Казахстан заинтересован в участии в проекте TRIPP - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP". Об этом на брифинге для СМИ с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров с Пашиняном приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли.
Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении "Перекресток мира" в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP" (Trump Route for International Peace and Prosperity - Прим. ред.). Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север - Юг отвечает интересам обеих стран", - заявил глава государства.
Президент с премьером Армении обсудили активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры товаров. Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 млн долларов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный деловой совет "Казахстан - Армения" призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов.
Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. В ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления. Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению", - сказал президент Казахстана.
Глава государства также указал на большой потенциал сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта.
Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai. В следующем году на базе Alem.ai откроется международный образовательный центр Армении TUMO Astana", - сообщил он.
Также на брифинге для СМИ Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, а также представленному им плану.
В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира", - добавил Касым-Жомарт Токаев.