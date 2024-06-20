В Казахстане увеличат объем вещания на государственном языке

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О масс-медиа", сообщает пресс-служба Акорды.





Закон разработан во исполнение поручения главы государства, данного в рамках послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", о пересмотре закона о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.





В новый закон вошли основные положения законов "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании", которые признаются утратившими силу.





Введено новое, более широкое понятие "масс-медиа", которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.





Предусмотрено создание единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях посредством упрощенного порядка аккредитации (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции.





Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие "особый статус журналиста", под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные законом "О масс-медиа".





Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ, об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ.





Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.





Сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.





В целях саморегулирования деятельности СМИ законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Основной функцией этих советов является разработка этического кодекса журналистов.





Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.





В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.





Аналогично в еженедельном объеме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов с 2025 года - 55%, с 2027 года - 60%.





Снижен с 20 до 10% объем ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.





Установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.