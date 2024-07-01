Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре
Казахстанцы уже покинули Грецию
Фото: Пожарная служба Греции
Афины. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Греческая прокуратура предъявила уголовные обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра (Идра) восьмерым казахстанцам, которые уже покинули страну.
Прокуратура инициировала "уголовное преследование за (…) соучастие в поджоге леса на Гидре" в отношении совершеннолетних иностранных пассажиров этой яхты. Поскольку казахстанцы уже покинули страну, греческие власти обратились к властям Казахстана", - сообщает rbc.ru со ссылкой на газету Ekathimerini.
Напомним, пожар на острове Гидра в заливе Сароникос в Греции начался 21 июня и уничтожил большую часть единственного соснового леса, его удалось взять под контроль лишь сутки спустя.
Для тушения потребовалось шесть самолетов и две бригады пожарных, которым пришлось отсутствовать при тушении других пожаров и работе служб", - заявил министр по климату и гражданской защите страны Василис Кикилиас.
По делу о пожаре на острове уже арестованы 13 членов экипажа яхты, включая капитана, ранее они предстали перед прокурором. Одновременно с этим греческие власти проверяют работу портовых властей, которые позволили туристам беспрепятственно покинуть Грецию. Как отмечает The Guardian, большинство пассажиров "роскошной" суперъяхты длиной 53 метра были гражданами Казахстана. Стоимость фрахта такой яхты газета оценила почти в 300 тысяч евроиза неделю в высокий сезон.
Ранее в МИД Казахстана заявили, что консул связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались.
Доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева прокомментировала инцидент. По ее словам, пожар, который произошел недавно на острове в Греции, был вызван неосторожным использованием фейерверков.
Риск возникновения пожаров в Греции высок и тем, что температура воздуха в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Количество лесных пожаров в Греции увеличилось из-за аномальной сухой погоды, в последние годы летние сезоны стали все более засушливыми. Ветер раздувает огонь и распространяет, а жара и сухость воздуха создают условия для возгорания", - заявила эксперт.