Казахстан и Молдова укрепляют двусторонние отношения

Посол Казахстана Даулет Батрашев вручил верительные грамоты председателю президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу, сообщили в МИД РК.





В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отмечен значительный потенциал для сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности.





Посол проинформировал председателя президиума о реализации в Казахстане масштабных реформ в различных сферах государственного управления и комплексных общественно-политических преобразованиях.





Подчеркнуто, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, выступает за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств в соответствии с уставом ООН и международным правом. Дипломат отметил последовательный курс Казахстана на всестороннее укрепление межгосударственных связей и углубление взаимодействия Казахстана и Боснии и Герцеговины на международной арене.





Глава Боснии и Герцеговины дал высокую оценку курсу реформ, отметил значительные успехи Казахстана и подчеркнул роль страны в качестве ведущей евразийской экономической державы на стыке двух континентов с огромным транзитно-транспортным потенциалом.





Желько Комшич передал теплые поздравления президенту Касым-Жомарту Токаеву и всему народу Казахстана с наилучшими пожеланиями благополучия и процветания по случаю предстоящего Дня независимости РК.