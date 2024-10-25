В Норвегии детям младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями

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Осло. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 24 октября, крупнейший суверенный фонд в мире, Норвежский пенсионный фонд, сообщил, что по итогам третьего квартала его чистая прибыль составила 835 млрд норвежских крон ($76,4 млрд), доходность операций за квартал составила 4,4%, сообщает - В четверг, 24 октября, крупнейший суверенный фонд в мире, Норвежский пенсионный фонд, сообщил, что по итогам третьего квартала его чистая прибыль составила 835 млрд норвежских крон ($76,4 млрд), доходность операций за квартал составила 4,4%, сообщает kommersant.ru





Общий объем активов под управлением вырос на 1,1 трлн крон ($102 млрд), до 18,8 трлн крон ($1,7 трлн).





Минувший квартал был полон событий. В июле и августе на рынках наблюдалась повышенная волатильность, потом пошли разговоры о том, что экономику США ждет "мягкая посадка", и о том, как ФРС будет снижать ставку",- отметил заместитель директора государственного Норвежского инвестиционного банка Трен Гранде.





Помимо 835 млрд крон дохода от инвестиций средства фонда выросли за счет валютных колебаний (на 191 млрд крон, или $17,5 млрд), а также за счет вложений от правительства (99 млрд крон, или $9 млрд). Доходность от вложений в акции составила в третьем квартале 4,5%, от инвестиций в облигации - 4,2%, от инвестиций в недвижимость - 0,8%, от инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики - 10,8%.





В 1990 году норвежский парламент принял решение о создании государственного суверенного фонда для вложения средств, полученных от государственной продажи нефти. Первые средства поступили в фонд в 1996 году. Сейчас средства фонда вложены в 8763 компании, в том числе в такие, как Samsung, Apple, Nestle, Microsoft и другие, из 71 страны мира, в основном это миноритарные пакеты акций. Фонд инвестирует средства по четырем направлениям: акции, облигации, недвижимость и инфраструктура для возобновляемой энергетики.