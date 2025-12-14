Токаев принимает участие в форуме мира и доверия в Ашхабаде
Ашхабад. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Ашхабаде сегодня проходит форум, посвященный Международному году мира и доверия.
В рамках мероприятий форума президент РК Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания.
Затем участники отправились в конгресс-центр.
Напомним, вчера вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Его встретил председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила пресс-служба Акорды.
Я с большим желанием откликнулся на приглашение высшего руководства Туркменистана прибыть сюда для участия в таком очень важном мероприятии. Повестка дня, которая была предложена нам, более чем актуальная в условиях нынешнего неспокойного, непредсказуемого мира и, тем более, в контексте 80-летия создания Организации Объединенных Наций. Я не сомневаюсь в том, что форум увенчается успехом, и это будет очередной позитивный вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в глобальном масштабе, и, конечно же, в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральной Азии", - сказал президент РК.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги состоявшегося в конце ноября государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Казахстана за участие в предстоящем форуме, а также остановился на ключевых вопросах двусторонней повестки.
Говоря о двусторонних отношениях, нельзя не упомянуть о недавнем государственном визите президента Туркменистана в Казахстан, который прошел на высоком уровне. Были обсуждены перспективы нашего сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарной сфере. Хотелось бы Вас поблагодарить за личный вклад в укрепление взаимоотношений между Туркменистаном и Казахстаном. В Вашем лице передаю всему братскому казахскому народу наилучшие пожелания", - сказал он.
Позже президент Казахстана провел встречу с президентом Туркменистана. Касым-Жомарт Токаев поздравил собеседника и братский туркменский народ со знаменательной датой - 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.
Он отметил актуальность повестки предстоящего Международного форума, приуроченного к юбилею.
Я благодарен Вам за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад. Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы. У меня нет никаких сомнений в том, что форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений.
Ваше участие станет ярким свидетельством Вашей приверженности укреплению мира, доверия и взаимопонимания. Еще раз хотел бы выразить Вам свою благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия. Для нас большая честь видеть Вас сегодня на туркменской земле", - заявил Сердар Бердымухамедов.
Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания взаимной торговли, укрепления экономических связей, реализации совместных проектов в энергетической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах.