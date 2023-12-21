ДЧС: Более 10 пожаров происходит в Алматы на новогодние праздники из-за пиротехники
В 2023 году в новогоднюю ночь за помощью в медицинские учреждения с различными травмами от пиротехники обратилось 13 человек, в том числе 3 детей
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматы напомнили о соблюдениях мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников.
Как отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Так, в Новый год 2023 года за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратилось 13 человек, в том числе 3 детей. Всего за последние 5 лет пострадало 47 человек, 25 из которых дети", - поделился Жусупов.
В этой связи с наступлением новогодних праздников ДЧС проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.
Проводятся рейды по местам продажи пиротехнических изделий. По результатам совместных рейдов в случае обнаружения несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции сотрудниками полиции применяются меры административного воздействия, а также действия для принятия процессуальных решений с последующей конфискацией продукции", - рассказал спикер.
Спасатели напомнили, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. Не менее важно проследить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а срок годности не истек. Хранить пиротехнику необходимо дальше от источников тепла и не во влажном помещении.
Крайне важно соблюдать инструкцию по безопасному применению пиротехники, а именно:
- не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;
- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники;
- никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;
- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;
- выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
- не запускайте изделие при сильном ветре;
- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;
- минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков - 50 метров. Так, на этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление.
Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.
Согласно результатам опроса, проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.