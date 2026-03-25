В Усть-Каменогорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского

Полицейский получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области задержаны двое подозреваемых в нападении на сотрудника батальона патрульной полиции.





22 марта в Усть-Каменогорске подросток обратился к патрульному за помощью из-за агрессивных молодых людей.





Прибывший сотрудник столкнулся с неповиновением: двое нетрезвых мужчин проигнорировали требования и напали на него. После этого они скрылись.





Подозреваемых оперативно задержали, у них изъято оружие. Сейчас они находятся в ИВС.





По информации СМИ , полицейский получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное.



