Более 40 суицидальных интернет-ресурсов выявлено в Казахстане

Информация по ним направлена в Минкультуры для блокировки

Фото: unsplash.com

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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев.





Спикер сообщил, что информация по 43 интернет-ресурсам с признаками суицидального характера направлена в Министерство культуры и информации для блокировки.





В последнее время в мессенджерах казахстанцев распространяется информация об опасных играх. Несмотря на то что подобные игры не содержат склонения к суициду, в них может быть риск романтизации бегства и неповиновения. Это негативно сказывается на психике детей и восприятии ими социальных норм и правил", - рассказал спикер.





Представитель МВД также перечислил возможные причины, способствовавшие совершению суицидов несовершеннолетними:





- чувство одиночества и отверженности;





- тяжелое материальное положение;





- конфликтные отношения с родителями и родственниками;





- конфликты на учебе;





- развод родителей;





- смерть близкого человека;





- страх наказания и другое.





Истинные причины суицидов становятся известны только по итогам расследования. В 14 случаях суицидов и их попыток несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. А в одном случае попытки суицида подросток находился в состоянии наркотического опьянения", - подчеркнул Алекешев.





Кроме того, обратил внимание спикер, основная масса суицидов и их попыток совершена подростками в возрасте от 15 до 17 лет, то есть в переходном возрасте.





Мы еще раз призываем вас внимательно следить за поведением и эмоциональным состоянием ваших детей. Поддерживайте открытый диалог с ними, интересуйтесь их увлечениями. Уделяйте им время, чтобы они чувствовали вашу поддержку и понимание. Обратите внимание на изменения в их настроении, поведении или круге общения. Если вы заметили какие-либо настораживающие признаки, не откладывайте разговор. Иногда простое внимание и забота могут стать решающим фактором в сложной ситуации", - обратился спикер к родителям.





Также он отметил важность обсуждений с детьми безопасного поведение в интернете.





Объясните им риски, связанные с общением в социальных сетях и онлайн-играх. Научите их не стесняться обращаться за помощью, если они столкнутся с чем-то тревожным или пугающим", - заключил Алекешев.





Напомним, в Алматы сразу три девочки за неделю совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки.



