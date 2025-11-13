Как будут ограничивать школьникам доступ к смартфонам и соцсетям: ответ Минцифры Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Какие ограничения введут в Казахстане по использованию смартфонов в школах и доступу детей к соцсетям, рассказал, отвечая на запрос депутата Асхата Аймагамбетова, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун.
Мажилисмен поднял вопрос о введении возрастных ограничений для регистрации детей в социальных сетях.
В TikTok и Instagram дети регистрируются с 5-6 лет без согласия родителей, без верификации и прочих ограничений. В других странах такие ограничения действуют. В Дании и Австралии регистрация разрешена с 15-16 лет, в США, Англии и Ирландии требуется специальное разрешение родителей и верификация. Какова позиция Министерства искусственного интеллекта и Министерства просвещения? Можем ли мы в рамках этого закона ввести такую норму?" - спросил Аймагамбетов.
Отвечая на вопрос, Мун отметил, что в Казахстане пока не планируют вводить жесткие ограничения и молодые люди могут регистрироваться в социальных сетях. В целом в мире наблюдается движение в сторону предоставления различных доступов, но в ограниченном формате.
Для того чтобы ограничивать определенный контент, но при этом не останавливать развитие, соответствующее актуальности в мире. Поэтому в данном направлении работа будет вестись именно в таком формате", - пояснил вице-министр.
Он также ответил на вопрос мажилисмена по поводу использования смартфонов в школах. Аймагамбетов подчеркнул, что передовые школы в Казахстане уже отказались от смартфонов. В результате дети стали больше общаться и учиться.
По словам Муна, в проекте Цифрового кодекса такая мера на данный момент не предусмотрена.
Позиция министерства в том, что мы должны правильно учить новое поколение, чтобы не было рисков отставания, в том числе в применении техники, ИИ и интернета в работе", - заявил вице-министр.
Дополнено 12.11.2025, 15.50
Детям 4-5-6 лет дают в руки устройство, которое может быть опаснее, чем коробка со спичками. При этом все мы знаем, что в свободном доступе много контента с насилием и буллингом. Это не просто "развлекательный" контент, а это воздействие на детскую психику, которая находится в процессе формирования. Алгоритмы соцсетей устроены так, чтобы "подсаживать" детей, делать их зависимыми от экранов. По сути, это как цифровые "игровые автоматы" в кармане", - рассказал Аймагамбетов в соцсетях.
Он обратил внимание, что согласно исследованиям, чрезмерное использование гаджетов у детей может привести к проблемам с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и суицидам.
Да, мы не единственные, кто столкнулся с этой проблемой. В Китае, например, приложения такие для детей ограничены по времени и предлагают только образовательный контент. Во многих странах мира принимаются законы. Это не тотальный запрет, а умный подход к защите подрастающего поколения", - рассказал депутат.
Депутат считает, что возможно в стране настало время ввести ввести возрастные цензы для доступа к соцсетям.
Нам необходимы не только ограничения, но и совместные решения: фильтры, совместное использование гаджетов, реальное внимание взрослых и альтернативы по занятости", - добавил он.
Стоит отметить, что многие страны уже ввели ограничения на запрет пользования соцсетями несовершеннолетними. В частности, в Австралии введены ограничения на соцсети для детей до 16 лет. Подобные меры приняты и в Норвегии - там соцсети запрещены для детей младше 15 лет. В настоящее время запрет на виртуальные сообщества для детей до 15 лет рассматриваетет Дания.