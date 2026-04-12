В Павлодаре студента осудили на 10 лет за изнасилование девочки
Материалы дела рассмотрены в закрытом режиме
Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре студента колледжа осудили на 10 лет лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки, передает корреспондент агентства.
Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 4 статьи 120 УК (Изнасилование) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью и связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 2 года", - цитирует irbistv.kz судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлана Айтбаева.
Отмечается, что материалы в закрытом режиме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Известно, что преступление было совершено в начале 2024 года. Студент был дома у девочки, где и познакомился с ней. Продолжил общение через соцсети, а спустя почти месяц явился к ней и стал приставать, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Школьница сопротивлялась, но все равно стала жертвой изнасилования. По версии следствия, был и второй случай, произошедший через несколько дней. Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что вина доказана", - говорится в сообщении.
Напомним, в последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.