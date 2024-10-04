Токаев о воспитании детей: нельзя перекладывать ответственность на государство
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Корни многих проблем и пороков нашего общества кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.
Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость наших детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир. Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение. Безусловно, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности. Популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых. Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам", - подчеркнул президент.
По его словам, ответственность родителя - научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены.
Важно уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы. Надо строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере", - считает глава государства.
По его мнению, в стране пора развернуть общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства.
Поручаю уполномоченным государственным органам принять действенные меры для всестороннего обеспечения безопасности подрастающего поколения. Надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. Прекрасный пример в этом плане - недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде. Наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что будущее страны - в руках молодых.
Я об этом говорил не раз. Все, что мы делаем - во имя их блага. Поэтому все мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством предпринимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. В целом, можно сказать, что эта работа идет полным ходом, но стоящие перед нами задачи - масштабные, предстоит еще много работы", - сказал президент.
Он отметил, что обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития - наиважнейший приоритет государственной политики.
Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи", - подчеркнул Токаев.