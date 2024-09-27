В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками
Очевидно, что социальные сети могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье и благополучие подростков", - отметил д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. "Вот почему обучение цифровой грамотности так важно. Тем не менее, во многих странах она остается недостаточной, а там, где она доступна, зачастую не успевают за молодыми людьми и быстро развивающимися технологиями. Мы видим последствия этого разрыва, и, скорее всего, они будут еще хуже, если правительства, органы здравоохранения, учителя и родители не осознают первопричины сложившейся ситуации и не предпримут шаги для ее исправления".
Молодежь надо научить безопасно ориентироваться в Интернет пространстве, чтобы они получили максимальную пользу без рисков для своего психического и социального комфорта", - сообщает Салтанат Назарова, заместитель Председателя Правления Национального Центра общественного здравоохранения МЗ РК.
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"Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности
Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности. Дополнительно защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей, такие как Kaspersky Safe Kids. Например, приложение пришлет уведомление, если к ребенку в соцсети добавится пользователь с большой разницей в возрасте", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
- рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
- объяснять, почему важно использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию;
- помочь ребенку с настройками конфиденциальности - например, ограничить круг лиц, которые могут писать ему в личные сообщения или приглашать его в группы;
- установить надежное защитное решение, которое не позволит скачать вредоносное ПО или перейти по фишинговой ссылке, такое как Kaspersky Premium. В 2024 году оно получило наивысшую оценку по итогам антифишингового теста AV-Comparatives. В течение же 2023 года решения "Лаборатории Касперского" принимали участие в 100 независимых тестированиях защитных технологий по различным параметрам, в том числе 93 раза заняли первые места.
Интернет сам по себе - всего лишь инструмент, который дети могут использовать как во благо, так и во вред. Он помогает познавать мир и заниматься творчеством. Однако существуют и негативные явления, такие как кибербуллинг. Дети не всегда отдают себе отчет в том, какие переживания это может принести другому человеку. С угрозами и оскорблениями справится не каждый взрослый, а юные пользователи куда более чувствительные. Иногда это даже может нанести психологическую травму. Чтобы этого избежать, родителям нужно обсуждать с ребенком, чем опасен кибербуллинг, и приучать его самому не проявлять агрессию в интернете. И объяснить, что если он столкнется с интернет-травлей, то он не должен испытывать стыд или чувство вины, и взрослые всегда окажут ему поддержку", - заявил Андрей Сиденко.
- рассказывать ребенку о правилах цифровой грамотности и этикета, а также о базовых понятиях из сферы кибербезопасности. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
- предупредить о рисках овершеринга, то есть излишней публикации личных данных, фото и видео в сети. Их могут использовать в том числе для кибербуллинга или шантажа;
- объяснить ребенку, что, если он столкнется с кибербуллингом, не нужно отвечать агрессору, вступать с ним в диалог оправдываться. Самое эффективное оружие - это безразличие, поэтому лучше не реагировать и заблокировать обидчика;
- рассказать на примерах, что с кибербуллингом сталкиваются многие люди, в том числе мировые звезды;
- использовать решение для родительского контроля, которое поможет защитить ребенка от онлайн-угроз и отслеживать его онлайн-активность, такое как Kaspersky Safe Kids.
В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространенных угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребенку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам", - сообщил Андрей Сиденко.
- рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
- объяснять, что аккаунты необходимо защищать надежными уникальными паролями, и их нельзя никому сообщать. Комбинации должны содержать не менее 12 знаков: заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы;
- приучать детей не сообщать свои личные и банковские данные без крайней необходимости и не вводить их на сомнительных ресурсах;
- помочь ребенку настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют - это снижает риск взломов и утечек;
- установить надежное защитное решение на все устройства, которыми пользуется ребенок, например Kaspersky Premium;
- использовать специальные программы для родительского контроля, которые позволяют отслеживать онлайн-активность детей, такие как Kaspersky Safe Kids.
В Казахстане растет число просроченных кредитов
Кредитный портфель (основной долг) микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец второго квартала 2024 года превысил 1,3 трлн тенге - на 5,6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 19,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2023-го.
Объем просроченных платежей по кредитам в МФО за год вырос со 113,5 млрд до 206,9 млрд тенге, а доля просроченных кредитов увеличилась с 10,2% до 15,4%. Кредиты с просрочкой платежей от одного до двух месяцев составили 63,1 млрд тг, а наименьший объем - 33,6 млрд тенге - пришелся на кредиты с просрочкой платежей от 2 до 3 месяцев", - говорится в информации.
На конец второго квартала 2024 года у восьми МФО РК доля кредитов с просрочкой платежей более трех месяцев превысила 90% их кредитного портфеля. Более того, у двух МФО - "Жаңа-Қаржы" и AUA Finance - доля просроченных кредитов достигла 100%", - сообщает агентство.
Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается
За январь-июль текущего года объем производства макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий в РК составил 82,5 тыс. тонн - на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.
Объем производства сократился на 8,3%, до 70,2 тыс. тонн, в то время как импорт вырос сразу на 18,9%, до 19,8 тыс. тонн. Объем экспорта и реэкспорта макаронных изделий за год уменьшился на 16,3%, составив за шесть месяцев текущего года 21,2 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 1,3%, до 68,8 тыс. тонн", - говорится в информации.
Прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах опубликовал Нацбанк
Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
Ключевыми параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.
"В августе текущего года сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 доллара США за баррель (ранее - 83,7 доллара). Ожидания на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 80 долларов за баррель", - сообщается в исследовании.
Пересмотрены прогнозы по росту экономики Казахстана для 2024 и 2026 годов. Он ожидается на уровне 4% (ранее - 4,1%) и 4,4% (4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5%.
Инфляция в 2024 и 2026 годах ожидается на уровне 8% и 6%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.
Ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2025 год были пересмотрены с 11% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.
"В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - уточнили в Нацбанке.
Важно отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.
Ранее сообщалось, что при инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос на 4,6% за год. В то же время расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год.
При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год
Сервис не по карману: платные услуги в Казахстане дорожают быстрее продуктов питания
Расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год
ЕАБР улучшил макроэкономический прогноз для 6 стран-участниц
Евразийский банк развития (ЕАБР) представил анализ экономического развития стран-участниц в 2024 году и прогноз основных макроэкономических показателей до конца этого года, а также на 2025-2026 годы.
Макроэкономический прогноз опубликован для шести государств-участников.
"В 2024 году ожидается следующий прирост ВВП: в Армении - 7,5%, в Беларуси - 3,4%, в Казахстане - 5%, в Кыргызстане - 5,5%, в России - 3,0% и в Таджикистане - 8,0%", - сообщает ЕАБР.
По оценкам аналитиков ЕАБР, мировая экономика продолжит расти темпами около 3% в 2024 году, во многом благодаря динамике развивающихся экономик.
"Инфляция в развитых странах снижается, но темп снижения замедлился. Это связано с нехваткой рабочей силы, а также с ростом издержек, вызванных фрагментацией мировой экономики. Следствием станет более долгий, чем ранее ожидалось, период высоких процентных ставок в США и еврозоне, что негативно скажется на росте этих экономик. В 2024 году ВВП США увеличится на 1,9% по сравнению с ростом на 2,5% в 2023 году из-за снижения потребительской активности. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста на уровне предыдущего года - около 0,5%. В то же время Китайской экономике вновь удастся преодолеть ориентир по росту в 5% за счет мер государственного стимулирования. По мнению аналитиков ЕАБР, прогноз мировой экономики не создает условий для широкого роста цен на сырьевые товары", - отмечается в макропрогнозе.
Для большинства стран-участниц ЕАБР прогноз был повышен благодаря сильным показателям начала года и продолжающемуся активному использованию внутренних источников роста.
"Стимулирующая бюджетная политика и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 3,4% по итогам 2024 года", - сообщают аналитики.
В Армении, Кыргызстане и Таджикистане сильный внутренний спрос и увеличение экспорта основных металлов обеспечили высокие темпы роста в начале 2024 года. Это позволило повысить прогноз экономического роста на 2024 год в этих странах: в Армении ВВП увеличится на 7,5%, в Кыргызстане - на 5,5%, в Таджикистане - на 8,0%.
"Экономика Казахстана сохранит высокие темпы роста ВВП на уровне около 5% в 2024 году. Меры правительства по диверсификации экономики Казахстана будут выполнять роль катализатора в экономике, позволяя поддерживать устойчивые темпы роста ВВП на среднесрочном горизонте", - подчеркнули эксперты.
Прогноз роста ВВП в России в этом году повышен до 3%. Аналитики ЕАБР отмечают дальнейшее расширение внутреннего спроса, поддерживаемого высоким уровнем доходов населения и бюджетным стимулированием. На прогнозном горизонте потребительская активность будет постепенно снижаться под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.
Также до 3,4% улучшен прогноз для Беларуси.
"Аналитики ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,2% в 2023-м. Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении сохраняется низкая инфляция, а в Кыргызстане и Таджикистане инфляция может опуститься за пределы нижней границы целевого ориентира. В то же время Россия и Казахстан продолжают испытывать повышенное инфляционное давление. Аналитики банка ожидают постепенного движения темпов роста цен к целевым ориентирам: в Армении инфляция прогнозируются на уровне 1,5% в 2024 г., в Беларуси - 6%, в Казахстане - 8,3%, в Кыргызской Республике - 4,3%, в России - 5,8%, в Таджикистане - 4,1%", - уточнили в ЕАБР.
Несмотря на снижение инфляции, сохранение инфляционных рисков в крупных экономиках региона ЕАБР будет формировать осторожное отношение регуляторов к смягчению денежно-кредитной политики. Аналитики ЕАБР ожидают, что базовая ставка в Казахстане все еще будет находиться выше 13% в конце 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки в этом году и на конец года она опустится до 15% годовых.
Подробнее с содержанием макроэкономического прогноза можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц.
Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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