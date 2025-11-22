Казахстан заинтересован в участии в проекте TRIPP - Токаев

Рассказать друзьям

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление, информирует Акорда.





В присутствии президента Казахстана и премьера Армении члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:





1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений;





2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Республики Казахстан в Республике Армения и Республики Армения в Республике Казахстан;





3. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения на 2026-2030 годы;





4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;





5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения;





6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством экономики Республики Армения о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией;





7. План действий между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Армения на 2026-2027 годы;





8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Армения на 2026-2027 годы;





9. Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета;





10. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Национальная библиотека Республики Казахстан" и Государственной некоммерческой организацией "Национальная библиотека Армении";





11. Меморандум о сотрудничестве между НАО "Государственный центр поддержки национального кино" и Фондом кино Армении;





12. Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева и Специальным научно-производственным объединением "Национальная галерея Армении";





13. Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;





14. Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения;





15. Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения.