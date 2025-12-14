В Будапеште обсудили реализацию соглашений высокого уровня между Казахстаном и Венгрией

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с главой канцелярии президента Венгрии Иштваном Сильвестром Тимаром для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Абзал Сапарбекулы кратко проинформировал собеседника о реализации ранее достигнутых соглашений и поделился информацией о ходе переговоров, состоявшихся во время государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в прошлом году, с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, а также о соглашениях, достигнутых во время визита Тамаша Шуйока в Астану в октябре.





Помимо двусторонних политических связей, казахский дипломат затронул состояние и перспективы отношений в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также рассматриваемые сторонами совместные проекты и инвестиционные возможности.





В частности, было выдвинуто предложение об обмене опытом в области искусственного интеллекта и цифровизации, а также в ее правовом регулировании.





Кроме того, собеседники придали большое значение вопросу официального введения казахского и венгерского языков в научные дисциплины национальных университетов Казахстана и Венгрии в сфере образования.





По итогам встречи собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых главами государств в ходе двусторонних переговоров, в целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.