Восемь новых электростанций построят в Казахстане

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках утвержденного национального проекта по развитию угольной генерации на 2026-2030 годы основной упор будет сделан на строительство базовых источников энергии. До 2030 года планируется ввод 7,8 ГВт новых и обновленных мощностей, включая строительство восьми новых электростанций и модернизацию 11 действующих станций, сообщили в Минэнерго РК.





Программа нового строительства общей мощностью 5,3 ГВт охватывает критически важные узлы страны и включает возведение конденсационной электростанции (КЭС) в Курчатове (700 МВт), мощной Экибастузской ГРЭС-3 (2 640 МВт), ТЭС в Караганде (350 МВт) и Экибастузе (180 МВт), а также новых ТЭЦ в городах Жезказгане (500 МВт), Кокшетау (240 МВт), Семее (360 МВт) и Өскемене (360 МВт)", - уточнили в министерстве.





Проект ориентирован не только на наращивание генерации, но и на повышение эффективности действующих станций. В результате модернизации планируется снизить уровень износа оборудования на 13%.





Угольная генерация при условии технологической модернизации и соблюдения экологических стандартов сохранит ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны и стабильности энергосистемы в долгосрочной перспективе", - отметили в Минэнерго.





Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента РК сообщил, что в Казахстане сохраняется энергодефицит , который покрывается за счет импорта.





По его словам, до 2035 года планируется ввести более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, из которых ключевое значение отведено развитию атомной и "чистой" угольной генерации. Уже в текущем году в Казахстане намерены ввести 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой энергии.





В свою очередь президент отметил, что в прошлом году импорт электроэнергии составил 3,7 млрд киловатт-часов. Ситуацию усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей. За последние три года по программе "Tариф в обмен на инвестиции" в сферу энергетики направлено свыше одного триллиона тенге. В настоящее время в Казахстане производится 123 млрд киловатт-часов электроэнергии.





Уже стало своего рода привычкой переносить сроки ввода мощностей. Например, сроки завершения модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы пересматривались неоднократно, работа продолжается до сих пор. Поэтому правительство обязано обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей. О переносах сроков речи быть не может", - заявил Токаев.