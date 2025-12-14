Гармония домбры и саксофона: уникальный музыкальный диалог звучит в Брюсселе

В столице Бельгии состоялся уникальный концерт, организованный посольством Республики Казахстан в Бельгии при поддержке концертной организации "Алатау Әуендері" акимата Алматинской области. Мероприятие было посвящено 100-летию композитора Нургисы Тлендиева и 10-летию подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом и его государствами-членами, сообщили в МИД РК.
Концерт стал культурным мостом между Востоком и Западом, собрав депутатов парламента Бельгии, представителей европейских институтов, дипломатов, культурных деятелей и казахскую диаспору. С первых минут гости погрузились в атмосферу музыкального диалога, где саксофон, родившийся в Бельгии, встретился с домброй - символом казахской музыкальной традиции. Их совместное звучание стало живой метафорой дружбы и многолетнего партнерства между странами.
Музыка не знает границ. Этот концерт яркое подтверждение того, что культурный диалог укрепляет наши связи и открывает новые горизонты партнерства", - подчеркнул посол Республики Казахстан в Бельгии Роман Василенко.
Программа включала произведения Нургисы Тлендиева в оригинальных и современных аранжировках, а также новые интерпретации, созданные специально для брюссельского концерта. Исполнители виртуозно сочетали саксофон, домбру, прима-кобыз и другие инструменты, создавая уникальное музыкальное полотно, которое впечатлило гостей и получило высокую оценку профессиональной аудитории.
Концерт стал не только данью уважения наследию Нургисы Тлендиева, но и важной вехой в развитии культурной дипломатии Казахстана в Европе. После выступления участники обсудили перспективы новых совместных проектов, подчеркнув, что такие инициативы укрепляют гуманитарные связи, стимулируют творческий обмен и способствуют развитию дружбы между народами.