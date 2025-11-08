07.11.2025, 16:25 18686
В Алматы с начала года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала 2025 года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов, сообщает Polisia.kz.
По словам начальника управления административной полиции Асхата Кулбаева, количество ДТП с участием автобусов растет. В частности, с начала года зарегистрировано более 460 аварий. Кроме того, в ходе рейдов выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов.
Каждое ДТП - это угроза жизни людей. Безопасность пассажиров должна быть абсолютным приоритетом как для автопарков, так и для надзорных органов", - подчеркнул Асхат Кулбаев.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы. В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса. А в октябре автобус врезался в остановку в районе барахолки.
07.11.2025, 11:58
Восемь вагонов сошли с рельсов в Акмолинской области
В результате происшествия повреждены устройства контактной сети
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожная авария произошла 6 ноября на подъездном пути ТОО "Бота 2015", примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темір жолы".
По ее данным, допущен уход 12 вагонов с последующим сходом 8 из них на улавливающем тупике.
Локомотив, задействованный в маневровых операциях, принадлежит частной компании. Локомотивная бригада также является сотрудниками частной организации. В результате происшествия повреждены устройства контактной сети. Пострадавших нет. Имеются задержки в движении поездов", - уточнили в КТЖ.
Для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры на место аварии направлены аварийные бригады и восстановительные поезда КТЖ.
Ранее грузовые вагоны сошли с рельсов на станции в Жамбылской области.
06.11.2025, 13:08
Массовая драка в Алматы: группа хулиганов напала на охранника и жителя ЖК
Фото: Кадр из видео
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы около 12 человек напали на охранника и жителя жилого комплекса.
Кадры нападения появились в социальных сетях.
По данным источника, массовая драка произошла в ЖК "Каспий".
Инцидент прокомментировали в ДП Алматы.
По факту хулиганства управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Шестеро участников инцидента установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий, направленных на привлечение подозреваемых к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.
Там подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают общественный порядок и безопасность граждан.
Независимо от места и мотивов конфликта полиция будет принципиально реагировать на любые проявления хулиганства. Каждый участник подобных противоправных действий понесет ответственность в соответствии с законом", - резюмировал начальник управления Едилхан Байгараев.
Напомним, в Актобе произошла массовая драка среди подростков. В результате конфликта 16-летний мальчик лишился 75% зрения. По факту заведено уголовное дело.
Ранее в Алматы, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
06.11.2025, 11:57
Мощную магнитную бурю прогнозируют завтра ученые
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, которая, как ожидается, наступит в пятницу, может стать сильнейшей в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые сформировали первую модель движения выброшенных Солнцем облаков плазмы и предварительный прогноз геомагнитной активности. Пока прогноз не учитывает последний, самый сильный выброс, произошедший в ночь на 6 ноября, будет пересчитан в сторону усиления в течение суток.
Независимо от того, что показывают графики, Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По их данным, облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури.
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, нервной систем, на пациентов, ослабленных серьезными вирусными инфекциями. К группе риска относят и людей, страдающих психическими расстройствами.
05.11.2025, 16:56
Пилотов признали виновными по делу о крушении самолета Bek Air Дополнено
Фото: kazpravda.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд Алматы признал виновными по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Обвиняемыми по делу проходили пилоты воздушного судна - Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в авиакатастрофе. Им вменили нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Суд признал двух пилотов виновными без назначения наказания в связи с их смертью", - говорится в сообщении.
Также государство оплатит процессуальные издержки на 1,7 миллиона тенге. Арест на имущество Bek Air останется в силе до рассмотрения гражданских исков. Общая сумма исков составляет 4,8 миллиарда тенге, пишет tengrinews.kz.
Дополнено 05.11.2025, 18.15
В Турксибском районном суде города Алматы разъяснили приговор в отношении погибших пилотов по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент агентства.
Причиной катастрофы стали снежно-ледяные отложения на крыльях самолета, вызвавшие сваливание воздушного судна после взлета и столкновение с объектами за пределами аэропорта. Установлено, что пилоты допустили одиннадцать нарушений правил полетов, в том числе ненадлежащим образом провели предполетный осмотр, не выявили обледенение крыла и не приняли решение о проведении противообледенительной обработки", - заявили в суде.
Кроме того, сообщается, что при взлете ими были нарушены параметры взлетной конфигурации.
Эти ошибки, а также бездействие командира воздушного судна и второго пилота привели к катастрофе. Вина подсудимых доказана совокупностью собранных доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, их показаниями, вещественными доказательствами", - добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщило расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. В ноябре 2023 года стало известно, что по факту крушения самолета относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили.
В июле 2025 года министр транспорта РК сообщил, что расследование по авиакатастрофе возобновят.
05.11.2025, 11:20
Пять человек погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер
Фото: скриншот из видео
Усть-Каменогорск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 ноября на 48-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Риддер произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля ЗИЛ и автомашины Toyota Estima, сообщили в департаменте полиции ВКО.
В результате ДТП погибло пять человек, один пострадавший госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в МВД призвали водителей быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий.
В Алматы после ночного снегопада зарегистрировано 17 ДТП, в которых пострадали шесть человек. По информации полиции, причиной большинства аварий стали несоблюдение дистанции, выбор небезопасной скорости и невнимательность участников дорожного движения.
04.11.2025, 17:59
В Астане судью задержали пьяной за рулем: материалы направили в Генпрокуратуру
Фото: depositphotos.com
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию о задержании судьи межрайонного суда по гражданским делам в состоянии алкогольного опьянения за рулем в Астане, передает корреспондент агентства.
В Астане, напротив ТРЦ "Хан Шатыр", сотрудники полиции остановили автомобиль Mazda-6, за рулем которого находилась судья межрайонного суда по гражданским делам. В ходе проверки установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также управляла транспортным средством с просроченным водительским удостоверением. Материалы по данному факту направлены в Генеральную прокуратуру для последующего внесения представления в Высший судебный совет о рассмотрении вопроса привлечения судьи к ответственности в установленном законом порядке", - заявили в ведомстве.
Ранее информация о задержании судьи распространилась в Сети.
Напомним, в сентябре в Уральске офицера полиции поймали пьяным за рулем.
03.11.2025, 09:47
В Казахстане ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций Наццентра сейсмологических наблюдений и исследований 3 ноября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 1079 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщили в МЧС РК.
Энергетический класс землетрясения составил 14,2, магнитуда MPV - 6,2.
Землетрясение ощущалось в Шымкенте силой 2 балла, в поселке Мырзакент Туркестанской области - 2 балла, в городе Жетысае Туркестанской области - 2 балла, в городе Шардаре Туркестанской области - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в МЧС.
По данным РИА Новости, число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли.
02.11.2025, 19:38
ДТП с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек
Есть пострадавшие
Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек в Карасайском районе Алматинской области, сообщает пресс-служба районного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Camry. В результате аварии все водители и пассажиры с различными травмами были доставлены в больницу города Каскелен. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее два человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области.
