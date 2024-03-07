Глава Миннауки рассказал, как произошла утечка медицинских данных студенток КазНУ

С начала года к ответственности привлечено 72 человека

Фото: freepik.com

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернение зданий и жилых помещений привлечено 72 лица, из них штраф назначен 32 лицам, арест - 40, сообщает пресс-служба акимата Астаны со ссылкой на городскую прокуратуру.





Поздней ночью нетрезвый астанчанин пинал двери номера одной из городских гостиниц. Материальный ущерб составил 80 тысяч тенге. Его арестовали на 5 суток.





В другом случае в мини-маркете 28-летняя астанчанка в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал с продавцом, разбив оборудование и товары мини-маркета. Ее оштрафовали на 69 тысяч тенге.





24-летняя жительница города в нетрезвом виде умышленно повредила рекламную вывеску кафе. Женщину арестовали на 5 суток.





Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.



