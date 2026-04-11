В Казахстане зафиксирован профицит производства электроэнергии

Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошел форум по защите инвестиций, а в Ереване состоялись казахстанско-армянские консультации по консульским вопросам, - В Астане прошел форум по защите инвестиций, а в Ереване состоялись казахстанско-армянские консультации по консульским вопросам, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Форум Investment Protection Forum был посвящен вопросам защиты прав инвесторов, совершенствования правового сопровождения инвестиционных проектов и укрепления инвестиционного климата.





Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров сообщил, что с момента обретения независимости Казахстан привлек в экономику более 480 млрд долларов прямых инвестиций. В 2025 году приток ПИИ составил 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4%. По его словам, основными драйверами роста стали обрабатывающая промышленность и финансовый сектор, что свидетельствует о переходе от сырьевой модели к более диверсифицированной экономике.





Также отмечено, что благодаря целенаправленной работе с инвесторами удалось привлечь крупные международные компании с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов. В прошлом году было проведено около 1200 встреч с иностранными компаниями за рубежом и организовано порядка 200 визитов их представителей в Казахстан. Для оперативного решения вопросов инвесторов действует специальный механизм task force, созданный совместно с Генеральной прокуратурой и местными исполнительными органами.





В тот же день в Ереване прошли плановые консультации по консульским вопросам между представителями Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Республики Армения. Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД Азамат Аубеков, армянскую сторону - начальник консульского департамента Артур Петросян.





Стороны обсудили вопросы реализации соглашений о порядке поездок и пребывания граждан, а также сотрудничества в сфере миграции, подписанных в апреле 2024 года. По итогам встречи был подписан протокол консультаций, закрепивший достигнутые договоренности и определивший дальнейшие направления сотрудничества.





В МИД РК в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошел казахско-польский бизнес-форум с участием более 120 представителей компаний двух стран, где обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в сферах логистики, транспорта, энергетики и АПК; отмечено, что товарооборот между Казахстаном и Польшей превысил 1,2 млрд долларов, а в РК работают около 150 компаний с польским капиталом, при этом в рамках форума состоялись панельные сессии, презентации и B2B-встречи.





В Шанхае состоялась церемония открытия прямого авиарейса Алматы - Шанхай авиакомпании Air Astana, который, как отмечается, усилит торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и КНР. В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, городских властей и компании, подчеркнув стратегическое значение маршрута для развития двусторонних связей и транспортной доступности Казахстана.





Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с министром экономической безопасности Японии Кими Онода. Стороны обсудили развитие расширенного стратегического партнерства, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере критически важных минералов, энергетики, IT, ИИ и космоса, а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Японская сторона назвала Казахстан надежным партнером и выразила заинтересованность в углублении взаимодействия.





Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов обсудил с представителем Минюста ФР Никласом Вилхелмссоном итоги референдума по новой редакции Конституции РК и проводимые политические реформы, включая перераспределение полномочий и развитие парламентской системы. Стороны также рассмотрели перспективы обмена опытом в сфере избирательных технологий и укрепления сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.





Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев посетил Республику Мордовия, где обсудил с главой региона Артемом Здуновым развитие торгово-экономического сотрудничества. Казахстан остаётся ключевым торговым партнёром Мордовии: товарооборот в 2025 году составил $149 млн, увеличившись на 13%, при этом на Казахстан пришлось 42% экспорта региона.





В рамках визита также открыт офис почетного консула РК в Саранске и назначен его руководитель - предприниматель Андрей Рогачёв. Стороны подчеркнули перспективы сотрудничества в промышленности, АПК и радиоэлектронике, а также развитие культурно-гуманитарных связей, включая Дни казахстанского кино и фотовыставку.





Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев принял участие в первом заседании старших должностных лиц Форума "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле, где обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту и развитие регионального сотрудничества.





В ходе визита также состоялись встречи с руководством МИД, Минторговли и Минтранспорта Республики Корея, на которых стороны подтвердили заинтересованность в укреплении торгово-инвестиционных связей, развитии транспортной логистики и продвижении проекта Alatau City. Отдельно прошли переговоры с представителями корейского бизнеса по расширению экономического сотрудничества.