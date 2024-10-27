Казахстан обсудил с южнокорейскими компаниями участие в строительстве АЭС

Решение о консорциуме строительства АЭС примут в 2025 году

Фото: Минэнерго РК

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Сеул. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев провел серию встреч с представителями крупнейших энергетических компаний Южной Кореи и государственными органами, сообщили в пресс-службе ведомства.





В период с 22 по 25 октября состоялся официальный визит казахстанской делегации в Республику Корея во главе с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым.





На встрече с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея господином Ан Док Кыном обсуждены вопросы сотрудничества в атомной отрасли.





Глава Минэнерго Казахстана побеседовал с представителями корейских компаний на предмет их возможного участия в международном консорциуме, создание которого в настоящее время изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Саткалиев отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в 2025 году.





По итогам переговоров с представителями компании Doosan Enerbility подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и Doosan Enerbility. В рамках документа стороны изучат возможность локализации производства энергетического оборудования корейской компании с подготовкой местного персонала, а также открытия представительства завода в городе Астане.





Кроме того, с министром торговли, промышленности и энергетики обсуждена возможность расширения партнерских взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли и проектов в области возобновляемых источников энергии и т.д.





Также глава Минэнерго Казахстана провел переговоры с представителями крупнейших корейских компаний, таких как: Doosan Enerbility, Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea National Oil Corporation (KNOC), Samsung C&T.



