Астана готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной - Токаев

В ходе встречи в Белом доме президент Казахстана выразил благодарность президенту США за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы.





Как подчеркнул президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира.





Глава нашего государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив президента США, в том числе "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.





В свою очередь Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.





Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.





В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних отношений, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.





Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.



