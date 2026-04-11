Подозреваемого в хищении 4 млрд тенге экстрадировали из Грузии в Казахстан   

Рассказать друзьям

Семей. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жайрем области Улытау убита 42-летняя женщина, у которой остались четверо детей. По подозрению в преступлении задержан ее 33-летний сожитель.





По информации телеканала КТК, гражданский муж пришел в магазин, который принадлежал убитой. Предполагается, что он пришел туда с ножом и во время ссоры нанес множественные удары, а после ранил и себя.





По словам родственников убитой, гражданский муж нанес ей 20 ножевых ранений. Также они рассказали, что пара часто ссорилась, подозреваемый в последнее время часто выпивал и жили они раздельно.





У женщины остались четверо детей, самой младшей из которых пять лет.





Подозреваемый после совершения преступления нанес себе ножевое ранение. В настоящее время он уже переведен из больницы в следственный изолятор временного содержания. Ход расследования находится на контроле", - прокомментировали в областном департаменте полиции.



