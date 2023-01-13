Опрос КТ: 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков

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О том, как на Земле жить 8 млрд людей и когда бедные станут богатыми, рассказал телеведущий Андрей Добров.

Земля взяла отметку в 8 млрд человек. Есть опасения, что они не поместятся за общим столом.

Когда в 1987-м число землян достигло 5 млрд, это обсуждали чуть ли не две недели. Сейчас далеко не все услышали, что теперь нас 8 млрд. Еще одна новость из огромного количества других. На телеканалах ей отвели время намного меньшее, чем рассказу про G20 на Бали. То есть всего пару строк.

Когда на самом деле новость-то страшноватая. 8 млрд человек на Земле в условиях кризиса продовольствия.

А вот 10 тысяч лет назад на Земле проживало всего пять… миллионов. Миллиард появился только в начале XIX века. Второй - через 130 лет, в 1930-м. Третий - уже через 30 лет, в 1960-м. Четвертый - 15 лет спустя, в 1974-м. Через 13 лет - уже пятый миллиард, в 1987-м. И 3 млрд за последние 22 года. То есть всего за несколько десятков лет человечество увеличилось более чем в два раза. И примерно в семь раз от начала XX века. Это к вопросу о двух мировых войнах и количестве погибших в них. В Первой мировой это 7,5 млн погибших и пропавших без вести. И во Второй - от 50 млн до 80 млн. Это, безусловно, жуткие цифры, но они дают определенное понимание ситуации.

Скорость увеличения населения Земли резко выросла вследствие борьбы с болезнями, развития экономик, улучшения качества питания. Посудите сами: возьмем две страны - Китай и Индию. Их жители долгое время сидели на национальных кухнях, основу которых составлял рис. Но начиная с XXI века перешли на новые продукты - например, молоко, творог и так далее. А это почти 3 млрд человек.

Мало кто задумывается про рост японцев. За XX век они со 160 см "подтянулись" до 164. А начиная с конца столетия и до нынешнего дня средний рост японца составляет 172 см. Это благодаря обильному употреблению мяса и безлактозного молока. Против того же риса ранее. К 2050-му они дорастут до 177 см, то есть не будут отличаться от среднего жителя России.

Но вы и сейчас можете увидеть японцев очень высокого роста, в 190 см. И я могу точно сказать, что это люди, родившиеся в 1969 и 1970 годах. Я сам у них спрашивал. Они говорили, что это было связано именно с первыми изменениями продуктов питания.

Демографы говорят, что рост рождаемости на Земле уже начинает тормозить. Он будет и дальше развиваться, но не такими темпами. Семьи Европы не могут позволить себе рождение нескольких детей. Но это с лихвой перебивается многодетностью в Азии и Африке. И в любом случае есть идея, что к 2080 году количество людей может достичь 10 млрд.

И тут в памяти, конечно, всплывают не только мальтузианство (старое учение о том, что при росте населения быстро кончатся все запасы), но и уверения Римского клуба, что рожать надо поменьше, а жить поскромнее (знаменитый доклад 1973 года). Но не только они. В 2020-м американская пресса опубликовала доклад, согласно которому Земля может прокормить не более 7 млрд человек. Для нормального питания, как мы привыкли, население планеты вообще должно вернуться к цифре в 2 млрд. Причем имеются в виду люди, которые будут есть только зерно, отказавшись от мяса. Уже сейчас посевы зерна составляют 2 млрд тонн, а нужно 3 млрд. Поэтому проще забрать землю у пастбищ. Их и так не хватает. Мы производим 200 млн тонн мяса, когда нужно 470 млн.

Я попросил своих коллег связаться с демографами. Они предложили мне Андрея Витальевича Коротаева, ведущего научного сотрудника лаборатории политической демографии РАНХиГС. Он заявил, что в мире полно еды. Только везти ее в голодающие районы никто не хочет. У них не хватает денег, чтобы ее купить. И в первую очередь это Африка южнее Сахары. Притом что именно там самая высокая рождаемость.

Действительно тревожная ситуация также в Афганистане, в странах Латинской Америки. Это притом, что в США ежегодно выбрасывается в помойку 72,5 млн тонн еды. Это делают более 80% граждан страны. В Евросоюзе 153 млн тонн продуктов в год идут из холодильника на свалку. Да, конечно, там и просроченные, но, как правило, это просто то, что люди в данный момент не хотят есть. Речь не про очистки картофеля или шкурки апельсинов. Имеются в виду именно продукты питания. В Британии ежегодно так утилизируют 9,5 млн тонн продуктов. Daily Mail - не лучший источник, но в августе они подсчитали, что за шесть лет парламент Британии выбросил столько бесплатных обедов для своих служащих, что мог бы прокормить 2,5 млн человек.

И это потрясающая история.

Никогда не думали, почему Африка так бедна? Там огромные запасы минерального сырья, марганец, хромиты, бокситы. Есть нефть и газ. Кобальт и медь. Золото и алмазы. Фосфиты и уран. По добыче ископаемых Африке принадлежит лидирующее, а иногда и просто монопольное право. Но 1,5 млрд африканцев живут бедно, иногда на грани голода. Давайте возьмем историю с Мали и увидим, как богатая Франция не давала этой стране развиваться.

В Мали семь действующих рудников золота, это треть от всей добычи в Африке. 30 кимберлитовых трубок алмазов, 1,5 млн тонн бокситов, марганец, молибден, медь и уран, литий и нефть. Но добыча принадлежит иностранным компаниям. Золото - это ЮАР. Бокситы - это Британия. Уран принадлежит канадцам. Нефть - итальянцам.

До 1945-го Мали была французской колонией. И только в 1960-м страна стала независимой. Но экономически осталась под властью французов. Сразу после Второй мировой Франция получила эксклюзивные права на добычу природных ресурсов. Малийский франк привязали к французскому. А теперь он зависит от курса евро. Причем страна должна держать половину своих денежных резервов и все золото в Казначействе Франции. Правительство Мали не имеет к ним доступа. Кредиты они вынуждены брать у Парижа под высокий процент. Продавать свои ресурсы Мали должна только с одобрения французской стороны. Причем их покупают французские же компании по очень небольшой цене. А вот товары из Пятой республики продаются в бывшей колонии по завышенным ценам.

То есть для того, чтобы французы могли выбрасывать в помойку свои 10 млн тонн продуктов, африканские страны должны голодать. Но есть и другая сторона. Мой знакомый как-то увидел двух пожилых французов в московском метро. Это было лет пять назад. И услышал их разговор. Они с удивлением смотрели на эскалатор и удивлялись, что нет ни одного темнокожего и ни одного араба. В Париже - вещь невозможная. Но именно голод и заставляет жителей африканских и ближневосточных стран стремиться в сытую Европу. Жизнь в нужде движет уже сотнями тысяч человек, уезжающих с Юга на Север.

Именно поэтому восьмой миллиард на планете только усилит бегство людей из голодных стран в более сытые. И казалось бы, это и решит проблему с транспортировкой и покупкой продовольствия. Ведь если все голодные переедут в богатые страны, то не будет ни голодных, ни бедных. Так? Или нет?





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