса по расширению экономического сотрудничества.
10.04.2026, 11:38 93731
Сколько военнообязанных призовут на воинские сборы в 2026 году в Казахстане
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Республики Казахстан Даурен Косанов подписал указ от 31 марта 2026 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2026 году".
В 2026 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", - говорится в документе.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, в марте президент подписал указ об очередном призыве казахстанцев на воинскую службу.
10.04.2026, 10:37 99191
В Казахстане зафиксирован профицит производства электроэнергии
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого квартала 2026 года в Казахстане зафиксирован профицит производства электроэнергии, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.
За первые три месяца объем производства электроэнергии составил 33,7 млрд кВт-ч, тогда как потребление достигло 33,6 млрд кВт-ч. Таким образом, обеспечен профицит генерации на уровне 100 млн кВт-ч, что подтверждает сбалансированную работу энергосистемы", - уточнили в министерстве.
Напомним, в текущем году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. Будут введены четыре ПГУ, две ветряные электростанции, четыре солнечные электростанции и планируется расширение двух электростанций.
Реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии", - отметили в Минэнерго.
09.04.2026, 19:52 112661
Участникам эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока вручены госнаграды от имени президента
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр вручил награды от имени президента Казахстана сотрудникам государственных органов и представителям авиационной отрасли, принявшим участие в эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщили в правительстве.
Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины", - сказал Роман Скляр.
Уточняется, что к наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.
Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан. Сформированная межведомственная группа из представителей государственных органов и организаций обеспечила соответствующую работу.
В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.
