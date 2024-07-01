Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре

Детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев сообщил о 6 фактах продажи детей с начала 2024 года, передает корреспондент агентства.









К сожалению, есть такая статистика. В прошлом году было 19 уголовных дел по продаже детей. В этом году уже шесть фактов. В основном дети продаются внутри нашей страны", - проинформировал замминистра.





Он отметил, что в таких случаях детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки.





Есть люди, которые по каким-то физиологическим особенностям не имеют возможности родить ребенка. Эти люди порождают спрос и находится те, кто этот спрос удовлетворяют. Такие уголовные дела, к сожалению, имеют место. Мы привлекаем к уголовной ответственности", - добавил Марат Кожаев.





По словам замминистра, наказания по таким статьям довольно жесткие. За торговлю несовершеннолетними предусмотрено до 18 лет лишения свободы.