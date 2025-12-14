12.12.2025, 14:15 58971

В Будапеште обсудили реализацию соглашений высокого уровня между Казахстаном и Венгрией

Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с главой канцелярии президента Венгрии Иштваном Сильвестром Тимаром для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Абзал Сапарбекулы кратко проинформировал собеседника о реализации ранее достигнутых соглашений и поделился информацией о ходе переговоров, состоявшихся во время государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в прошлом году, с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, а также о соглашениях, достигнутых во время визита Тамаша Шуйока в Астану в октябре.

Помимо двусторонних политических связей, казахский дипломат затронул состояние и перспективы отношений в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также рассматриваемые сторонами совместные проекты и инвестиционные возможности.

В частности, было выдвинуто предложение об обмене опытом в области искусственного интеллекта и цифровизации, а также в ее правовом регулировании.

Кроме того, собеседники придали большое значение вопросу официального введения казахского и венгерского языков в научные дисциплины национальных университетов Казахстана и Венгрии в сфере образования.

По итогам встречи собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых главами государств в ходе двусторонних переговоров, в целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

12.12.2025, 20:33 50426

Посол Казахстана вручил верительные грамоты председателю президиума Боснии и Герцеговины

Посол Казахстана Даулет Батрашев вручил верительные грамоты председателю президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу, сообщили в МИД РК.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отмечен значительный потенциал для сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности.

Посол проинформировал председателя президиума о реализации в Казахстане масштабных реформ в различных сферах государственного управления и комплексных общественно-политических преобразованиях.

Подчеркнуто, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, выступает за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств в соответствии с уставом ООН и международным правом. Дипломат отметил последовательный курс Казахстана на всестороннее укрепление межгосударственных связей и углубление взаимодействия Казахстана и Боснии и Герцеговины на международной арене.

Глава Боснии и Герцеговины дал высокую оценку курсу реформ, отметил значительные успехи Казахстана и подчеркнул роль страны в качестве ведущей евразийской экономической державы на стыке двух континентов с огромным транзитно-транспортным потенциалом.

Желько Комшич передал теплые поздравления президенту Касым-Жомарту Токаеву и всему народу Казахстана с наилучшими пожеланиями благополучия и процветания по случаю предстоящего Дня независимости РК.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДВручениеверительные грамоты
12.12.2025, 20:27 51201

Казахстан и Молдова укрепляют двусторонние отношения

Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков по приглашению примара муниципии Лилии Пилипецки осуществил рабочий визит в город Сороки, сообщили в МИД РК.

Стороны обменялись мнениями относительно возможных направлений двусторонних отношений. Особое внимание было уделено возможностям взаимного участия в проектах, реализуемых в Казахстане и Молдове, включая культурные, социальные и экономические инициативы.

Собеседники выразили готовность развивать прямой диалог и поддерживать регулярные контакты в целях идентификации перспективных сфер взаимодействия и выработки практических шагов по активизации сотрудничества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПосолМолдовасотрудничество
12.12.2025, 20:21 51606

Гармония домбры и саксофона: уникальный музыкальный диалог звучит в Брюсселе

В столице Бельгии состоялся уникальный концерт, организованный посольством Республики Казахстан в Бельгии при поддержке концертной организации "Алатау Әуендері" акимата Алматинской области. Мероприятие было посвящено 100-летию композитора Нургисы Тлендиева и 10-летию подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом и его государствами-членами, сообщили в МИД РК.

Концерт стал культурным мостом между Востоком и Западом, собрав депутатов парламента Бельгии, представителей европейских институтов, дипломатов, культурных деятелей и казахскую диаспору. С первых минут гости погрузились в атмосферу музыкального диалога, где саксофон, родившийся в Бельгии, встретился с домброй - символом казахской музыкальной традиции. Их совместное звучание стало живой метафорой дружбы и многолетнего партнерства между странами.

Музыка не знает границ. Этот концерт яркое подтверждение того, что культурный диалог укрепляет наши связи и открывает новые горизонты партнерства", - подчеркнул посол Республики Казахстан в Бельгии Роман Василенко.


Программа включала произведения Нургисы Тлендиева в оригинальных и современных аранжировках, а также новые интерпретации, созданные специально для брюссельского концерта. Исполнители виртуозно сочетали саксофон, домбру, прима-кобыз и другие инструменты, создавая уникальное музыкальное полотно, которое впечатлило гостей и получило высокую оценку профессиональной аудитории.

Концерт стал не только данью уважения наследию Нургисы Тлендиева, но и важной вехой в развитии культурной дипломатии Казахстана в Европе. После выступления участники обсудили перспективы новых совместных проектов, подчеркнув, что такие инициативы укрепляют гуманитарные связи, стимулируют творческий обмен и способствуют развитию дружбы между народами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДКультураБельгияпартнерство
12.12.2025, 20:17 52091

В Сеуле обсудили возможности сотрудничества стран Центральной Азии с Республикой Корея

В Сеуле прошел Форум по региональным стратегиям Кореи, организованный Министерством иностранных дел Республики Корея. Мероприятие собрало более 300 участников, среди которых были представители правительства, ведущие отечественные и зарубежные эксперты, дипломаты, ученые, общественные деятели и представители СМИ, сообщили в МИД РК.

Главной целью форума стало обсуждение ключевых направлений внешней политики Кореи и путей укрепления международных партнерств в условиях стремительно меняющейся глобальной обстановки.

Одной из центральных сессий стало обсуждение взаимодействия Республики Корея с Центральной Азией. С докладом выступил заместитель генерального директора Бюро по делам Северо-Восточной и Центральной Азии МИД Кореи Нам Джин. Он подчеркнул, что Центральная Азия стала одним из приоритетов внешней политики Кореи. Было отмечено, что Сеул пересматривает свою политику в отношении Центральной Азии и готовится к саммиту C5+K в 2026 году.

Выступая на форуме, посол Казахстана Нургали Арыстанов указал на усиливающееся тесное сотрудничество стран Центральной Азии и расширение сотрудничества со внешними партнерами в рамках формата C5+1, который в 2024-2025 годах вышел на уровень встреч глав государств. Казахский дипломат отметил, что Казахстан проводит последовательную многовекторную политику и выступает как средняя держава, играющая конструктивную роль в регионе.

Посол Арыстанов подчеркнул стремительное развитие сотрудничества в формате C5+K, охватывающего парламентские и экспертные связи, взаимодействие торгово-промышленных палат и активную субнациональную дипломатию под эгидой GAROK. Он обратил внимание на значительный рост экономических отношений: в Казахстане функционируют 894 компании с корейским капиталом.

По его словам, гуманитарные обмены также набирают обороты - растут туристические потоки, расширяются образовательные программы, включая открытие филиала Woosong University и запуск AI School SeoulTech в Кызылорде. Он также подчеркнул, что растущая открытость региона, включая безвизовый режим между Казахстаном и Кореей сроком до 30 дней и наличие 20 прямых авиарейсов, соединяющих Астану, Алматы и Шымкент с Сеулом и Пусаном, создает благоприятные условия для расширения связей.

В ходе дискуссии эксперты подчеркнули необходимость разработки новой, целенаправленной стратегии Республики Корея в отношении Центральной Азии, учитывающей трансформацию региона, его растущую стратегическую важность, экономический потенциал и запрос на технологическое развитие. Республика Корея, по их мнению, заинтересована в формировании подхода, ориентированного на долгосрочное взаимодействие, инновации, устойчивость цепочек поставок и развитие человеческого капитала.

Участники форума высоко оценили возрастающую роль Центральной Азии как в геополитическом плане, так и в экономическом измерении. В рамках форума состоялась сессия вопросов и ответов, которая позволила углубить обсуждение и выработать дополнительные рекомендации.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДКореяЦА
12.12.2025, 14:10 59716

Казахстан принял участие в ежегодной благотворительной ярмарке в ООН

Постоянное представительство Казахстана приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке во Дворце наций, организованной Женской гильдией ООН (UNWG). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

МИД РК

С 1976 года ярмарка объединяет многообразие национальностей и культур ради единой цели - поддержки уязвимых детей по всему миру. За годы своего существования она стала одним из наиболее ожидаемых общественных мероприятий международного сообщества в Женеве, ежегодно собирая сотни участников.

Постоянное представительство Казахстана представило на национальном стенде казахстанский шоколад, традиционный курт, а также национальные сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства и книги.

Ярмарка стала важной возможностью для продвижения культуры Казахстана и укрепления культурного взаимодействия в международной среде Женевы. Все собранные средства переданы благотворительным организациям, оказывающим помощь детям в разных регионах мира.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

12.12.2025, 14:04 60321

В Будапеште состоялось открытие дискуссионной платформы "Тюркский мир - Запад: Геополитический диалог"

В престижном Дунайском институте Венгрии прошло открытие дискуссионной платформы "Тюркский мир - Запад: Геополитический диалог". Новая платформа призвана обсуждать возможности углубления экономического и политического партнерства между тюркскими государствами, Европейским союзом и США, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

В работе форума приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных органов, зарубежных и местных аналитических центров, а также экспертных сообществ. Со стороны Казахстана на мероприятие прибыли представители Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Назарбаев Университета, которые активно участвовали в панельных сессиях, внося свой вклад в обсуждения.

Основная тема мероприятия касалась направлений сотрудничества между западными государствами и тюркским миром, а также анализа взаимодействия в сферах торговли, инфраструктурной связанности, энергетической безопасности и цепочек поставок стратегических ресурсов.

В своей речи посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы представил внешнеполитический курс Казахстана по вопросам перспектив политико-экономического сотрудничества между Организацией тюркских государств и Западом, подчеркнув важность стратегического партнерства Казахстана и Венгрии как связующего моста в евразийском пространстве и надежных партнеров региональной и глобальной стабильности.

Посол также рассказал о политике Казахстана по развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры, включая успешные результаты формирования Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), отметив, что Средний коридор является важным проектом, соединяющим Запад и Восток. Он подчеркнул готовность Казахстана расширять сотрудничество в укреплении транспортной связанности и развитии мультимодальных грузовых маршрутов.

Особое внимание дипломат уделил роли Казахстана в вопросах энергетической безопасности Европы. Отметив потенциал Казахстана как мирового лидера по добыче углеводородов и урана, он выразил заинтересованность страны в расширении взаимодействия с европейскими государствами в традиционной и возобновляемой энергетике, а также в продвижении технологий производства "зеленого" водорода.

Среди актуальных направлений посол остановился на сотрудничестве в области стратегически важных минералов. Он подчеркнул, что Казахстан обладает значительными запасами таких ресурсов и может внести существенный вклад в диверсификацию глобальных цепочек поставок, что соответствует интересам ЕС и США.

Говоря о региональной кооперации, Сапарбекулы подчеркнул важность укрепления Организации тюркских государств как институциональной платформы для экономической интеграции и взаимодействия. Он высоко оценил активное участие Венгрии в деятельности ОТС в качестве наблюдателя и выразил уверенность в ее роли в расширении сотрудничества между ЕС и ОТС.

Форум продолжился тематическими панельными дискуссиями о перспективах сотрудничества США и государств Тюркского региона, укреплении энергетической безопасности Европы, диверсификации поставок стратегических минералов и формировании структурного взаимодействия между ЕС и ОТС. Участники отметили, что устойчивый диалог играет важную роль в формировании надежных форм партнерства и укреплении общей экономической и стратегической стабильности.

Дунайский институт планирует регулярно проводить геополитический диалог по вопросам тюркско-западного сотрудничества с целью поддержки экспертного взаимодействия и развития межрегиональных форматов партнерства.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

12.12.2025, 13:55 62806

Студенты Пакистана проявили высокий интерес к внешнеполитическим приоритетам Казахстана

Посольство Казахстана в Пакистане совместно с председателями Института мира и дипломатических исследований и медиагруппы Diplomatic Insight Фархатом Асифом и Мухаммадом Асифом Нуром провело традиционный семинар для участников 6-й Международной школы молодых дипломатов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

МИД РК

Мероприятие собрало молодых специалистов и студентов из различных образовательных учреждений Пакистана, изучающих международные отношения, право, государственное управление и общественную политику.

В ходе мероприятия посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин выступил с подробной презентацией о современном состоянии и перспективах казахстанско-пакистанских отношений. Посол отметил высокий уровень политического диалога, особое внимание уделил развитию торгово-экономического, транспортно-логистического и образовательного сотрудничества.

Он подчеркнул значимость академического измерения, взаимодействия между вузами, экспертными кругами, молодежными и спортивными организациями.

Участники сессии проявили высокий интерес к внешнеполитическим приоритетам Казахстана, региональному сотрудничеству, а также роли страны в укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

11.12.2025, 21:09 55796

Казахстан и Черногория расширяют межпарламентские связи

Посол Казахстана Даулет Батрашев провел переговоры с президентом скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандичем, в ходе которых рассмотрено текущее состояние парламентских связей между Казахстаном и Черногорией и отмечена необходимость активизации межпарламентского сотрудничества, сообщили в МИД РК.

Черногорский политик выразил готовность к созданию парламентской группы дружбы с Казахстаном и пригласил своего коллегу - спикера мажилиса парламента РК Ерлана Кошанова посетить Черногорию с визитом в любое удобное для казахстанской стороны время, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Со своей стороны казахский дипломат проинформировал собеседника о внутриполитической ситуации в Казахстане, включая реализацию масштабных политических реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым, и планы перехода к однопалатному парламенту.

Кроме того, Даулет Батрашев в ходе своего рабочего визита провел ряд встреч в целях дальнейшего развития взаимодействия с Черногорией.

В частности, во время переговоров с государственным секретарем МИД Перишем Кастратовичем и советником офиса президента Черногории по международным делам Иреной Прелевич собеседники подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание укреплению политического диалога, а именно вопросу организации первого в истории двусторонних отношений визита президента Черногории в Казахстан, возможности возобновления проведения политических консультаций, а также учреждению дипломатической миссии Черногории в Астане. Черногорская сторона отметила важность организации визита их главы государства в страны Центральной Азии в целом, и в Астану в частности, в связи с чем стороны обсудили конкретные детали и сроки предстоящего в следующем году визита, а также рассмотрели список документов к возможному подписанию.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки и взаимодействию двух стран в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и взаимной поддержки кандидатур двух стран в выборных органах международных организаций.

Перспективы развития двустороннего сотрудничества в области туризма, включая увеличение туристических потоков, развития авиасообщения и оптимизации визовых процедур, рассмотрены на встрече с государственным секретарем профильного ведомства Петаром Драшковичем.

Стороны договорились рассмотреть возможность подписания двустороннего документа о сотрудничестве в области туризма.

С генеральным директором по уголовному и гражданскому праву Министерства юстиции Черногории Еленой Грднич обсуждены возможности активизации сотрудничества в сфере правовой помощи и уголовного производства, а также обмена опытом между профильными ведомствами.

В рамках встречи с президентом Торгово-промышленной палаты Черногории Ниной Дракич стороны обсудили текущее состояние делового сотрудничества и возможность организации визита представителей делового сообщества Черногории в Казахстан в ходе предстоящего визита президента Черногории, организации бизнес-форума казахстанских и черногорских предпринимателей и проведения туристических выставки для казахстанцев.

Обозначены такие приоритетные сферы сотрудничества, как энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и информационные технологии.

Посол представил и предложил черногорской стороне широкую номенклатуру товаров сельскохозяйственного назначения для последующего возможного экспорта в Черногорию.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПарламентЧерногория

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов