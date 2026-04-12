Личные данные студентов КазНУ вновь утекли в Сеть: прокуратура начала проверку
Фото: Depositphotos
Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы начала проверка по факту распространения персональных и медицинских данных студентов КазНУ имени аль-Фараби, сообщает телеканал КТК.
В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение сохранности данных на предмет соблюдения ими закона РК", - заявили в прокуратуре мегаполиса.
В ректорате КазНУ имени аль-Фараби также прокомментировали ситуацию.
У нас служба ситуационного управления постоянно и круглосуточно мониторит все, что происходит, включая вызовы скорой помощи. Может быть, какие-то правонарушения среди студентов. И все это мы получаем в виде мониторинговой информации. Это закрытая информация - только для узкого круга людей, с тем чтобы мы могли оперативно и адекватно отреагировать на ту или иную ситуацию", - подчеркнул первый проректор КазНУ имени аль-Фараби Еркин Дуйсенов.
В администрации отметили, что доступ к данным студентов есть не только у сотрудников службы ситуационного управления, но и у врачей, которые оказывают медпомощь учащимся.
Напомним, КазНУ не впервые сталкиваются с утечкой информации. Два года назад в соцсети попали врачебные тайны студенток вуза. Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
Позже на брифинге в правительстве министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек рассказал, что что часть сотрудников была уволена, а некоторые были привлечены к административной ответственности.