По-человечески ректор должен уйти - сенатор об утечке конфиденциальной информации в вузе Алматы

Фото: freepik.com

Рассказать друзьям

Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК направило запрос в Казахский национальный университет имени аль-Фараби в связи с распространением списка студенток-девственниц.





В указанном случае усматривается нарушение действующего законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. На сегодняшний день министерством направлен запрос в КазНУ имени аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу", - сообщили в МЦРИАП РК





Также Минцифры просит студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных.





Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию с обнародованием списка студенток-девственниц. Он заявил, что "виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства".









По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование по распространению персональных данных.





УП Бостандыкского района 14 февраля 2024 года зарегистрировано досудебное расследование по статье 147, часть 5, УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов КазНУ имени аль-Фараби. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.





Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби - Жансеит Туйменбаев. В разные годы занимал должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в РФ; министра образования и науки; акима Туркестанской области; заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.





В 2023 году по итогам международного рейтинга QS Asia University Rankings КазНУ занял лидирующую позицию в Казахстане и вошел в топ-4 лучших в рейтинге среди азиатских университетов.





В ноябре 2023 года Жансеит Туйменбаев ознакомил президента с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы. Кроме того, ректор представил главе государства стратегический план развития КазНУ, который в 2024 году отметит свое 90-летие.