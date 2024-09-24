23.09.2024, 17:12 4116
После череды трагедий с детьми в Казахстане пройдет неделя родительских собраний
Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - После череды трагедий с детьми в Казахстане во всех школах страны с 23 по 27 сентября пройдут родительские собрания, посвященные обеспечению безопасности детей, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве. Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых - наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде", - проинформировали в ведомстве.
Также специалисты подчеркивают важность регулярного общения с ребенком, создания доверительной среды для открытого диалога и вовлеченности родителей в его жизнь.
Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности - это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети - это будущее, и от нас зависит их благополучие", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.
Детский омбудсмен заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
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13.09.2024, 12:15 34311
Уроки безопасности начались с этого года в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября во всех организациях образования страны начались уроки безопасности. Занятия проводятся еженедельно по 10 минут в рамках классного часа с повторением темы трижды в год, сообщает Министерство просвещения РК.
Уроки направлены на создание у детей уверенности в своих действиях в различных жизненных ситуациях, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей. Наша задача - не только повысить их осведомленность, но и научить правильно действовать в различных ситуациях", - отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
Основное внимание на уроках безопасности будет уделено следующим темам:
- Для детей старших групп детских садов (4 лет) - изучение номеров телефонов экстренных служб и контакт-центров, умение правильно позвонить в экстренную службу, запоминание основных сведений о себе, изучение опасностей, связанных с окнами, а также формирование правил поведения на детских площадках, в игровых центрах и аттракционах.
- Для детей начальных классов - опасности на водоеме, как распознать опасность при стуке в дверь, как действовать при встрече с чужими людьми, опасности на льду, как научиться защищать себя, риски виртуальной дружбы и меры предосторожности при встрече с бродячими собаками.
- Для средних классов - занятия по темам опасных челленджей, как уверенно и безопасно отклонить приглашение чужого человека, как избегать опасных объектов на улице (например, фонтаны, электрощитки), кибербуллинг и способы защиты от него, о важности доверительных отношений с родителями, опасные увлечения в интернете, а также права и обязанности ребенка.
- Для старших классов и студентов 1-2 курса колледжей - как как не попасть на уловки мошенников и обезопасить себя от сомнительных видов заработка, риски онлайн-игр и обеспечение безопасности, как реагировать на негативные эмоции и высказывания, безопасные условия труда, доверие родителям и правила несения ответственности за свои действия.
Уроки внедрены в рамках реализации комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы", - напомнили в ведомстве.
06.09.2024, 12:10 54776
Проекты новых школьных учебников вынесли на обсуждение с казахстанцами
Обсуждение продлится до 30 сентября 2024 года
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты новых школьных учебников для четвертых классов, внедряемых в 2025-2026 учебном году, вынесены на обсуждение с казахстанцами, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Для этого необходимо пройти на сайт Центра экспертизы содержания образования (...) в раздел "Общественное обсуждение учебных изданий", - уточнили в министерстве.
Подчеркивается, что в обсуждении могут принять участие учителя, родители, представители общественных организаций и все неравнодушные.
На сайте доступны учебники по следующим предметам: "Русский язык" для школ с казахским языком обучения, "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", Иностранные языки , а также электронный учебник по "Цифровой грамотности". Все полученные замечания и предложения по улучшению качества и содержания учебников будут учтены при экспертизе и доработке материалов. Обсуждение продлится до 30 сентября текущего года", - добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что казахстанцы часто высказывают недовольство качеством учебников. В апреле прошлого года родители школьников в социальных сетях пожаловались, что ссылка в учебнике за шестой класс по естествознанию ведет на сомнительный сайт знакомств для взрослых.
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия поручил ввести законодательную ответственность для разработчиков учебников.
31.08.2024, 10:14 79176
В Казахстане в школу пойдут более 3,9 млн школьников
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В новом, 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из них 352 тыс. - первоклассники, сообщает пресс-служба премьер-министра.
1 сентября откроются 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тыс. сельских школ распахнут свои двери после модернизации.
Ведется активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. На сегодня спутниковый интернет STARLINK установлен в 1757 школах, благодаря чему скорость соединения выросла в три раза. В 122 завершаются работы по подключению интернета.
Особое внимание уделяется социальной поддержке учащихся. В предстоящем учебном году по поручению главы государства 1,7 млн школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием, что на 300 тыс. детей больше по сравнению с прошлым годом. Более 510 тыс. учащихся из социально уязвимых семей получили помощь в приобретении школьных принадлежностей.
В Казахстане ежегодно расширяется сеть специальных организаций образования. Доля инклюзивных школ выросла до 88%, а охват детей специальной поддержкой - до 80%.
В сфере технического и профессионального образования по поручению президента в этом году государственный заказ увеличен до 145 тыс. мест, что на 12 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. При этом всего по стране открыты для учащихся 772 организации. С 1 сентября стипендия более 300 тыс. студентов колледжей увеличится на 50%, что в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом. Также с нового учебного года на базе колледжей начнут работу 26 малых предприятий, которые в дальнейшем будут реализовывать свою продукцию.
В Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, из которых 7 начнут свою работу уже в сентябре 2024 года.
В этом году по поручению главы государства было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики.
28.08.2024, 11:35 96856
Министерство высшего образования дополнительно присудило образовательные гранты
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования дополнительно присудило образовательные гранты.
Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ. Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в вуз", - сообщили в ведомстве.
Со списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что будет выделено 12 тысяч грантов в регионы, пострадавшие от паводков.
Между тем абитуриентка Медина Майсар записала обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором потребовала отставки министра науки и высшего образования. Она заявила, что набрала высокий балл, но не получила грант из-за введения квоты для пострадавших от паводков.
24.08.2024, 13:49 127481
Казахстан и Китай совместно будут готовить специалистов для сельского хозяйства
Фото: enu.kz
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский национальный университет и Циндаоский аграрный университет подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ЕНУ.
Китай является одним из главных стратегических партнеров Казахстана с момента формирования нашего государства. Президент РК в рамках проекта "Один пояс-один путь" придает особое внимание сотрудничеству наших государств. Учитывая это, наша сегодняшняя встреча играет особую роль для развития сотрудничества в области науки и образования Казахстана и Китая. ЕНУ близко сотрудничает с более чем 20 вузами Китая. В рамках меморандума мы намерены развивать академический обмен и сотрудничество в области преподавания, научных исследований и подготовки кадров для продвижения и распространения знаний, особенно в области интеллектуального сельского хозяйства", - заявил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.
В свою очередь проректор Циндаоского аграрного университета Чжан Юмэй отметила, что сотрудничество в рамках меморандума также касается научно-исследовательских проектов.
Мы готовы провести совместные исследования. Это также касается подготовки студентов и талантов. Мы намерены обмениваться нашими студентами и преподавателями. Уверена, совместными усилиями наши университеты в будущем смогут достигнуть высоких целей", - сообщила она.
В этот же день состоялось подписание меморандума Министерством высшего образования Казахстана с управлением образования провинции Шаньдун, КазАТИУ имени Сейфуллина с Циндаоским аграрным университетом.
Ранее Казахстан и Китай запустили новую международную образовательную программу.
24.08.2024, 09:30 133456
В Миннауки озвучили имена обладателей грантов в магистратуру
Фото: Deposiphotos
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан озвучили имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру.
Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление.
Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
23.08.2024, 15:09 139691
В акимате Алматы уточнили информацию о школьных линейках ко Дню знаний
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы все-таки пройдут 1 сентября, сообщили в акимате мегаполиса.
В Алматы торжественные мероприятия ко Дню знаний пройдут 1 сентября во всех школах города.
День знаний" проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1-х классов на тему "Мектебім - мейірім мекені". 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11-х классов на тему "Моя Родина - Казахстан!", "Менің Отаным - Қазақстан", далее уроки по расписанию", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее заместитель акима Алматы Асем Нусупова на брифинге заявила, что дети пойдут в школу 2 сентября, а 1 сентября - в воскресенье, детям дадут отдохнуть.
По информации акимата в 21 августа в 1-й класс уже принято 27 490 детей, а прием продлится до 31 августа.
Хотя количество первоклассников снизилось по сравнению с прошлым годом на 4 тысячи, в целом в школах обучатся 308 519 детей.
На питание для школьников выделено 16,5 млрд тенге, что охватит более 133 тысяч учеников. Стоимость питания в среднем составляет 840 тенге, что является самой высокой по стране", - сообщила замакима города.
В Алматы на сегодняшний день работают 337 школ, из них 215 государственных.
23.08.2024, 13:18 139571
Школьные линейки в Алматы пройдут 2 сентября
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы перенесли с 1 на 2 сентября, сообщила на брифинге в РСК заместитель акима Алматы Асем Нусупова.
1 сентября у нас выпал, действительно, на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", - заявила Нусупова.
Замглавы городского управления образования Айдын Сайлаубай подтвердил, что линейка не будет долгой.
2 сентября утром будет 10-15-минутная линейка. Первоклассников потом по традиции проводят в класс", - сообщил он.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что переноса школьной линейки в связи с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье, не будет.
Напомним, в комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК сегодня опровергли распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.
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