Опрос КТ: 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах Эксклюзив КТ
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в социальных сетях и интернет-ресурсах, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?"
55% участников опроса ответили: "Усилить контроль и жесткий мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, мобильных приложений для смартфонов и игр"; 30% выбрали ответ: "Необходимо составить и распространить инструкцию для родителей по цифровой грамотности и как уберечь детей от воздействия негативного контента в интернете"; 12% - "Ничего не делать, дети сами разберутся" и 3% - "Мне все равно".
Напомним, в сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.