26.09.2024, 16:11 3156

В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками

Это вызывает острую обеспокоенность по поводу влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодежи
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками
Фото: unsplash.com
По данным исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC), в 2022 году было опрошено почти 280 000 молодых людей в возрасте 11, 13 и 15 лет в 44 странах и регионах Европы, Центральной Азии и Канады. Рост проблемного использования социальных сетей этих регионах увеличился с 7% в 2018 году до 11% в 2022 году. Это вызывает острую обеспокоенность по поводу влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодежи, сообщили в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Проблемное использование социальных сетей определяется экспертами, как модель поведения, характеризующаяся симптомами, сходными с зависимостью. К ним относятся неспособность контролировать использование социальных сетей, недовольство, когда социальными сетями нельзя пользоваться, пренебрежение другими видами деятельности в пользу социальных сетей и негативные последствия в повседневной жизни из-за чрезмерного использования.

В Казахстане, согласно результатам исследования, который провел Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК при поддержке Странового офиса ВОЗ:

● Более 1 из 10 подростков (12%) проявляли признаки проблемного поведения в социальных сетях, пытаясь контролировать их использование и испытывая негативные последствия. Девочки сообщили о более высоком уровне проблемного использования социальных сетей, чем мальчики (14% против 10%).

● Более трети (36%) молодых людей сообщили о постоянном контакте с друзьями в Интернете.

Рост числа проблемных пользователей социальных сетей среди подростков вызывает серьезную обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на молодежь. Предыдущее исследование показало, что проблемные пользователи социальных сетей также сообщали о более низком психическом и социальном благополучии и более высоком уровне употребления психоактивных веществ по сравнению с пользователями, не испытывающими проблем, и теми, кто их не употребляет.

Эта тенденция, если она сохранится, может иметь далеко идущие последствия для развития подростков и их здоровья в долгосрочной перспективе. Более того, проблемное использование социальных сетей связано с недосыпанием и более поздним отходом ко сну, что потенциально влияет на общее состояние здоровья подростков и их успеваемость в школе.

Очевидно, что социальные сети могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье и благополучие подростков", - отметил д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. "Вот почему обучение цифровой грамотности так важно. Тем не менее, во многих странах она остается недостаточной, а там, где она доступна, зачастую не успевают за молодыми людьми и быстро развивающимися технологиями. Мы видим последствия этого разрыва, и, скорее всего, они будут еще хуже, если правительства, органы здравоохранения, учителя и родители не осознают первопричины сложившейся ситуации и не предпримут шаги для ее исправления".


Положительные аспекты использования социальных сетей

Хотя в отчете подчеркиваются риски, в нем также подчеркиваются преимущества ответственного использования социальных сетей. Подростки, которые активно, но без проблем пользуются ими, сообщили о более сильной поддержке сверстников и социальных связях.

Молодежь надо научить безопасно ориентироваться в Интернет пространстве, чтобы они получили максимальную пользу без рисков для своего психического и социального комфорта", - сообщает Салтанат Назарова, заместитель Председателя Правления Национального Центра общественного здравоохранения МЗ РК.


Целенаправленные вмешательства

Европейское региональное бюро ВОЗ, охватывающее Европу и Центральную Азию, призывает политиков, работников образования и здравоохранения уделять приоритетное внимание цифровому благополучию подростков, используя следующие конкретные призывы к действию:

● Внедрение в школах научно-обоснованных программ, охватывающие ответственное использование социальных сетей, безопасность в Интернете, навыки критического мышления.

● Расширение услуг в области охраны психического здоровья: обеспечение доступа к конфиденциальным, беспристрастным и доступным услугам в области охраны психического здоровья, которые могут решить проблемы, возникающие в результате проблемного использования цифровых технологий.

● Продвижение открытого диалога: поощрение разговоров в семьях о безопасном использовании Интернета в обществе, чтобы снизить стигматизацию и повысить осведомленность.

● Обеспечение подотчетности соц сетей: убедитесь, что платформы социальных сетей соблюдают возрастные ограничения, и необходима нормативная база, поощряющаяяя ответственное создание цифровых инструментов для молодых пользователей.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.
 
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Теги:СоцсетиПодросткиВОЗ

новости по теме

19.09.2024, 17:57 16181

"Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности

Защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей
"Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности
Международная компания "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности, в котором проанализировала ряд рисков для детей в киберпространстве, сообщили в компании.

Каждый пятый родитель не знает, какая информация опубликована в соцсетях у ребенка
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Примерно каждый пятый (19%) родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Таковы результаты исследования "Лаборатории Касперского". Эксперты компании отмечают, что с детьми важно обсуждать правила безопасности в Сети, в том числе рассказывать о рисках овершеринга - то есть излишней публикации данных о себе в Сети.

Как рано дети начинают пользоваться соцсетями. Более половины опрошенных сообщили, что у их ребенка есть личная страница в соцсетях, которую он ведет самостоятельно (56%). При этом многие дети заводят аккаунты еще в дошкольном возрасте: своя страница есть у каждого седьмого ребенка 4-6 лет (14%). И чем старше дети, тем активнее они начинают пользоваться соцсетями. Среди детей в возрасте 7-11 лет личная страница есть почти у половины (44%), 12-15 лет - уже у 78%, 16-18 лет - у 84%.


Что публикуют дети. По словам родителей, которые знают о публикациях детей, у каждого второго ребенка на странице есть личные фотографии (49%), при этом у некоторых опубликованы фотографии, на которых видно обстановку квартиры (9%). У каждого четвертого ребенка указан номер мобильного телефона (24%).

Также многие дети публикуют информацию о хобби и увлечениях (51%), уточняют возраст (30%), номер школы (11%), имена родственников (8%), свою геолокацию (7%), домашний адрес (6%).

Какими соцсетями пользуются. Самая популярная соцсеть у детей в Казахстане - TikTok, сервис для создания и просмотра коротких видео. Ею пользуется большинство детей опрошенных родителей (74%). В числе самых востребованных соцсетей также YouTube (59%), Instagram (57%) и "ВКонтакте" (19%).

Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности. Дополнительно защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей, такие как Kaspersky Safe Kids. Например, приложение пришлет уведомление, если к ребенку в соцсети добавится пользователь с большой разницей в возрасте", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.



Чтобы защитить ребенка в Сети, эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют:

  • рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
  • объяснять, почему важно использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию;
  • помочь ребенку с настройками конфиденциальности - например, ограничить круг лиц, которые могут писать ему в личные сообщения или приглашать его в группы;
  • установить надежное защитное решение, которое не позволит скачать вредоносное ПО или перейти по фишинговой ссылке, такое как Kaspersky Premium. В 2024 году оно получило наивысшую оценку по итогам антифишингового теста AV-Comparatives. В течение же 2023 года решения "Лаборатории Касперского" принимали участие в 100 независимых тестированиях защитных технологий по различным параметрам, в том числе 93 раза заняли первые места.

Каждый двадцатый родитель в Казахстане знает как минимум об одном случае, когда его ребенок участвовал в травле

В рамках исследования "Лаборатории Касперского" родителей в Казахстане спросили, известно ли им о случаях, когда их ребенок участвовал в травле других детей в интернете, или кибербуллинге. В частности, 5% признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее: каждый четвертый взрослый признался, что ему неизвестно, были ли такие случаи.


Чем дети занимаются в интернете. Чаще всего они заходят в Сеть для развлечения: смотрят смешные видео и мемы (62%), играют в онлайн-игры (59%), общаются с друзьями (53%), включают фильмы и сериалы либо слушают музыку (52%).

Многие используют интернет и в познавательных целях: готовятся с помощью него к учебе (39%), ищут разную информацию, например о фильмах, играх, погоде (26%), читают новости и статьи (11%).

Какие блоги интересны детям. Каждый третий ребенок смотрит или читает в интернете публикации блогеров (31%). Популярнее всего блоги, посвященные видеоиграм, фильмам и мультфильмам (по 55%), хобби и увлечениям (48%), музыке (46%), а также челленджам, когда блогер выполняет какие-то задания (45%).

Около четверти детей интересуются компьютерами и технологиями (26%), распаковкой товаров (25%), модой и красотой (24%), игрушками (21%).


Что публикуют сами дети. Многие дети проявляют в интернете собственные творческие способности. Каждый второй ребенок создает собственный контент - например, фото, видео, рисунки, музыку (48%). Чаще всего это имеет отношение к хобби и увлечениям ребенка (52%), видеоиграм (26%), музыке (23%) и челленджам (19%).

Интернет сам по себе - всего лишь инструмент, который дети могут использовать как во благо, так и во вред. Он помогает познавать мир и заниматься творчеством. Однако существуют и негативные явления, такие как кибербуллинг. Дети не всегда отдают себе отчет в том, какие переживания это может принести другому человеку. С угрозами и оскорблениями справится не каждый взрослый, а юные пользователи куда более чувствительные. Иногда это даже может нанести психологическую травму. Чтобы этого избежать, родителям нужно обсуждать с ребенком, чем опасен кибербуллинг, и приучать его самому не проявлять агрессию в интернете. И объяснить, что если он столкнется с интернет-травлей, то он не должен испытывать стыд или чувство вины, и взрослые всегда окажут ему поддержку", - заявил Андрей Сиденко.



Чтобы оградить ребенка от кибербуллинга, "Лаборатория Касперского" рекомендует родителям:

  • рассказывать ребенку о правилах цифровой грамотности и этикета, а также о базовых понятиях из сферы кибербезопасности. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
  • предупредить о рисках овершеринга, то есть излишней публикации личных данных, фото и видео в сети. Их могут использовать в том числе для кибербуллинга или шантажа;
  • объяснить ребенку, что, если он столкнется с кибербуллингом, не нужно отвечать агрессору, вступать с ним в диалог оправдываться. Самое эффективное оружие - это безразличие, поэтому лучше не реагировать и заблокировать обидчика;
  • рассказать на примерах, что с кибербуллингом сталкиваются многие люди, в том числе мировые звезды;
  • использовать решение для родительского контроля, которое поможет защитить ребенка от онлайн-угроз и отслеживать его онлайн-активность, такое как Kaspersky Safe Kids.

Каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в интернете.

По данным опроса "Лаборатории Касперского", каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.

Ошибки детей в Сети не всегда связаны с внешними угрозами, например онлайн-мошенничеством. Ребенок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя ее не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых.

Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются родители. Причем иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% родителей сообщили, что у их детей есть доступ к онлайн-кинотеатрам. При этом 17% уточнили, что их детям всего 4-6 лет, еще 13% - 7-11 лет. Доступ к онлайн-магазинам и маркетплейсам есть у детей 14% опрошенных, из них 6% - в возрасте 4-6 лет, 11% - 7-11 лет.

Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, такси (14%), музыкальные приложения (13%), доставка продуктов и еды из ресторанов (10%), облачные сервисы (10%).


Какие расходы несут родители. Ошибки детей в интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель в Казахстане потерял из-за этого свыше 16 тысяч тенге: 11% - от 16 до 40 тысяч тенге, 6% - от 40 до 80 тысяч тенге, 3% - от 80 до 400 тысяч тенге, 2% - более 400 тысяч тенге.

Помимо этого, есть и регулярные расходы. На подписки для ребенка и покупку гаджетов более половины родителей потратили более 16 тысяч тенге: 7% - от 16 до 40 тысяч тенге, 19% - от 40 до 80 тысяч тенге, 24% - от 80 до 400 тысяч тенге, 4% - более 400 тысяч тенге.

В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространенных угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребенку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам", - сообщил Андрей Сиденко.


Чтобы защитить детей в Сети, "Лаборатория Касперского" рекомендует:

  • рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам. В этом может помочь Азбука кибербезопасности от экспертов "Лаборатории Касперского";
  • объяснять, что аккаунты необходимо защищать надежными уникальными паролями, и их нельзя никому сообщать. Комбинации должны содержать не менее 12 знаков: заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы;
  • приучать детей не сообщать свои личные и банковские данные без крайней необходимости и не вводить их на сомнительных ресурсах;
  • помочь ребенку настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют - это снижает риск взломов и утечек;
  • установить надежное защитное решение на все устройства, которыми пользуется ребенок, например Kaspersky Premium;
  • использовать специальные программы для родительского контроля, которые позволяют отслеживать онлайн-активность детей, такие как Kaspersky Safe Kids.
 
13.09.2024, 11:06 33986

В Казахстане растет число просроченных кредитов

Доля кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год выросла с 10,2% до 15,4%
В Казахстане растет число просроченных кредитов
Фото: Depositphotos
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем просроченных кредитов в микрофинансовых организациях Казахстана стремительно растет: более половины из них - "токсичные", сообщает Finprom.

Удельный вес кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год вырос с 10,2% до 15,4%.

Кредитный портфель (основной долг) микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец второго квартала 2024 года превысил 1,3 трлн тенге - на 5,6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 19,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2023-го.


Наибольший объем кредитования приходится на открытие и развитие бизнеса, а также на розничные товары, далее следует автокредитование. Две МФО из десятка крупнейших специализируются на микрозаймах до зарплаты. Причем одна из них - "Робокэш.кз" печально известна утечкой более 2 млн персональных данных казахстанцев в текущем году и была оштрафована за это всего на 1,8 млн тенге, что в эру цифровых технологий составило менее 1 тенге за каждого гражданина РК.

finprom.kz

Объем просроченных платежей по кредитам в МФО за год вырос со 113,5 млрд до 206,9 млрд тенге, а доля просроченных кредитов увеличилась с 10,2% до 15,4%. Кредиты с просрочкой платежей от одного до двух месяцев составили 63,1 млрд тг, а наименьший объем - 33,6 млрд тенге - пришелся на кредиты с просрочкой платежей от 2 до 3 месяцев", - говорится в информации.


Более половины всех просроченных кредитов пришлось на кредиты с просрочкой платежей более 90 дней: 109,7 млрд тенге - почти на треть больше, чем в прошлом квартале, и на 74,5% больше, чем годом ранее. Доля "токсичных" кредитов в МФО РК за год выросла с 5,6% до 8,2%.

finprom.kz

На конец второго квартала 2024 года у восьми МФО РК доля кредитов с просрочкой платежей более трех месяцев превысила 90% их кредитного портфеля. Более того, у двух МФО - "Жаңа-Қаржы" и AUA Finance - доля просроченных кредитов достигла 100%", - сообщает агентство.


Четыре МФО с критическими долями "токсичных" кредитов - CashCapital (99,2%), My Money (97,3%), Hava Finance (95,2%) и POS Credit (94,4%) - работают в сфере онлайн-кредитования.

finprom.kz

Ранее сообщалось, что казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы.
 
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Теги:РККредитованиекредитыпросрочка
05.09.2024, 12:51 38271

Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается

Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%, вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти - на 2,6%
Цены на макароны в Казахстане растут, а их производство сокращается
Фото: Depositphotos
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Производство макаронных изделий в Казахстане сократилось на 5%, а цены при этом растут, сообщает Energyprom.

За январь-июль текущего года объем производства макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий в РК составил 82,5 тыс. тонн - на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.


Половина объема выпуска макаронных изделий совокупно пришлась лишь на три региона - Шымкент (15,4 тыс. тонн), Северо-Казахстанскую (14,6 тыс. тонн) и Западно-Казахстанскую (11,6 тыс. тонн) области. Значительные объемы также были зафиксированы в Костанайской области и Астане: 9,8 тыс. и 9,2 тыс. тонн соответственно.

Energyprom

Казахстанские компании за январь-июнь 2024 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 78%, против 82,1% годом ранее.

Energyprom

Объем производства сократился на 8,3%, до 70,2 тыс. тонн, в то время как импорт вырос сразу на 18,9%, до 19,8 тыс. тонн. Объем экспорта и реэкспорта макаронных изделий за год уменьшился на 16,3%, составив за шесть месяцев текущего года 21,2 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 1,3%, до 68,8 тыс. тонн", - говорится в информации.


Между тем цены на макаронные изделия по итогам августа текущего года поднялись на 0,1% за месяц и на 4,6% за год.

Energyprom

Для сравнения: годом ранее наблюдался рост цен на 17,3%, а в августе 2022 года - сразу на 35,7%. Удорожание макаронных изделий за год наблюдалось в 16 из 20 регионов Казахстана. Самый заметный рост цен был отмечен в Улытауской области: сразу на 17,4%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 9,5%) и Абайская (на 9%) области, а также Астана (на 8,9%). Подешевели макаронные изделия с учетом уровня инфляции в четырех регионах - в Западно-Казахстанской (на 4,2%), Карагандинской (на 2,3%) и Акмолинской (на 1,6%) областях, а также в Шымкенте (на 1,1%).

Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%. Вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти - на 2,6%. В июле текущего года в среднем по РК рожки продавались по 587 тенге за кг, вермишель - по 617 тенге, лапша - по 1,4 тыс. тенге. Для сравнения: пять лет назад стоимость килограмма рожек составляла 273,5 тенге, вермишели - 277,6 тенге, а лапши - 614,9 тенге.
 
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Теги:РКПроизводствоценымакароны
21.08.2024, 13:43 56511

Прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах опубликовал Нацбанк

Прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах опубликовал Нацбанк
Фото: Depositphotos

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.

Ключевыми параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.

"В августе текущего года сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 доллара США за баррель (ранее - 83,7 доллара). Ожидания на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 80 долларов за баррель", - сообщается в исследовании.

Пересмотрены прогнозы по росту экономики Казахстана для 2024 и 2026 годов. Он ожидается на уровне 4% (ранее - 4,1%) и 4,4% (4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5%.

Инфляция в 2024 и 2026 годах ожидается на уровне 8% и 6%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.

Ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2025 год были пересмотрены с 11% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.

"В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - уточнили в Нацбанке.

Важно отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Ранее сообщалось, что при инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос на 4,6% за год. В то же время расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год.


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Теги:КазахстанИнфляцияпрогнозНацбанк
07.08.2024, 12:22 75936

При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год

Женщинам и девочкам традиционно "полагается" намного меньше, чем представителям мужского пола
При инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год
Фото: Depositphotos
В июле текущего года прожиточный минимум в Казахстане составил 51,7 тысячи тенге - на 4,6% больше, чем годом ранее. Это невысокий рост в сравнении с предыдущими годами, сообщает finprom.kz.

Для сравнения: в июле прошлого года показатель составлял 49,5 тысячи тенге, а годовой рост - сразу 10,5%. Детальнее показатели прошлых лет можно посмотреть в графике.


В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно была зафиксирована в Мангистауской области: 63,5 тысячи тенге - на 2,1% больше, чем в июле прошлого года.

В пятерке регионов-лидеров также оказались Астана (56,9 тысячи тенге, плюс 0,8% за год), Восточно-Казахстанская область (55,1 тысячи тенге, плюс 5%), Алматы (54,9 тысячи тенге, плюс 7,3%) и Улытауская область (52,6 тысячи тенге, плюс 6,6%).

Наименьшая величина прожиточного минимума была отмечена в Туркестанской (45,2 тысячи тенге), Кызылординской (46,2 тысячи тенге) и Актюбинской (47 тысяч тенге) областях.

Наибольший годовой рост прожиточного минимума наблюдался в Алматы (на 7,3%, до 54,9 тысячи тенге), а наименьший - в Астане (на 0,8%, до 56,9 тысячи тенге).

Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует пересмотреть механизм уровня прожиточного минимума, который сейчас рассчитывается исходя из стоимости корзины потребителя, сообщает inbusiness.kz. В 2025 году методику расчета прожиточного минимума хотят привязать к уровню медианного дохода.


В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди граждан мужского пола была зафиксирована для детей в возрасте от 0,5 до 1 года: 34,5 тысячи тенге - на 6,2% больше, чем годом ранее. Наибольший показатель был зарегистрирован для подростков в возрасте 14-17 лет: 65,4 тысячи тенге, плюс 4,5% за год.

Схожая ситуация наблюдалась среди девочек и женщин, однако наименьшая величина прожиточного минимума, установленная для малышек в возрасте от 0,5 до 1 года, составила лишь 32,4 тысячи тенге (плюс 6,2% за год), а наибольшая - для девочек в возрасте 14-17 лет - всего 50,1 тысячи тенге (плюс 4,5%).

Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях традиционно заметно превосходит показатели для девочек и женщин. Наибольшая разница заметна среди подростков в возрасте 14-17 лет (сразу на 30,5%), наименьшая - среди малышей от 1 до 3 лет (1,5%). Более подробные данные приведены в таблице.

 
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26.07.2024, 11:40 111001

Сервис не по карману: платные услуги в Казахстане дорожают быстрее продуктов питания

Объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн тенге
Сервис не по карману: платные услуги в Казахстане дорожают быстрее продуктов питания
Фото: Depositphotos
Платные услуги в Казахстане дорожают быстрее, чем продукты питания и непродовольственные товары. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в июне текущего года повышение цен на услуги в годовом выражении достигло 13,8%. Это выше, чем общая потребительская инфляция, которая в середине года составляла 8,4%. Цены на продовольственные товары за этот период выросли всего на 5,4%, на непродовольственные товары - на 7,4%, сообщает finprom.kz.

Еще год назад ситуация была совершенно иной: товары дорожали быстрее услуг. В целом динамика индекса потребительских цен за последний год шла на спад. То есть товары продолжали дорожать, но уже не так сильно. С июня 2023-го до июня текущего года общая инфляция снизилась с 14,6% до 8,4%. Ситуация изменилась в ноябре 2023-го, когда индекс цен на платные услуги пошел в рост.

В денежном выражении ситуация выглядит так: объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн тенге, с ростом к соответствующему периоду 2023-го на 26,4%. В целом за прошлый год предприниматели и организации оказали услуг населению на 12,3 трлн тенге - сразу на 30% больше, чем за 2022-й.

Фото: finprom.kz

В разных сферах удорожание услуг было различным. Условно можно разделить все виды услуг на две категории - те, что подорожали в пределах средних показателей, и те, что выросли в цене значительно сильнее. К последней группе можно отнести все коммунальные услуги: тарифы на них увеличились на 30-43% за год. Именно эта категория сильнее всего повлияла на общий индекс цен на платные услуги.

Ценники остальных групп услуг за последний год росли с более умеренным аппетитом. Аренда жилья в июне стала дороже на 11,1%, амбулаторные услуги - на 12,7%, связь - на 8%, образование - на 8,3%, отдых и развлечения - на 12,4%.

Фото: finprom.kz

Согласно результатам выборочных обследований БНС, услуги занимают почти пятую часть всех расходов казахстанских семей. В первом квартале текущего года доля платных услуг составляла 18,9%. Это самый высокий квартальный показатель с 2020-го. Более половины денежных расходов домохозяйств в январе-марте текущего года уходило на продукты (50,5%) и еще более 21% - на одежду, обувь, бытовую химию и другие непродовольственные товары.

Особенности потребительского поведения казахстанцев таковы, что именно в первом квартале семьи обычно незначительно уменьшают долю затрат на продукты и увеличивают расходы на товары и услуги. Поэтому сравним этот показатель во времени именно по первым трем месяцам. Наиболее высокой доля затрат на услуги была до пандемии (25,1%). Коронавирус изменил расклад, и люди уменьшили свои траты на развлечения, образование, сервис. Это произошло не только из-за снижения уровня доходов и экономии, но и из-за локдаунов и запретов. После падения показателя в 2020-м до 17,7% ситуация выравнивалась постепенно. Лишь в январе-марте текущего года доля расходов на услуги дошла до 18,9%. Такая тенденция вкупе с уменьшением доли трат на продукты говорит о том, что со временем казахстанцы стали иметь больше финансовых возможностей и покупать те или иные услуги, в которых раньше себе отказывали.

Фото: finprom.kz

Примечательно, что в разных регионах доля расходов семей на платные услуги может существенно отличаться. Например, в первом квартале текущего года самый высокий удельный вес затрат на услуги наблюдался у жителей Астаны и Алматы: 25,3% и 24,3% соответственно. Меньше всего денег на эту статью расходов в своем семейном бюджете предусматривали жители Улытауской (14,2%), Атырауской (14,6%) и Жетысуской (15,1%) областей. Причин такой ситуации может быть несколько. В их числе более высокий уровень доходов в мегаполисах, который позволяет выделять из семейного бюджета средства на дополнительные услуги. Также играет роль более активное развитие в мегаполисах таких социально направленных отраслей, как образование и здравоохранение и в целом возможность получить именно здесь те услуги, которые в других регионах в принципе недоступны.

Фото: finprom.kz

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Теги:УслугиРКРостцены
09.07.2024, 01:26 113151

Расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год

Расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт выросли на 11% за год
Фото: Depositphotos
В первом квартале текущего года домашние хозяйства РК расходовали на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в среднем 59,6 тысячи тенге, на 10,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Это примерно 19,9 тысячи тенге за месяц, против 17,9 тысячи тенге годом ранее, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители столицы: 103,7 тысячи тенге на домохозяйство, на 6,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 73,8% больше, чем в среднем по стране.

Немалые суммы отдают также домохозяйства Алматы (79,4 тысячи тенге в квартал, или 26,5 тысячи тенге в месяц) и Карагандинской области (67,4 тысячи тенге, или 22,5 тысячи тенге). А вот меньше всего за коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт отдают жители Абайской (38,7 тысячи тенге в среднем на домашнее хозяйство в квартал), Восточно-Казахстанской (39,6 тысячи тенге) и Атырауской (42,4 тысячи тенге) областей.

Наибольший годовой рост затрат в секторе отмечен в Жетысуской области (на 29,4%, до 44,6 тысячи тенге на семью в квартал), наименьший рост - в Шымкенте (всего на 0,7%, до 59,5 тысячи тенге).


Тем временем цены для населения на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и на 17,6% за год.

В том числе в месячной динамике цены на услуги по вывозу мусора выросли на 6,1%, стоимость электроэнергии поднялась на 1,8%, услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 1,7%, водоотведения - на 0,2%. Стоимость содержания жилья, горячей воды и газа, транспортируемого по распределительным сетям, осталась неизменной. Стоимость холодной воды даже немного снизилась (на 0,3%), как и отопления (на 0,4%).

В годовой динамике цены на услуги по водоотведению выросли сразу на 43,9%, холодная вода подорожала на 35,9%, горячая вода - на 35%, отопление - на 33%, электроэнергия - на 31,4%, вывоз мусора - на 31,2%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 10,8%, содержание жилья - на 10,1%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 9,1%.


В региональном разрезе в месячной динамике цены на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли сильнее всего в Костанайской области (на 2,9%), Астане (на 2,7%) и Алматы (1,3%). Наименьший месячный рост отмечен в Акмолинской и Улытауской областях (на 0,1% в каждой), а в двух регионах страны - Алматинской и Кызылординской областях цены остались на прежнем уровне. В трех областях цены снизились: в Актюбинской - на 0,7%, в Павлодарской - на 0,2%, в Туркестанской - на 0,1%.

В годовой динамике сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской (на 33,4%), Актюбинской (на 27,3%) и Павлодарской (на 26,2%) областей. Наименьший годовой рост цен в секторе отмечен в Улытауской (на 5,7%), Кызылординской (на 9,8%) и Туркестанской (на 12,1%) областях.


В 2023 году среди опрошенных насчет благоустройства жилья 11,7 тысячи домашних хозяйств РК у 100% семей имелся доступ к электроэнергии. В сфере газоснабжения у 53,2% семей имелся сетевой газ, у 28,2% - сжиженный газ. Тем временем в сфере отопления у 56% семей в домах было центральное отопление, у 18,3% семей - автономное отопление на твердом топливе, у 26,1% семей - на газе, у 0,2% - на жидком топливе и у 0,2% - на электричестве.

По водоснабжению у 85,5% населения имелся водопровод в доме, у 13,2% - водопровод вне дома, у 9,2% - колодец, колонка или идентичный источник водоснабжения, у 1,1% - привозная вода. Центральная канализация была проведена в дома лишь 60,4% семей, против 58,6% годом ранее.

Ванна была установлена у 64,2% домохозяйств страны, душ - у 16%, баня, сауна - у 27,2%. Центральное горячее водоснабжение наблюдалось только у 45,9% семей, горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей - у 52,2%. Мусоропровод был лишь у 1,7% населения, а в целом услугами по сбору мусора и его вывозом были обеспечены 86,5% семей.


Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?" Подавляющее большинство респондентов ответили, что тратят на продукты питания и оплату коммунальных услуг от 50% до 70% семейного бюджета.

24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".
 
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20.06.2024, 13:25 129186

ЕАБР улучшил макроэкономический прогноз для 6 стран-участниц

ЕАБР улучшил макроэкономический прогноз для 6 стран-участниц
Фото: Depositphotos

Евразийский банк развития (ЕАБР) представил анализ экономического развития стран-участниц в 2024 году и прогноз основных макроэкономических показателей до конца этого года, а также на 2025-2026 годы.

Макроэкономический прогноз опубликован для шести государств-участников.

"В 2024 году ожидается следующий прирост ВВП: в Армении - 7,5%, в Беларуси - 3,4%, в Казахстане - 5%, в Кыргызстане - 5,5%, в России - 3,0% и в Таджикистане - 8,0%", - сообщает ЕАБР.

По оценкам аналитиков ЕАБР, мировая экономика продолжит расти темпами около 3% в 2024 году, во многом благодаря динамике развивающихся экономик.

"Инфляция в развитых странах снижается, но темп снижения замедлился. Это связано с нехваткой рабочей силы, а также с ростом издержек, вызванных фрагментацией мировой экономики. Следствием станет более долгий, чем ранее ожидалось, период высоких процентных ставок в США и еврозоне, что негативно скажется на росте этих экономик. В 2024 году ВВП США увеличится на 1,9% по сравнению с ростом на 2,5% в 2023 году из-за снижения потребительской активности. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста на уровне предыдущего года - около 0,5%. В то же время Китайской экономике вновь удастся преодолеть ориентир по росту в 5% за счет мер государственного стимулирования. По мнению аналитиков ЕАБР, прогноз мировой экономики не создает условий для широкого роста цен на сырьевые товары", - отмечается в макропрогнозе.

Для большинства стран-участниц ЕАБР прогноз был повышен благодаря сильным показателям начала года и продолжающемуся активному использованию внутренних источников роста.

"Стимулирующая бюджетная политика и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 3,4% по итогам 2024 года", - сообщают аналитики.

В Армении, Кыргызстане и Таджикистане сильный внутренний спрос и увеличение экспорта основных металлов обеспечили высокие темпы роста в начале 2024 года. Это позволило повысить прогноз экономического роста на 2024 год в этих странах: в Армении ВВП увеличится на 7,5%, в Кыргызстане - на 5,5%, в Таджикистане - на 8,0%.

"Экономика Казахстана сохранит высокие темпы роста ВВП на уровне около 5% в 2024 году. Меры правительства по диверсификации экономики Казахстана будут выполнять роль катализатора в экономике, позволяя поддерживать устойчивые темпы роста ВВП на среднесрочном горизонте", - подчеркнули эксперты.

Прогноз роста ВВП в России в этом году повышен до 3%. Аналитики ЕАБР отмечают дальнейшее расширение внутреннего спроса, поддерживаемого высоким уровнем доходов населения и бюджетным стимулированием. На прогнозном горизонте потребительская активность будет постепенно снижаться под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.

Также до 3,4% улучшен прогноз для Беларуси.

"Аналитики ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,2% в 2023-м. Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении сохраняется низкая инфляция, а в Кыргызстане и Таджикистане инфляция может опуститься за пределы нижней границы целевого ориентира. В то же время Россия и Казахстан продолжают испытывать повышенное инфляционное давление. Аналитики банка ожидают постепенного движения темпов роста цен к целевым ориентирам: в Армении инфляция прогнозируются на уровне 1,5% в 2024 г., в Беларуси - 6%, в Казахстане - 8,3%, в Кыргызской Республике - 4,3%, в России - 5,8%, в Таджикистане - 4,1%", - уточнили в ЕАБР.

Несмотря на снижение инфляции, сохранение инфляционных рисков в крупных экономиках региона ЕАБР будет формировать осторожное отношение регуляторов к смягчению денежно-кредитной политики. Аналитики ЕАБР ожидают, что базовая ставка в Казахстане все еще будет находиться выше 13% в конце 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки в этом году и на конец года она опустится до 15% годовых.

Подробнее с содержанием макроэкономического прогноза можно ознакомиться на сайте ЕАБР.

Для справки

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.


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Теги:ЕАБРЭкономикапрогнозВВП

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