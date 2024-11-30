29.11.2024, 15:50 10696

В Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями

Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками
Канберра. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Австралии принял закон, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона, сообщает РБК.

Теперь технологические гиганты должны принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к платформам. За нарушение компаниям грозит штраф до 50 млн австралийских долларов ($32 млн), пишет РБК со ссылкой на CNN.

Законопроект был утвержден сенатом вечером 28 ноября. На обсуждение закона ушла всего неделя. Большинство парламентариев поддержали инициативу.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подростки нередко подвергаются буллингу в социальных сетях, сталкиваются с мошенничеством и угрозами.

Мы провели черту на песке. Огромная власть крупных технологических компаний больше не может оставаться неконтролируемой в Австралии", - заявила сенатор Мария Ковачич.


Однако законопроект вызвал разногласия. Подверглась критике и та скорость, с которой он был принят. Сенатор Сара Хэнсон-Янг отметила, что этот закон может лишь усилить изоляцию подростков и не искоренит проблему буллинга и мошенничества в интернете.

Свою озабоченность также выразили технологические компании, поскольку ответственность за исполнение закона будут нести сами соцсети. Представители Meta и TikTok заявили, что поддерживают стремление местных властей защитить детей от негативного влияния в интернете, но считают принятие законопроекта слишком поспешным. Представители компании X заявили, что платформа "не пользуется широкой популярностью среди несовершеннолетних", но выразили обеспокоенность по поводу влияния закона на свободу выражения мнения подростков.

Несмотря на критику, опрос YouGov показал, что 77% австралийцев поддерживают эту меру. Правительство проведет дополнительные консультации с экспертами и компаниями, чтобы определить, когда и как именно будут отключены несовершеннолетние пользователи.

Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками.

Ранее аналогичные ограничения ввели в Норвегии. Там соцсетями запретили пользоваться детям младше 15 лет.

Напомним, что лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.

 
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Теги:Соцсетизапретдети

новости по теме

27.11.2024, 12:51 26276

Ливан и Израиль договорились о прекращении огня

Перемирие вступило в силу в 04.00 среды по местному времени
Тель-Авив. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в 4.00 среды по местному времени. Военные обеих стран после этого времени не сообщали об обстрелах или беспилотниках, сообщает РИА Новости.

План урегулирования предложили США. Предполагается, что в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" отойдут к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В свою очередь еврейское государство должно полностью вывести свои вооруженные силы с территории Ливана", - пишет источник.


Соглашение также предусматривает создание международного комитета по контролю за его исполнением во главе с США.

Вашингтон гарантировал Израилю поддержку военных действий в случае неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге страны", - говорится в информации.


Накануне вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором заявил, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлы" армия даст ответ и возобновит боевые действия.
 
23.11.2024, 15:30 58691

Жители Кыргызстана и Узбекистана ощутили подземные толчки

Эпицентр находился в Кыргызстане
Жители Кыргызстана и Узбекистана ощутили подземные толчки
Ташкент. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 ноября, в 13.33 в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда М=5,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 290 км в юго-восточном направлении.

На территории Узбекистана сила подземных толчков составила:

  • Ферганская область: 2-3 балла, 98 км;
  • Андижанская область: 2 балла, 151 км;
  • Наманганская область: 2 балла, 167 км;
  • Ташкент: 2 балла 290 км.

Напомним, 5 ноября в Алматы ощущались подземные толчки.
 
23.11.2024, 09:58 61931

В Кыргызстане обсудили строительство дороги Алматы - Иссык-Куль

Дорога откроет новые горизонты для экономического роста и туризма
В Кыргызстане обсудили строительство дороги Алматы - Иссык-Куль
Фото: кабмин Кыргызстана
Бишкек. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в республике Чжэном Ву, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе строительство автомобильной дороги Алматы - Иссык-Куль, которая откроет новые горизонты для экономического роста и туризма, значительно сократив время в пути, а также развитие автомобильных пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе.

Стороны отметили важность реализации значимых инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту и укреплению регионального сотрудничества.
 
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Теги:строительствоИссык-Кульдорога
22.11.2024, 19:51 67476

В КНР впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков

В список вошли имена 236 героев
В КНР впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков
Фото: посольство России в Китае
Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков. В список вошли имена, даты рождения и смерти, военные должности 236 героев. Они погибли в Китае, сражаясь с японскими захватчиками в период с 1937 по 1939 год, сообщает bigasia.ru.

Публикация списка стала возможна благодаря Нанкинскому мемориальному музею героев авиации. Его сотрудники осенью этого года побывали в России и Беларуси, где провели большую работу по уточнению информации о героях.

Летчики похоронены на мемориальном кладбище в Нанкине.
 
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Теги:КитайлетчикВойна
19.11.2024, 18:35 97821

Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом

Действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны
Бишкек. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, сообщает пресс-служба правительства страны.

В соответствии со статьей 116 Конституции республики Узбекистан и статей 7 Закона "О кабинете министров Республики Узбекистан" кабинет министров осуществляет свои полномочия перед олий мажлисом", - цитирует gazeta.ru сообщение парламента со ссылкой на ТАСС.


Отмечается, что действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны.

Напомним, 27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. По итогам выборов большинство голосов получила правящая либерально-демократическая партия Узбекистана.

Ранее в МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны.
 
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Теги:ОтставкаУзбекистанКабмин
19.11.2024, 17:05 99326

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Решение поддержали 28 депутатов
Сухум. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании.

Голосование было тайным. Решение поддержали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня признали недействительными", - информирует РИА Новости.


Уточняется, что об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов представители власти и оппозиции договорились минувшей ночью.

Исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба - экс-премьер Валерий Бганба. Также все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.

Напомним, протесты в абхазском городе Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
 
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Теги:АбхазияПрезидентОтставка
17.11.2024, 14:06 116451

Стало известно имя "Мисс Вселенная"

Финал конкурса проходил в столице Мексики
Стало известно имя "Мисс Вселенная"
Фото: instagram.com/missuniverse
Мехико. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.

Корону "Свет бесконечности", покрытую 18-каратным золотом и украшенную бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами, преподнесла Виктории победительница "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Вице-мисс стали Чидимма Адетшина (Нигерия), Мария Фернанда Белтран (Мексика), Сучата Чуангсри (Таиланд), Илеана Маркес (Венесуэла).
 
17.11.2024, 13:42 114241

Си Цзиньпин выдвинул ряд ключевых предложений по совместному продвижению развития АТР

Председатель КНР выступил с речью на 31-й неформальной встрече руководителей АТЭС
Си Цзиньпин выдвинул ряд ключевых предложений по совместному продвижению развития АТР
Фото: Синьхуа
Лима. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал брать на себя ответственность, соответствующую нынешней эпохе, и совместно содействовать развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китайский лидер сделал соответствующее заявление в субботу, выступая с речью на 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает "Синьхуа".

Указав, что Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество сталкивается с такими вызовами, как рост геополитического соперничества, унилатерализма и протекционизма, Си Цзиньпин отметил, что на этом историческом перепутье страны АТР должны смело брать на себя ответственность.

Председатель КНР предложил создавать архитектонику открытого и взаимосвязанного Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, призвав устранять барьеры, препятствующие циркуляции торговли, инвестиций, технологий и услуг.

''Мы должны сохранять приверженность мультилатерализму и открытой экономике, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, полностью восстановить роль АТЭС как инкубатора глобальных экономических и торговых правил, а также продвигать региональную экономическую интеграцию и взаимосвязь', - заявил Си Цзиньпин.

Он также призвал культивировать импульсы зеленого и инновационного роста АТР, добавив, что Китай развивает производительные силы нового качества с учетом реальных условий на местах, углубляет сотрудничество со всеми сторонами в области зеленых инноваций.

''Мы должны решительно использовать возможности, открывающиеся в связи с новым витком научно-технической революции и промышленной трансформации, укреплять обмены и сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовой информации, жизни и здоровья и других передовых областях", - добавил китайский лидер.

Кроме того, Си Цзиньпин также анонсировал, что Китай запустит инициативу по глобальному сотрудничеству в области трансграничной циркуляции данных, рассчитывает углублять кооперацию со всеми сторонами, чтобы сообща способствовать эффективной, удобной и безопасной трансграничной циркуляции данных.

Помимо этого, председатель КНР предложил придерживаться концепции инклюзивного развития АТР, приносящего пользу всем.

Мы должны эффективно использовать платформу АТЭС для укрепления экономического и технического сотрудничества. Мы должны увеличить поддержку развивающихся экономик и уязвимых групп населения и работать вместе над увеличением пирога и его справедливым разделением, чтобы больше экономик и людей могли получить выгоду от развития", - заявил он.


Китайский лидер пообещал, что развитие Китая принесет еще больше новых возможностей АТР и всему миру в целом, добавив, что КНР приглашает все стороны продолжать "ехать на скоростном поезде" развития Китая, добиваться совместного развития вместе с китайской экономикой.
 
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