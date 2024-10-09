Строительство АЭС: кто будет отвечать за безопасность

В контрактах с различными компаниями и странами будет предусмотрена санкционная оговорка

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На вопросы о рисках и безопасности при строительстве АЭС, а также о стоимости проекта ответили в правительстве.





Как заявил вице-премьер Роман Скляр, при строительстве АЭС Казахстан предусмотрит "санкционную оговорку".





Возможные риски будут рассматриваться по ходу, то есть, в процессе проектирования. И, если они возникнут, то в контрактах с различными компаниями и странами будет предусмотрена "санкционная оговорка". Это юридическая техника", - сказал Скляр.





Правительство Казахстана заинтересовано в том, чтобы на новой станции были применены самые новые проектные решения и технологии от стран-производителей - лидеров в своей сфере, подчеркнул вице-премьер.





По его словам, подрядчиков строительства выберут в 2025 году.





В следующем году будет большая ясность по этому вопросу: кто будет членами этого консорциума, когда разработается эта документация, когда будет принято решение по подрядчику, проектировщику", - сказал Скляр.





Технико-экономическое обоснование будет готово в течение года, еще 1,5 года уйдет на разработку проектно-сметной документации. Только после этого начнется строительство АЭС, заявил вице-премьер. В целом строительство займет около 10 лет. За это время изначально рассчитанная стоимость проекта может возрасти за счет инфляции и удорожания материалов.





Мировая практика удорожания была до 50%, насколько нам известно", - уточнил Скляр, добавив, что стоимость строительства - коммерческая тайна и многие страны не озвучивают сумму.





В свою очередь министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что АЭС будут обслуживать казахстанские специалисты.





Будет подготовлен пул высококвалифицированных специалистов, инженеров всех уровней с международной квалификацией", - пояснил глава Минэнерго.





Министра также спросили, готов ли он ли он и другие члены правительства поселиться в селе Улькен, рядом с Балхашом, чтобы контролировать безопасность при строительстве АЭС.





На это Саткалиев ответил, что современные АЭС являются практически безопасными объектами, которые оснащены всеми необходимыми средствами физической защиты с минимальными выбросами.





В рамках строительства, безусловно, будут продолжительные инспекции, связанные с контрольным обходом строительства. И я планирую регулярно там бывать и осуществлять туда командировки в соответствии со своими должностными обязанностями", - ответил министр.





Касаясь вопроса безопасности, Роман Скляр привел пример со строительством моста. Перед тем как по мосту проедет первая колонна грузовиков, строители, проектировщики и рабочие встают под него и проверяют конструкцию на прочность.





Атомная электростанция - это не мост. Поэтому вопросы безопасности, которые интересуют определенную часть нашего общества, это правильные вопросы, которые вы ставите - безопасность превыше всего. Но есть другая часть нашего общества, которая хочет работать на этой земле, которые хотят обучатся в везущих вузах и создавать новую отрасль промышленности - атомную энергетику. Открываются очень большие перспективы", - пояснил Скляр.



