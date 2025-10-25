Рассказать друзьям

Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пассажирский автобус врезался в остановку на улице Северное кольцо близ барахолки. Есть пострадавшие, сообщили в департаменте полиции города.





По информации полиции, ДТП произошло в 12.35 в Жетысуском районе города.









Водитель автобуса Yutong, следуя по улице Северное кольцо, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бордюр и остановочный комплекс. В результате пострадали пешеход, находившийся на остановке, и один пассажир автобуса.





Полиция разбирается в обстоятельства происшедшего.





Дополнено 24.10.2025, 17.50





В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии с участие автобуса в районе барахолки, передает корреспондент агентства.





Предварительно, пострадали два человека - взрослая женщина и ребенок. Обе доставлены в медицинские организации города Алматы. Женщина, 38 лет, доставлена в приемное отделение Городской клинической больницы № 4. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с сочетанной травмой. После осмотра дежурными специалистами - реаниматологом, травматологом и нейрохирургом - госпитализирована в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", - заявили в ведомстве.





Как сообщили в управлении, состояние женщины остается стабильным, тяжелым, проводится комплексная терапия.





Ребенок, девочка 10 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении проведены все необходимые инструментальные обследования. После осмотра врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась", - добавили в пресс-службе.



