Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: пострадала женщина

Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 52 человека, в том числе 10 детей, отравились угарным газом по прибытии поезда на станцию "Алматы-2", сообщили в управлении здравоохранения Алматы.





По данным управления, всего пострадали 52 человека, в том числе дети. На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи.





Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи.





По результатам обследований госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные - в профильных отделениях. Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.





В пресс-службе АО "Қазақстан темір жолы" заявили , что перевозчик не имеет отношения к случившемуся.





Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО "Пассажирские перевозки" и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок", - пояснили в КТЖ.





В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".