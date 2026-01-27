26.01.2026, 19:44 13111
В Алматы водитель автобуса скончался за рулем во время движения
Утром того дня водитель прошел обязательный предрейсовый медосмотр
Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель автобуса маршрута № 92 скончался за рулем после резкого ухудшения состояния здоровья, передает корреспондент агентства.
25 января в 14.35 в диспетчерскую службу поступило сообщение о внезапном ухудшении состояния здоровья водителя автобуса маршрута № 92. Инцидент произошел на проспекте Абая, на пересечении с улицей Саина, в момент остановки автобуса на запрещающий сигнал светофора. Водителю стало резко плохо. Один из пассажиров оперативно среагировал, зашел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза, что позволило предотвратить возможные последствия. Пассажирами была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. По прибытии медбригада констатировала смерть водителя. Предварительный диагноз - острый инфаркт миокарда", - проинформировали в ТОО "АлматыЭлектроТранс".
Как отметили в компании, утром того дня водитель прошел обязательный предрейсовый медосмотр, автобус также успешно прошел техническую проверку. Согласно графику 2/2 25 января был его первым рабочим днем на линии.
Автобус не получил технических повреждений, пострадавших среди пассажиров нет. После завершения необходимых следственных действий транспортное средство доставили в автопарк", - уточнили в компании.
25.01.2026, 18:24 35211
Пятеро человек погибли в ДТП в Жетысуской области
Фото: polisia.kz
Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуском районе области Жетысу на четвертом километре автодороги Көшкентал - Қапал произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Avalon и Toyota Camry. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. В результате ДТП погибли пять человек. Два пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также проверяются все версии.
25.01.2026, 16:42 37196
Срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона
Фото: gov.kz
Усть-Каменогорск. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий срочной службы скончался в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВС РК.
23 января в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона при несении караульной службы военнослужащий срочной службы совершил самовыстрел из закрепленного за ним оружия. От полученных ран он скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий был направлен на срочную воинскую службу в апреле прошлого года. По данному факту региональным военно-следственным управлением МВД РК по Усть-Каменогорску возбуждено уголовное дело.
Досудебное расследование находится на контроле военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В целях объективного и всестороннего выяснения обстоятельств на место происшествия направлена специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков", - уточнили в пресс-службе.
Ранее срочник в Алматинской области ранил себя во время учебной стрельбы.
В начале января Нацгвардия сообщила о гибели военнослужащего в Шымкенте.
22.01.2026, 14:02 106076
В Жамбылской области 22 подростка госпитализировали после тренировочных сборов по борьбе
Тараз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области 22 подростка, прибывшие из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе, госпитализированы в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха "Туран", сообщает пресс-служба акимата региона.
Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии. В целях установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований. По данному факту областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводятся соответствующие проверочные мероприятия. Также указанный факт 21 января 2026 года зарегистрирован в Меркенском районном отделе полиции", - говорится в сообщении.
В акимате заверили, что по результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.
Также на место происшествия выехали заместители акима области Айжан Есмагамбетова и Серик Салемов, проведено заседание оперативного штаба.
Все дети находятся под медицинским наблюдением, со стороны компетентных органов принимаются необходимые меры. Следует отметить, что в указанной зоне отдыха размещались 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как легкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Остальным детям, находящимся в зоне отдыха, проведен медицинский осмотр - признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
22.01.2026, 12:30 108316
Девятиклассник скончался в одной из школ Каскелена
Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В средней школе имени Сатпаева в Каскелене скончался ученик 9-го класса, сообщили в управлении образования Алматинской области.
К сожалению, 21 января 2026 года после первого урока ученику 9-го класса школы имени К. Сатпаева стало плохо. Администрацией школы незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Рядом с учащимся находилась его бабушка по материнской линии, которая работает педагогом в этой же школе. Несмотря на проведенные бригадой скорой медицинской помощи реанимационные и медицинские мероприятия, спасти жизнь ребенка не удалось - он скончался на месте", - проинформировали в управлении.
26 февраля текущего года подростку исполнилось бы 16 лет.
В настоящее время по данному факту уполномоченными органами проводятся проверочные и следственные мероприятия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что "на момент прибытия скорой медицинской помощи в школе находились представители местных исполнительных органов, правоохранительных структур, отдела образования, а также специалисты психологической поддержки".
19.01.2026, 20:24 158606
Ребенок погиб при пожаре в частном доме в СКО
Фото: instagram_nursultan_tjd
Петропавловск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ольшанка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. В ходе тушения пожара спасателями обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка, передает корреспондент агентства.
Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и деталей произошедшего", - проинформировали в полиции.
Ранее в Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме.
19.01.2026, 18:42 161276
В Жанаозене пожарная машина попала в ДТП: есть погибшие и пострадавшие
Среди пострадавших была 10-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице
Жанаозен. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины, в результате которого погибли люди, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
В Жанаозене на улице Маната произошло ДТП с участием машины Lifan и пожарного автомобиля, направлявшегося на вызов. От столкновения пожарная автомашина совершила наезд на ограждение и частный дом. В результате происшествия два человека погибли, пятеро пострадавших, в том числе трое сотрудников противопожарной службы доставлены в медицинские учреждения", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по факту ДТП начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
По данным СМИ, среди пострадавших была 10-летняя девочка, ребенок скончался после операции из-за тяжести состояния.
Ранее в Мангистауской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, на месте происшествия погибли четыре пассажира.
19.01.2026, 16:15 164396
В Темиртау жители микрорайона остались без тепла из-за порыва теплотрассы
Фото: Depositphotos
Темиртау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау жители 8-го микрорайона остались без отопления из-за порыва на участке теплотрассы, ремонт которого, по информации акимата города, запланирован на текущий год.
В акимате Темиртау сообщили, что на участке теплотрассы, ремонт которой запланирован на текущий год, выявлен дефект.
В течение двух лет проводился ремонт тепломагистрали, которая подает тепло в ваши дома. Осталось завершить более 100 метров - эти работы запланированы на текущий год", - обратились в ведомстве к жителям 8-го микрорайона, которые в результате аварии остались без тепла.
К настоящему времени ремонтные работы завершены, проводится заполнение теплотрассы, заверили в акимате.
Отметим, что на этом же участке теплотрассы, снабжающей теплом 8-й микрорайон, авария произошла 13 января.
18.01.2026, 18:39 179541
Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз
Фото: МЧС РК
Атырау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщает пресс-служба национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
18 января утром в 9.53 произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ГТЭС-4. Персонал был эвакуирован в безопасное место. Аварийная служба ТШО устранила возгорание. Пострадавших нет. Примерно в 11.20 произошло возгорание трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Незамедлительно об инциденте был оповещен ДЧС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причины возгорания выясняются.
В настоящее время ситуация под контролем", - добавили в КМГ.
Ранее двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе.
