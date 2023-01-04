В Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм

Рассказать друзьям

Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", сообщает пресс-служба президента.





Закон устанавливает правовые нормы, защищающие национальные парки и другие природные богатства Казахстана от экологического ущерба: порчи земли, незаконной порубки деревьев, нарушения режима использования особо охраняемых природных территорий, самовольного пользования недрами и другие деяния, которые влекут за собой общественный риск для окружающей среды.





В целях усиления ответственности за экологический ущерб в Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах нормами закона устанавливаются:





повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами;





ответственность за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников;





равнозначный правовой режим в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.





Также предусматривается ужесточение ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества. В этой связи уточнена и конкретизирована статья 294 Вандализм, ее нормы приведены в соответствие с Законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", а также установлен нижний порог санкций за эти правонарушения.





Кроме того президент подписал поправки в КоАП РК, предусматривающие усиление административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.





Текст закона публикуется в печати.





Нормы закона повышают ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушения требований лесного, водного, земельного законодательства, особо охраняемых природных территорий, растительного и животного мира путем увеличения размеров штрафов за соответствующие административные правонарушения, а также введения новых административных штрафов за отдельные противоправные деяния в этой сфере.





Так, увеличены штрафные санкции за порчу земли; нарушение правил охраны водных ресурсов; уничтожение или повреждение лесной фауны; нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений; засорение леса отходами, в том числе химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда.





Отдельной статьей установлена административная ответственность за проявление вандализма, порчи общественного и частного имущества за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за экологические правонарушения некоммерческих организаций как юридических лиц.





Ранее глава государства подписал закон о растительном мире, целью которого является обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира.



