Депутаты называют убийство и уничтожение животных "эвтаназией" - общественный деятель о законопроекте

Общественный деятель Сергей Снегирев в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировал одобренный мажилисом резонансный законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает так называемую "эвтаназию"* бездомных собак.





Как Вы оцениваете предлагаемые меры с точки зрения гуманного отношения к животным?





- С этой точки зрения я оцениваю крайне негативно, потому что заявляются различные способы убийства собак и не заявляются способы, при которых животные могли бы жить.





Можно ли, на Ваш взгляд, считать "эвтаназию" допустимым инструментом регулирования и где в таком случае проходит граница допустимого?





- Ну, во-первых, давайте по существу. "Эвтаназия" - это добровольный уход из жизни. То, что депутаты называют убийство и уничтожение животных "эвтаназией", - это маскировка, чтобы не шокировать общественность.





Насколько это допустимый инструмент регулирования? Этот инструмент допустим и сейчас используется, и до депутатских поправок он использовался. Две категории животных, отлавливаемых на улицах, подвергались так называемой "эвтаназии": категория агрессивных и больных животных уничтожается безальтернативно. Но это делается вне общего комплекса мер по регулированию численности бездомных животных, поэтому это не дает результата. В будущих поправках точно так же предлагается разбираться с последствиями. То есть собаки уже у нас на улицах, и предлагается их всех отловить и уничтожить. Но, не реализуя весь комплекс мер с профилактикой, с ответственностью владельцев, грубо говоря, не акцентируя внимание на причинах появления этой проблемы. Этот способ не будет эффективным.





Насколько подобные инициативы, на Ваш взгляд, отражают уровень гуманности и развития общества?





- Здесь нужно понимать, что в данных инициативах общество вообще ни при чем. Депутаты, как мы уже видим, немного оторваны от желания и от видения этих процессов в реальности.





Они не провели должного анализа желания так называемого общества. А обществу хочется гуманности и эффективности в этих вопросах. На депутатов сейчас обрушилась такая критика, потому что они сделали этот документ, ориентируясь только на собственные ощущения, на собственное восприятие этого вопроса, которое полярно обществу и кардинально отличается от того, что хочет социум.





Как подобные инициативы могут повлиять на отношение общества к животным в целом?





- Подобные инициативы обесценят само животное как таковое. У нас и сейчас к животному относятся как к мусору, и оно не имеет никакой практически ценности. Его можно убить, замучить, показательно использовать в каких-то жестоких развлекательных целях. Никакой практической ответственности за это никто не несет. И это говорит о том, что животное уже обесценено.





Подобные инициативы просто дадут отдельной части общества негативный и очень тревожный сигнал: если государство таким образом поступает с животными, то есть если их можно убивать, то, и, если этим же будет заниматься рядовой человек - потенциальный живодер, - никакой ответственности для него за это не будет. Государство подает в этом вопросе очень негативный пример.





Кто в большей степени должен нести ответственность за сложившуюся ситуацию - государство или владельцы животных?





- Этот вопрос универсальный и комплексный. Здесь проблему создали все участники этой сферы: как владельцы животных - мы говорим о безответственных владельцах, которые не соблюдают правила, не ограничивают нежелательное потомство и появление своих животных без них на улицах, - так и государство, которое само по себе регулирование численности бездомных животных оставило бесконтрольным, что породило огромные, большущие теневые процессы и расхищение в профильных государственных органах. Здесь проблема комплексная, и нельзя говорить, кто больше виноват. Виноваты все участники сферы, и решать этот вопрос нужно точно так же - коллегиально.





Какие гуманныe и долгосрочные решения могли бы быть более эффективной альтернативой предлагаемым мерам?





- Есть такое понятие, как естественная убыль или естественное снижение количества животных в популяции - это когда мы перекрываем и ставим барьеры в тех местах, где идет пополнение этой популяции, и параллельно с этим ведем работу с уже существующими животными.





Городская и сельская среда создана для комфортного существования человека, и он имеет право бояться животных. Изъятие этих животных с улиц должно продолжаться, то есть с существующими бездомными животными должна вестись работа, но работа должна вестись качественно и гуманно, отсеивая агрессивных и больных животных и оставляя в живых тех животных, которые безопасны.





Эти животные в местах своих обитаний не позволяют появляться новым. Речь идет об ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), когда животное кастрировано или стерилизовано, у него нет потомства, оно вакцинировано и не представляет никакой инфекционной опасности для окружающих. Такое животное занимает свое естественное место обитания и блокирует в этом месте появление новых животных.





Таким образом, без дополнительного пополнения с внешней стороны мы перекроем "ручейки", откуда пополняется популяция. В принципе, через достаточно короткое время - 5-7 лет произойдет существенное снижение популяции. Нужно понимать, что бездомное животное не живет полноценный срок жизни собаки. Срок жизни животного на улице - один, максимум два сезона. Поэтому ошибочно говорить, что если мы оставим их на месте, то животные будут жить там по 10-15 лет. Нет, конечно.





Какие международные практики, на Ваш взгляд, могли бы быть адаптированы?





- Здесь сложно говорить об инструментариях, которые мы можем заимствовать из других успешных практик, потому что это достаточно объемный материал и объемные определения. Мы можем лишь сказать, что должны в первую очередь посмотреть на гуманные и эффективные способы регулирования численности бездомных животных. Особо подчеркну слово "эффективные", потому что, когда проблема требует решения, она требует действительно практического инструмента, действительно практической реализации, а не маскировки.





То, что сейчас предлагается депутатами, кроме того, что жестоко, еще и неэффективно. Годы использования этого метода в нашей стране уже показали свою несостоятельность. Наша страна отлавливала и убивала этих животных, и в результате их количество только растет, и ситуация сейчас уже близка к критической на самом деле. Поэтому в первую очередь мы должны заимствовать и адаптировать под наши экономические реалии эффективные способы, но и не должны забывать о гуманности.





Насколько оправдан аргумент об экономии бюджета за счет "эвтаназии"?





-Учитывая, что все те меры, которые сейчас предлагают депутаты, заведомо неэффективны, заведомо ложный путь, заведомо провальная политика, соответственно - это экономически невыгодный путь. То есть после того, как будут предприняты эти меры, предусмотренные в поправках, - отлов и тотальное уничтожение всех бездомных животных, - на освободившихся местах популяции появятся новые животные. И все пойдет по очередному финансовому кругу. Этот цикл не завершен - это замкнутый цикл. То есть мы тратим деньги на отлов и уничтожение, появляются новые животные, мы снова тратим эти деньги, появляются новые животные… и так до бесконечности. Экономика в этих поправках неэффективна. Нецелесообразная трата денег, можно так сказать.





Как, по Вашему мнению, должны в приоритетном порядке распределяться ресурсы в этой сфере?





- Если мы говорим о регулировании численности бездомных животных, то основной акцент я бы сделал на тех моментах, которые позволяют увеличивать популяцию бездомных животных. То есть основной ресурс финансовый, материальный, экономический и любые усилия должны быть направлены на выстраивание барьеров перед пополнением популяции. Это работа с населением, это пропаганда ответственного обращения с животными и тому подобное. И уже вторично должны тратиться ресурсы на купирование уже существующих проблем, то есть на тех животных, которые уже есть на улицах. Здесь вряд ли можно говорить о каких-то приоритетных моментах. Комплексная работа должна вестись синхронно, и только тогда она даст результат.





Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.





Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.





К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.





По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.





Напомним, мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.





По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.





Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz





По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.





При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.





Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.





Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.





* Эвтаназия- это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today