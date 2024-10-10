У детей нет никакой защиты - эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве Эксклюзив КТ
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В начале сентября в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случаев суицида на 100 тысяч населения.
Последние трагедии объединяет одно - возраст всех погибших не превышал 20 лет. А спрыгнувшим с высотки двум школьницам не было и 15. Обе девочки были из благополучных семей, беды ничего не предвещало. Но во время расследования стали известны тревожные подробности. Одноклассники девочек и учителя рассказали, что школьницы состояли в Telegram-чате, где им давали подробные инструкции и в итоге довели до суицида. После трагедии чат удалили, а в полиции поспешили сообщить, что никакой опасной суицидальной группы не было.
Тем не менее встревоженные родители стали проверять, существуют ли на самом деле в Telegram аналоги ранее нашумевшего "Синего кита" - группа "Красный дельфин" и ей подобные, и выяснилось, что клонов этих великое множество, растут они как грибы, и так же быстро исчезают. Также общественность удостоверилась, что дети успешно осваивают игру-квест Runaway, в которой нужно вредить родителям и сбегать из дома. А еще - что существуют некие опасные книги в стиле аниме, которые тоже провоцируют суицидальные настроения.
Переложить всю ответственность за детский суицид на чат-боты, книги или игры, конечно, удобно. Но за всей этой историей стоят гораздо более масштабные проблемы: разобщенность детей и родителей, семейные неурядицы, буллинг, неумение признавать эмоциональное выгорание, и вовремя обращаться за психологической помощью, перегруженная школьная программа и совершенно неуправляемая интернет-зависимость.
Все это, по мнению экспертов, происходит на фоне растущей нестабильности не только в государстве, которое не способно защитить своих граждан и решить элементарные бытовые вопросы, но и в мире, охваченном войнами и конфликтами. Добавим сюда традиционные осенние обострения, начавшуюся учебу с ее непомерными требованиями, нехватку солнца и витаминов, и получим на выходе такой адский коктейль, от которого даже взрослому, адекватному человеку будет тяжело удерживать равновесие, не говоря уже о нестабильной и растрепанной из-за гормональных скачков психике подростка.
В ситуации, когда растерянному молодому человеку не на что и не на кого опереться (родители сами выживают и тянут лямку как могут, школа только требует, но не помогает, государство в их судьбе практически не участвует), на глаза вдруг попадается Telegram-чат, в котором подростку впервые "сочувствуют", просят поделиться своими проблемами, оказывают "психологическую поддержку". На самом деле все это фикция и иллюзия, но ребенку кажется, что его, наконец, слышат. Никаких упреков, ругани и выговоров, только такие же несчастные и жаждущие внимания, как он, и похлопывание по плечу - ты теперь наш, ты с нами, держись, мы научим, покажем и разъясним. Есть мнимое сочувствие, есть четкий алгоритм действий, руководители, дающие понятные инструкции, которые подростки принимают за стабильность и опору. Это уже потом детей начинают запугивать, провоцировать, увещевать, гипнотизировать, и убеждать, что самоубийство - единственный выход из замкнутого круга.
В такой ситуации победить можно только сообща. Включиться в решение проблемы нужно всем - родителям, учителям, школьным психологам, государству.
Мы обратились к специалистам, которые рассказали нам о возможных и самых частых причинах детского и юношеского суицида, способах решения проблемы, а также о юридической стороне вопроса. В частности, о пробелах в казахстанском законодательстве, которое не позволяет найти и наказать организаторов опасных Telegram-каналов по всей строгости закона.
Мы также хотим протянуть руку помощи детям, которые, возможно, прямо сейчас переживают очень непростой период в своей жизни.
В конце статьи вы найдете контакты и телефоны детских омбудсменов, а также круглосуточных call-центров психологической помощи в городах Казахстана, по которым вы можете позвонить в любое время и получить поддержку.
111 - общий номер горячей линии для оказания экстренной психологической помощи
Психолог Зауре Калиакпарова одной из причин волны суицидов считает "феномен Вертера", названный так в честь героя романа Гете "Страдания юного Вертера". После публикации произведения, в Германии произошли массовые самоубийства среди молодежи. Позже, в 1970-х годах, социологи Дэвид Филлипс и Линди Карстенсен описали феномен Вертера как массовую волну подражательных самоубийств.
Их причиной становятся другие самоубийства, широко освещенные в СМИ или описанные в кино и литературе", - сообщают источники.
Однако, подражательное самоубийство - это, скорее следствие, нежели причина.
Когда есть кризис в государстве: экономический, политический, нестабильность, незащищенность молодых людей, это способствует суицидальным настроениям. Мы видим, что мир в целом нестабилен. Бытие определяет сознание", - говорит Зауре Калиакпарова.
Одна из причин оторванности детей от родителей, их эмоциональной разобщенности - интернет-зависимость.
Еще Карл Маркс говорил, когда появляется новый инструмент производства, меняется формация общества. Я говорю про интернет. Он не был настолько доступным. Это даже не часть нашей жизни, это вся наша жизнь. В 80-е годы такой проблемой был алкоголизм, потом наркотики, и я говорила, что воспитывать детей в 20 лет, запрещать им не пить и не курить, уже поздно. Воспитывать надо с пеленок. Интернет - это инструмент. Им нужно уметь пользоваться. Вы же, заходя в винно-водочный отдел, можете спокойно пройти мимо полок с алкоголем. А есть люди, которые не могут. Это культура. То же самое с интернетом. Им нужно уметь пользоваться, чтобы не впасть в зависимость", - поясняет специалист.
Суицид - это эмоциональная зараза. А через интернет она распространяется в разы быстрее, утверждает психолог.
Парный суицид - не первый случай в Казахстане. И утверждение о том, что у нас суицид "помолодел" до 11-13 лет - ошибка. Уже в 2002 году американские исследователи зафиксировали суицид пятилетнего ребенка. И это был не единственный случай", - заявляет Калиакпарова.
По мнению психологов, на склонность к суициду влияет множество факторов. Иногда это психиатрическое заболевание, которое из-за невнимания и непонимания со стороны взрослых не диагностируется вовремя и переходит в запущенную стадию.
Прежде чем совершить суицид, человек транслирует эти мысли в течение плюс-минус двух лет, к этому готовится, вынашивает идею. Это не происходит спонтанно. Это запланированный акт. Нам кажется, что человек ушел неожиданно. Значит, у нас просто не было никакого эмоционального контакта с ним. Я недавно общалась с мамой двоих детей, спрашивала ее, какие фильмы смотрит ее ребенок, какие книги читает, какие подкасты слушает, с кем общается? Она отвечает: не знаю. При этом утверждает, что занимается им, водит на занятия. Но практически ничего о нем не знает. Сколько раз я наблюдала в кафе: родитель сидит в телефоне, ребенок преданно смотрит на него, а внимания ему - ноль. Ему не с кем поделиться эмоциями", - рассказывает глава центра семейной психологии Сауле Чарышева.
Ситуация усугубляется, если ребенок проживает подростковый период, у него идет гормональная перестройка, меняется настроение, он часто чувствует себя некомфортно.
А что происходит в школе? СОРы, СОЧи - это постоянное давление, напряжение. Очень многие педагоги в бюджетных школах слабые, темы толком не объясняют. На контрольных задают вопросы, которые не изучали. Дети получают низкие баллы, приходят домой, и там на них давят родители, поскольку ребенок не соответствует их ожиданиям. И он опять остается наедине с собой и своими проблемами. Сколько из-за этого конфликтов! Моя дочь за 2 месяца в обычной школе впала в депрессию. Вся эта система не нацелена на то, чтобы поддерживать детей. Добавьте к этому буллинг. Ребенка могут затравить за то, что он не пришел в школу в брендовой одежде, не курит айкос. И ни родители не знают об этой травле, ни педагоги, и сами дети боятся рассказать", - поясняет специалист.
Чарышева утверждает: в опасные Telegram-группы чаще всего попадают психологически неустойчивые дети, у которых в семье скандалы, конфликты или разводы.
У нас был случай суицида 19-летней девочки, которая пережила развод родителей, переехала жить к отцу, оказалась ему не нужна, вернулась к матери. А та вышла повторно замуж, сразу родила ребенка. Оба родителя занялись своей жизнью, а девочка в течение 5-6 лет была предоставлена сама себе. И вот эти скандалы, разборки, конфликты, насилие в семье - физическое, эмоциональное, сексуальное, финансовое, которое замалчивается, постепенно ведут к суициду", - говорит психолог.
Членство в "группе смерти" становится последним толчком. Там ребенка берут "на слабо", подначивают, угрожают, запугивают и доводят до самоубийства. Как только это происходит, группу закрывают и образуют новую.
Дети в такой группе состоят от нескольких месяцев до года и более. А родители об этом не знают. Если родитель разговаривает с ребенком, общается с ним, обсуждает просмотренные мультфильмы, фильмы, спрашивает, как прошел день, то эта информация легко выходит. Когда мы на наших психологических программах обсуждаем с детьми разные темы, они все рассказывают. Дети открытые, делятся. Даже своими сексуальными фантазиями, темой закрытой и табуированной. И про суицид говорят. Потому что чувствуют себя в безопасности", - рассказывает Зауре Калиакпарова.
Специалисты приводят много примеров: семья, где мальчик пережил развод родителей, и теперь находится в тяжелой депрессии, почти не ест и не разговаривает. Девушка, которая самостоятельно поступила в Назарбаев школу, хорошо училась, но потом эмоционально выгорела, была отчислена, и получила гневный выговор от матери с предложением "повеситься". Психологи признают: пока родители сами не начнут проходить терапию, чтобы наладить отношения друг с другом и с ребенком, их работа будет бесполезна. В итоге ребенок попадет в категорию "угрожаемые по суициду", и может пополнить страшную статистику.
Ребенок - биологическое выражение психологических проблем родителей, - говорит Зауре Калиакпарова. - Если он совершил суицид, по статистике, 50-70% причин этого кроется в семейных проблемах. А социум их просто усугубляет. Никто никому не нужен, ни у кого нет психологической защиты. Раньше молодых специалистов поддерживали, распределяли, давали работу. Сейчас у них нет поддержки. Когда в семье "гуляют" растерянность перед жизнью, неумение себя защитить, финансовая безграмотность, ребенок это считывает, и проявляет то, что подавляют в себе родители. Родители не признают проблем, считают, что у них все отлично, отказываются работать над собой, пытаются отправить в терапию только ребенка. А это так не работает".
Психологи уверены: суицид можно предотвратить, если чаще разговаривать с детьми с глазу на глаз и обращать внимание на "тревожные звоночки". Родителя должно насторожить, если ребенок замыкается, не хочет общаться, не просит помощи и болезненно реагирует на обращения к нему. Они также рекомендуют установить на телефоне родительский контроль, чтобы отслеживать, какие игры скачивает ребенок, какой контент смотрит, и в каких группах состоит. Если возникло подозрение, что ребенок состоит в "группе смерти", стоит проверить, не наносил ли он себе какие-либо физические повреждения: царапины, ожоги, порезы.
К слову, зависимость от гаджетов специалисты приравнивают к наркоманской ломке, и говорят, что неоднократно наблюдали, как дети буквально физически мучаются, если отнять у них на несколько дней телефон.
Когда мы берем на программу ребенка, сразу предупреждаем: ты будешь неделю без гаджетов. Некоторые отказываются ехать, потому что не представляют себе жизни без телефона. Был один мальчик, у которого мы забрали телефон, и у него начались сильнейшие боли в животе и высокая температура. Выяснилось, что дома он целыми днями играет в компьютерные игры. У ребенка были все симптомы ломки, как у наркомана: температура, боль в суставах, животе, головные боли. Он не мог подняться, открыть глаза. Так работает синдром отмены компьютерных игр. Мы в таких случаях даем обильное питье, просим отлежаться, и через сутки ребенок приходит в себя", - рассказывает Сауле Чарышева.
Зависимость от гаджетов детям прививают сами родители, буквально с младенчества.
Как-то в поезде со мной в купе оказалась мама с малышом. Она утверждала, что врачи поставили ее ребенку аутизм. А я наблюдаю за ним и вижу, что аутизма нет. Начинаю разговаривать с мамой, выясняется, что она малышу дает с рождения телефон. Ей так удобно. Ребенок молчит, а она все успевает сделать по дому", - приводит пример Калиакпарова.
От гаджетов зависят и сами родители, утверждают психологи. И эта зависимость убивает один из самых главных родительских инстинктов - сторожевой.
Раньше кормящая мать всегда была на страже своего ребенка. Он просыпался ночью от того, что замерз или хотел есть, мать сразу просыпалась вместе с ним. Она могла на утро не вспомнить даже, что вставала к малышу, но делала все, что нужно: кормила, переодевала, укрывала. Сейчас из-за того, что дети в памперсах, многие на искусственном вскармливании, этот сторожевой инстинкт исчезает. Или мать везет ребенка в коляске по улице, и даже не смотрит на него, не улыбается ему, не общается, не "гулит", а смотрит в телефон. Т.е. физически она присутствует рядом, но ментально и эмоционально ее нет. Соответственно, это общее "поле" матери и ребенка исчезает. Раньше она могла через это поле почувствовать, что с ребенком что-то не так, во сне увидеть, понять через какие-то подсказки, а сейчас такого нет, матери все реже чуют ребенка сердцем", - поясняют специалисты.
Впрочем, молодые родители и сами порой не знают, где взять ресурсы, сталкиваются с постоянным осуждением, непрошеными советами, переживают, что все делают неправильно. Именно поэтому, говорят специалисты, работать нужно комплексно: не только с ребенком, но и с родителями.
Работа с педагогами, которые порой больше времени проводят с детьми, чем их собственные родители, тоже нужна. Нужно учить конфликтологии. Тогда они могли бы считывать, что с ребенком что-то не так, были более отзывчивыми. Знания, которые дает школа, мало кто помнит. Школа нужна для социализации, для умения адаптироваться в разных условиях. Это должно быть не первом месте. Детей нужно учить именно этому. Задайте себе вопрос: вы сами умеете просить об эмоциональной помощи в семье? Если нет, как ваш ребенок научится о ней просить? Он думает, что так и надо. И наоборот: если в семье друг другу доверяют, слушают и слышат, у ребенка есть связь с родителями, его практически невозможно втянуть в "группу смерти", он сам из нее выйдет", - заявляют психологи.
Они также призывают создавать общие семейные традиции.
Пусть это будет совместный завтрак, или ужин, прогулка или просмотр мультфильмов. Если нет возможности в течение недели, то хотя бы в выходной нужно провести день вместе. Уже это будет оздоравливать ситуацию в семье. И заведите правило: хотя бы час в день без телефона. Если у вас семейный ужин, пусть хоть сам президент звонит в это время, вы не берете трубку. Нельзя быть рабом телефона", - говорят специалисты.
Защита молодых людей должна быть и на уровне государства: это хорошая стипендия, бесплатный проезд, гарантия работы и того, что работодатель не сможет его уволить просто так, без повода, заявляют психологи.
Помимо социальной поддержки молодежи, важна и защита юридическая. Законы государства должны жестко пресекать деятельность опасных групп в соцсетях, а их создатели - привлекаться к серьезной уголовной ответственности.
О том, какое наказание предусмотрено в казахстанском законодательстве за создание "групп смерти", агентству рассказал начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
В части законодательного урегулирования в Казахстане существует ряд законов, регулирующих защиту прав детей. В частности, уголовное законодательство Республики Казахстан, а также закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В соответствии со статьей 16 данного закона РК государством прямо регламентировано о том, какая информация относится к запрещенной для детей, а именно - побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к самоубийству; провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия", - сообщил эксперт.
Понятие информации, пропагандирующей самоубийство, также дано в статье 11 закона "О масс-медиа".
Здесь следует понимать, что это есть распространяемая и (или) размещаемая в любой форме информация1, способствующая к побуждению у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, а также информация о способах совершения самоубийства и информация о призывах к совершению самоубийства", - пояснил Петр Кодаш.
Выявить опасные сообщества можно через мониторинг интернет-контента и сообщения граждан, однако практика показывает, что это крайне тяжело. Быстрое и точное выявление создателей таких групп постоянно затрудняют анонимность пользователей и шифрование каналов сообщения.
Неограниченный доступ детей к информации на интернет-ресурсах и социальных сетях может прямо сказаться на их поведении. Тем не менее, установить, что это именно следствие информации, а не неблагополучная семейная обстановка подтолкнула ребенка к суициду, весьма проблематично", - сообщил специалист.
Он также отметил, что в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена ответственность только за доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, которое наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.
Разве это действительно такой большой срок, если учесть, что речь идет о потере человека, которого довели до самоубийства, и которого уже невозможно вернуть? Интересно также и то, что для администраторов сайтов уголовная ответственность по данной статье возникает лишь в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались. С юридической точки зрения - это правовой пробел", - заявил эксперт.
По его словам, сообщества, пропагандирующие суицид или другие опасные действия, могут быть заблокированы по решению суда или уполномоченным органом.
Блокировка - это наиболее распространенная мера противодействия таким сообществам, однако она не является достаточной для устранения опасности", - считает Кодаш.
При этом были прецеденты, когда лица, организующие опасные группы, были привлечены к уголовной ответственности.
Однако такие случаи довольно редки, требуют значительных доказательств, а исход дел стараются не афишировать. Именно такая ситуация сложилась в школьные годы у сотрудницы нашей компании. Она училась в 7 классе, когда появились первые инциденты по "Синему киту". И в ее гимназии произошла трагедия с одноклассницей-соседкой по парте, которая совершила суицид из-за этой игры. Данный инцидент нигде афишировали и даже не возбудили уголовного дела, сотрудники абсолютно не проявили инициативу проверить прямо указанного в предсмертной записке обидчика школьницы. Историю забыли окружающие, педагоги, друзья, а для семьи человека уже не вернуть", - резюмировал эксперт.
Напомним, детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений она назвала одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками. В Казахстане с начала года выявлено 43 суицидальных интернет-ресурса.
Волну детских суицидов также прокомментировал генпрокурор Казахстана.
Позже президент Казахстана заявил, что популярные соцсети способны превратить в зомби не только детей, но даже взрослых.
Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
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Способствующей к побуждению решимости совершить самоубийство, является информация, которая содержит:
- указания на самоубийство как на способ решения проблемы;
- положительную оценку либо одобрение совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство;
- аргументы, побуждающие к совершению самоубийства, включающие утверждения, не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства, в том числе посредством приведения конкретных примеров, популяризирующих действия других людей, которые уже совершили самоубийство, и (или) содержащих утверждения о преимуществах, которые получили лица, совершившие самоубийство, в том числе представление самоубийства как приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка;
- осуждение, высмеивание неудавшейся попытки совершить самоубийство, в том числе включая описание отношений, чувств и обсуждение темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства;
- объявления о знакомстве с целью совершения самоубийства (попытки совершения самоубийства), в том числе группового и (или) ассистированного, осуществляемого с чьей-либо помощью, либо в чьем-то присутствии, либо под чьим-то наблюдением;
- опрос, тест, рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства, в том числе наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа самоубийства.